Diễn viên Minh Thư bất ngờ khoe ảnh diện váy cưới, khéo che diện mạo chú rể sau khoảng thời gian dài làm mẹ đơn thân ở Mỹ

Hậu trường 08/03/2023 08:45

Nhắc đến Minh Thư, khán giả sẽ nhớ ngay đến mỹ nhân có vẻ đẹp quyến rũ, sắc sảo và vóc dáng gợi cảm trên màn ảnh phía Nam. Hiện tại, dù đã U50 nhưng nữ diễn viên vẫn ghi điểm nhờ vẻ ngoài trẻ trung, sành điệu, nhiều lần được nhận xét như "chị" của con gái.

Nhắc đến Minh Thư, khán giả sẽ nhớ ngay đến mỹ nhân có vẻ đẹp quyến rũ, sắc sảo và vóc dáng gợi cảm. Một thời trên màn ảnh, cô là gương mặt được yêu thích qua các bộ phim như Gái nhảy, Lọ Lem hè phố, Lấy vợ Sài Gòn, Chuông reo là bắn, Blouse trắng, Hương phù sa, Hướng nghiệp, Anh em nhà bác sĩ...Tuy nhiên, cô gác lại hào quang showbiz để sang Mỹ định cư. Hiện tại, dù đã U50 nhưng nữ diễn viên vẫn ghi điểm nhờ vẻ ngoài trẻ trung, sành điệu, nhiều lần được nhận xét như "chị" của con gái.

Diễn viên Minh Thư bất ngờ khoe ảnh diện váy cưới, khéo che diện mạo chú rể sau khoảng thời gian dài làm mẹ đơn thân ở Mỹ - Ảnh 1
Dù đã U50 nhưng Minh Thư vẫn ghi điểm nhờ vẻ ngoài trẻ trung, sành điệu, nhiều lần được nhận xét như "chị" của con gái - Ảnh: Internet

Mới đây, trên trang cá nhân, Minh Thư vừa đăng tải loạt khoảnh khắc ý nghĩa và thiêng liêng nhất của người con gái. Nữ diễn viên khoác trên mình mẫu váy cưới trắng lộng lẫy, khoe khéo nhan sắc tươi tắn và rạng rỡ. Tuy nhiên, diện mạo chú rể vẫn là ẩn số vì trong hầu hết khung hình cô đều khéo léo che kín.

Diễn viên Minh Thư bất ngờ khoe ảnh diện váy cưới, khéo che diện mạo chú rể sau khoảng thời gian dài làm mẹ đơn thân ở Mỹ - Ảnh 2Diễn viên Minh Thư bất ngờ khoe ảnh diện váy cưới, khéo che diện mạo chú rể sau khoảng thời gian dài làm mẹ đơn thân ở Mỹ - Ảnh 3Diễn viên Minh Thư bất ngờ khoe ảnh diện váy cưới, khéo che diện mạo chú rể sau khoảng thời gian dài làm mẹ đơn thân ở Mỹ - Ảnh 4Diễn viên Minh Thư bất ngờ khoe ảnh diện váy cưới, khéo che diện mạo chú rể sau khoảng thời gian dài làm mẹ đơn thân ở Mỹ - Ảnh 5

Diễn viên Minh Thư bất ngờ khoe ảnh diện váy cưới, khéo che diện mạo chú rể sau khoảng thời gian dài làm mẹ đơn thân ở Mỹ - Ảnh 6
Minh Thư vừa đăng tải loạt khoảnh khắc diện váy cưới, diện mạo chú rể được giữ kín - Ảnh: Internet

Được biết, Minh Thư gia nhập showbiz khi chỉ mới 19 tuổi. Với nhan sắc nổi bật, người đẹp từng đăng quang cuộc thi Hoa hậu điện ảnh. Đây chính là bước đệm giúp tên tuổi cô được chú ý nhiều hơn.

Tuy nhiên, bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của Minh Thư là khi tham gia bộ phim Gái nhảy của đạo diễn Lê Hoàng vào năm 2003. Sau gần 20 năm được biết đến với vai diễn làm nên tên tuổi trong bộ phim “Gái nhảy”, Minh Thư vẫn trẻ đẹp và có vóc dáng không khác nhiều thời điểm đỉnh cao. Ở độ tuổi U50, Minh Thư vẫn giữ hình tượng gợi cảm khi thường xuyên ăn mặc và chụp những bộ hình nóng bỏng.

