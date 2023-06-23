Lan Phương khẳng định 'rất đam mê việc làm mẹ' và là minh chứng cho câu 'cưới đúng người sẽ càng đẹp ra'

Hậu trường 23/06/2023 13:41

Diễn viên Lan Phương nhận được nhiều sự chú ý hơn về cuộc sống và nghề nghiệp vì ''khuấy đảo'' phim truyền hình lẫn phim chiếu rạp với những nhân vật có tạo hình và cá tính, hài hước.

Lan Phương là nữ diễn viên quen mặt với khán giả yêu phim truyền hình Việt. Nữ diễn viên thường vào vai cá tính, có thể diễn tốt cả phản diện lẫn chính diện. Sau thời gian vắng bóng để vun vén cho gia đình, năm 2021 cô nhận lời mời tham gia bộ phim điện ảnh Bố Già do Trấn Thành làm đạo diễn và nhận được nhiều hưởng ứng tích cực từ phía khán giả về khả năng diễn xuất. 

Lan Phương khẳng định 'rất đam mê việc làm mẹ' và là minh chứng cho câu 'cưới đúng người sẽ càng đẹp ra' - Ảnh 1
Lan Phương là nữ diễn viên phim truyền hình nổi tiếng và được nhiều người yêu mế. Mới đây, cô đăng tải bôj ảnh khiến dân tình trầm trồ vì quá quyết rũ 
Lan Phương khẳng định 'rất đam mê việc làm mẹ' và là minh chứng cho câu 'cưới đúng người sẽ càng đẹp ra' - Ảnh 2
Lan Phương khẳng định 'rất đam mê việc làm mẹ' và là minh chứng cho câu 'cưới đúng người sẽ càng đẹp ra' - Ảnh 3
Năm 2021, trở lại với công việc diễn xuất sau thời gian vắng bóng, nữ diễn viên 8X gây ấn tượng với vai diễn đanh đá, cộc cằn trong phim điện ảnh Bố già. 

Nữ diễn viên ''thừa thắng xông lên'', từ đầu năm 2023 đến hiện tại, Lan Phương tiếp tục “thâu tóm” màn ảnh nhỏ Việt Nam qua nhiều tác phẩm truyền hình. Mới đây, nhất là Gia đình mình vui bất thình lình. Nhân vật Hà của người đẹp nhận được rất nhiều sự quan tâm từ khán giả, đồng thời, cũng dấy lên nhiều ý kiến trái chiều.

Nữ diễn viên cho biết dù là khen hay chê cô cũng rất cảm kích khán giả, vì đó là những điều giúp Lan Phương tốt hơn, phấn đấu nhiều hơn trong tương lai. 

Lan Phương khẳng định 'rất đam mê việc làm mẹ' và là minh chứng cho câu 'cưới đúng người sẽ càng đẹp ra' - Ảnh 4
Lan Phương khẳng định 'rất đam mê việc làm mẹ' và là minh chứng cho câu 'cưới đúng người sẽ càng đẹp ra' - Ảnh 5
Lan Phương tiếp tục “thâu tóm” màn ảnh nhỏ Việt Nam qua nhiều tác phẩm truyền hình. Mới đây, nhất là Gia đình mình vui bất thình lình

Dù tất bật với công việc, nhưng Lan Phương vẫn cân bằng với cuộc sống riêng và chăm sóc bản thân. Nhờ tích cực tập luyện gym, yoga nên cô giữ được ngoại hình săn chắc, quyến rũ. Bằng chứng là trong bộ ảnh mới, Lan Phương gây ấn tượng với sắc vóc quyến rũ khó cưỡng, đường cong cơ thể gợi cảm. Đồng thời, nữ diễn viên tỏa sáng cùng nhan sắc trong trẻo, đẹp bất chấp tuổi tác.

