Diễn viên Lan Phương báo tin vui mang thai con thứ 2 cho chồng ngoại quốc

Mới đây, trên trang cá nhân, diễn viên Lan Phương bất ngờ xác nhận đang mang bầu em bé thứ hai ở tháng thứ tư của thai kì.

Lan Phương là nữ diễn viên nổi tiếng quen thuộc trên các kênh truyền hình và nhận được sự yêu mến từ công chúng bởi lối diễn xuất ấn tượng qua các bộ phim: Cô gái xấu xí, Cả một đời ân oán, Thương ngày nắng về, Gia đình mình vui bất thình lình,... Và cũng nhờ cơ duyên diễn xuất mà nữ diễn viên và ông xã người Anh tên David Duffy gặp nhau. Lan Phương là nữ diễn viên nổi tiếng quen thuộc trên các kênh truyền hình và nhận được sự yêu mến từ công chúng bởi lối diễn xuất ấn tượng Trái ngọt của cặp đôi được chào đời vào tháng 5/2018, đặt tên thân mật là bé Lina. Có lẽ nhờ được hưởng gen trội từ người bố cao 2,04m nên bé Lina chỉ mới 5 tuổi đã sở hữu đôi chân dài miên man, thẳng tắp khiến ai cũng ghen tỵ. Không chỉ vậy, cô bé còn được nhận xét thông minh, lém lỉnh.

Trái ngọt của cặp đôi được chào đời vào tháng 5/2018, đặt tên thân mật là bé Lina Mới đây, tối ngày 30/9, trên trang cá nhân, diễn viên Lan Phương bất ngờ xác nhận đang mang bầu em bé thứ hai ở tháng thứ tư của thai kì. Nữ diễn viên "Cả một đời ân oán" hạnh phúc thông báo đến người hâm mộ: "Sau thời gian mong chờ từ đầu năm ngoái, em bé thứ 2 đã đến trong bụng mẹ. Mẹ, bố, và chị Lina yêu con từ trước khi con ra đời". Ngay dưới phần bình luận, khán giả gửi lời chúc mừng đến mẹ bầu Lan Phương. Mới đây, tối ngày 30/9, trên trang cá nhân, diễn viên Lan Phương bất ngờ xác nhận đang mang bầu em bé thứ hai ở tháng thứ tư của thai kì Chia sẻ với Ngoisao.net về tin vui này, nữ diễn viên chia sẻ hiện chưa muốn tiết lộ về giới tính của em bé trong bụng. Cô cho biết hai vợ chồng mong chờ có thêm con từ đầu năm ngoái và vô cùng hạnh phúc khi nhận tin vui. Sức khỏe của Lan Phương hiện ổn định. Sau khi bộ phim Gia đình mình vui bất thình lình đóng máy, cô hiện tập trung cho việc dưỡng thai và điều hành nhà hàng dành cho trẻ em.

Con gái cô tên Lina, năm nay 5 tuổi, thừa hưởng đôi chân dài của bố, được nhận xét thông minh, lém lỉnh Lan Phương làm thủ tục kết hôn với ông xã người Anh năm 2018. Ông xã cô tên David Duffy, hiện làm việc cho một khách sạn 5 sao ở Hà Nội. Từ khi lập gia đình, cô chủ yếu ở Hà Nội vun vén tổ ấm, thi thoảng vào Sài Gòn tham gia gameshow hoặc đóng phim.

Hôn nhân của Lan Phương với chồng Tây cao 2m: Tiền ai nấy giữ, chưa từng phải nấu ăn cho bố mẹ chồng Cuộc hôn nhân trên phim của Lan Phương và Doãn Quốc Đam khiến nhiều người ngưỡng mộ nhưng cuộc sống đời thực của cô với chồng Tây còn ấn tượng hơn.

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