Diễn viên Thúy Hà 'Về nhà đi con' trải lòng về biến cố hôn nhân, hối tiếc vì không thể giữ điều này

Mới đây, diễn viên Thúy Hà không ngần ngại khi trải lòng về cuộc sống mẹ đơn thân sau biến cố hôn nhân.

Sau thành công của bộ phim "Về nhà đi con", nữ diễn viên Thúy Hà - người đảm nhận vai cô Hạnh bán hoa nhận được rất nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Vốn là một người vô cùng kín tiếng nên khi Thúy Hà bất ngờ xác nhận đã ly hôn sau nhiều năm vợ chồng khiến nhiều người bất ngờ. Xuất hiện trong chương trình "Lời tự sự" mới đây, Thúy Hà thừa nhận sự nghiệp của mình “lúc lên lúc xuống". Khi đang ở giai đoạn đỉnh cao, cô bất ngờ vắng bóng vì lập gia đình. Nữ khách mời nói khi đó, vì nhà chồng không ai theo nghệ thuật nên “mọi người không thích nghề của tôi nên hay mang ra để nói theo hàm ý không được hay lắm". Đó là lý do Thúy Hà không nhận lời đóng phim để lui về nuôi dưỡng tổ ấm. Thời gian sau, cô quay trở lại nghệ thuật song lại có khoảng lặng vì một vài chuyện cá nhân.

Diễn viên Thúy Hà cho biết bản thân trải qua khoảng thời gian day dứt vì không giữ cho con một gia đình trọn vẹn - Ảnh: Internet Bên cạnh đó, nữ diễn viên cảm thấy buồn vì không giữ được gia đình trọn vẹn. Thậm chí, chính điều đó làm cô day dứt vì có lỗi với con mình. Nữ khách mời bộc bạch trong chương trình: "Thường thì phụ nữ chọn gia đình, ít ai dám đánh đổi để lấy sự nghiệp. Khi tôi chấp nhận đánh đổi cái riêng để giữ cái chung mà mình vẫn đánh mất cả hai. Điều đó làm tôi rất buồn, vì bản thân đã cố gắng rồi nhưng lại không được như mình mong muốn”.

Sau khi ly hôn, Thúy Hà dành nhiều thời gian hơn cho bản thân - Ảnh: FBNV Thúy Hà tâm sự thêm trước những biến cố, có lúc cô yếu đuối đến mức muốn gục ngã hoàn toàn. Tuy nhiên sau đó, diễn viên Về nhà đi con tự động viên bản thân để lan tỏa năng lượng tích cực đến mọi người. Cuộc sống âm thầm làm mẹ đơn thân trong suốt một năm qua, Thúy Hà cho biết, chị đã bớt được gánh nặng lo toan hơn so với trước, đã có thể chuyên tâm trở lại với phim ảnh, làm việc mình yêu thích và đón nhận mọi thứ đến – đi một cách nhẹ nhàng. Tìm lại cân bằng trong cuộc sống sau ly hôn, nữ diễn viên như thăng hoa hơn với phim ảnh và nhan sắc cũng trở nên xinh đẹp, mặn mà hơn rất nhiều.

Thủ môn Bùi Tấn Trường hài hước kể chuyện ở rể, ba vợ quý ngay lần đầu ra mắt Tấn Trường cảm nhận được sự ấm áp, đầy ắp tiếng cười khi sống cùng ba mẹ vợ trong suốt 11 năm ở rể.

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