Diễn viên Minh Thư bất ngờ khoe ảnh diện váy cưới, khéo che diện mạo chú rể sau khoảng thời gian dài làm mẹ đơn thân ở Mỹ - Ảnh 7
Bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của Minh Thư là khi tham gia bộ phim Gái nhảy của đạo diễn Lê Hoàng vào năm 2003 - Ảnh: Internet

Minh Thư từng kết hôn với người chồng kém 9 tuổi. Tuy nhiên cô cũng rất kín tiếng khi dường như không chia sẻ về cuộc sống hôn nhân. Sau một thời gian, cô đã âm thầm chia tay và một mình nuôi cô con gái đầu lòng. Năm 2013, Minh Thư chuyển hẳn sang Mỹ để sinh sống và làm việc. Được biết, bên cạnh công việc kinh doanh, Minh Thư vẫn nhận những show diễn ở Mỹ để kiếm thêm thu nhập. Chỉ khi nào rảnh rỗi cô mới trở về Việt Nam để dự một số sự kiện phù hợp.

Diễn viên Minh Thư bất ngờ khoe ảnh diện váy cưới, khéo che diện mạo chú rể sau khoảng thời gian dài làm mẹ đơn thân ở Mỹ - Ảnh 8Diễn viên Minh Thư bất ngờ khoe ảnh diện váy cưới, khéo che diện mạo chú rể sau khoảng thời gian dài làm mẹ đơn thân ở Mỹ - Ảnh 9Diễn viên Minh Thư bất ngờ khoe ảnh diện váy cưới, khéo che diện mạo chú rể sau khoảng thời gian dài làm mẹ đơn thân ở Mỹ - Ảnh 10Diễn viên Minh Thư bất ngờ khoe ảnh diện váy cưới, khéo che diện mạo chú rể sau khoảng thời gian dài làm mẹ đơn thân ở Mỹ - Ảnh 11

Diễn viên Minh Thư bất ngờ khoe ảnh diện váy cưới, khéo che diện mạo chú rể sau khoảng thời gian dài làm mẹ đơn thân ở Mỹ - Ảnh 12
Ở độ tuổi U50, Minh Thư vẫn giữ hình tượng gợi cảm khi thường xuyên ăn mặc và chụp những bộ hình nóng bỏng - Ảnh: Internet

Trước khi cập bến lần 2, Minh Thư đang làm mẹ đơn thân tại Mỹ. Được biết, con gái Minh Thư có tên là Bảo Ngọc. Dù mới 14 tuổi, nhưng cô bé đã cao lớn gần bằng mẹ và sở hữu khuôn mặt cực thanh tú. Trên trang cá nhân, Minh Thư thường xuyên chia sẻ hình ảnh của con gái. Vào những khi có kỳ nghỉ dài ngày, nữ diễn viên hay đưa con gái đi chơi, đi du lịch. Thời gian gần đây, hai mẹ con cô về Việt Nam tụ họp cùng người thân, bạn bè, đồng thời đi thăm thú nhiều nơi.

Diễn viên Minh Thư bất ngờ khoe ảnh diện váy cưới, khéo che diện mạo chú rể sau khoảng thời gian dài làm mẹ đơn thân ở Mỹ - Ảnh 13
Hai mẹ con cô về Việt Nam tụ họp cùng người thân, bạn bè, đồng thời đi thăm thú nhiều nơi - Ảnh: Internet

Dù không công khai số tài sản đang có nhưng qua những chi tiết đăng tải, khán giả phần nào đoán được sự no đủ và sung túc của 2 mẹ con. Ngoài việc chăm chút cho ngoại hình bản thân, nữ diễn viên cũng trưng diện cho ái nữ đầu lòng. Một mình nuôi con gái trưởng thành, cô vẫn cho bé cuộc sống đủ đầy và vui vẻ. Nhóc tỳ được nhận xét xinh xắn và mê làm điệu giống phụ huynh.

Diễn viên Minh Thư bất ngờ khoe ảnh diện váy cưới, khéo che diện mạo chú rể sau khoảng thời gian dài làm mẹ đơn thân ở Mỹ - Ảnh 14
 Ngoài việc chăm chút cho ngoại hình bản thân, nữ diễn viên cũng trưng diện cho ái nữ đầu lòng - Ảnh: Internet

Minh Thư vẫn tiếp tục hoạt động nghệ thuật tại nước ngoài như tham gia trình diễn hay gặp gỡ người hâm mộ. Trong những lần lộ diện trước công chúng, nữ diễn viên đều chinh phục với hình ảnh thời thượng, cuốn hút và chỉn chu.

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