Lan Phương khẳng định 'rất đam mê việc làm mẹ' và là minh chứng cho câu 'cưới đúng người sẽ càng đẹp ra' - Ảnh 6
Lan Phương khẳng định 'rất đam mê việc làm mẹ' và là minh chứng cho câu 'cưới đúng người sẽ càng đẹp ra' - Ảnh 7
Lan Phương chăm chỉ luyện tập thể thao để nâng cao sức khỏe và vóc dáng 

Lan Phương khẳng định 'rất đam mê việc làm mẹ' và là minh chứng cho câu 'cưới đúng người sẽ càng đẹp ra' - Ảnh 8

Dù đã gần 40, Lan Phương vẫn sở hữu vẻ trong trẻ, đáng yêu và tươi trẻ khó ai tin đây lại là bà mẹ một con

Ngoài ra, Lan Phương dành nhiều thời gian bên con gái Lina mới 5 tuổi. Nhờ sự đồng hành cùng mẹ, Lina đã có sự phát triển nổi bật như đọc được sách chữ tiếng Anh, Việt, làm cộng trừ phạm vi 20 và cộng trừ tròn chục đến 100. Bé cũng thích bơi lội và các hoạt động thể chất, nghệ thuật khác như vẽ, làm thủ công…Nữ diễn viên 8X cho biết cô tự thấy mình rất đam mê việc làm mẹ và luôn muốn con phát triển toàn diện.

Lan Phương khẳng định 'rất đam mê việc làm mẹ' và là minh chứng cho câu 'cưới đúng người sẽ càng đẹp ra' - Ảnh 9
Nữ diễn viên 8X cho biết cô tự thấy mình rất đam mê việc làm mẹ và luôn muốn con phát triển toàn diện.

Thành công trong sự nghiệp, Lan Phương cũng có một cuộc sống hôn nhân viên mãn bên chồng Tây. Ông xã Lan Phương tên David Duffy, là người gốc Anh, sinh ra tại Úc. Thời điểm gặp vợ, anh đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Lan Phương tâm sự, ông xã gặp cô khi cô đang quay phim Cả một đời ân oán. Thấy cô xinh xắn, đáng yêu, David đã chủ động đến làm quen. Cả hai sống chung với nhau nhưng vẫn chưa làm đám cưới và có với nhau ''trái ngọt'' là bé Lina. 

Lan Phương khẳng định 'rất đam mê việc làm mẹ' và là minh chứng cho câu 'cưới đúng người sẽ càng đẹp ra' - Ảnh 10
Trước ngày sinh bé Lina, Lan Phương khoe giấy đăng ký kết hôn.
Lan Phương khẳng định 'rất đam mê việc làm mẹ' và là minh chứng cho câu 'cưới đúng người sẽ càng đẹp ra' - Ảnh 11
Cả hai sống chung với nhau nhưng vẫn chưa làm đám cưới và có với nhau ''trái ngọt'' là bé Lina. 

Bên cạnh đó, nữ diễn viên chia sẻ cô cảm thấy rất may mắn khi được chồng ủng hộ đi tiếp trên con đường nghệ thuật. Thời gian rảnh rỗi, nữ diễn viên được chồng dắt đi du hí nhiều nơi, đồng thời anh cũng hỗ trợ cô việc chăm sóc con gái và dọn dẹp nhà cửa khi cô có việc bận hoặc về khuya. 

Ông xã nữ diễn viên cũng không ngại dành cho vợ những mỹ từ. Anh khẳng định Lan Phương là “cả thế giới” đối với mình. Bà xã và con gái chính là động lực để anh cố gắng làm mọi thứ và họ là lý do để anh trở về nhà.

Lan Phương khẳng định 'rất đam mê việc làm mẹ' và là minh chứng cho câu 'cưới đúng người sẽ càng đẹp ra' - Ảnh 12
Bên cạnh đó, nữ diễn viên chia sẻ cô cảm thấy rất may mắn khi được chồng ủng hộ đi tiếp trên con đường nghệ thuật.
Lan Phương bị "ném đá" ở Gia đình mình vui bất thình lình, ông xã nói gì?

Lan Phương bị "ném đá" ở Gia đình mình vui bất thình lình, ông xã nói gì?

Gây nhiều tranh cãi trong "Gia đình mình vui bất thình lình"" nhưng Lan Phương vẫn bình thản đón nhận những chỉ trích. Cô chia sẻ mình chỉ áp lực ở việc làm sao để tốt hơn nữa trong tương lai.

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