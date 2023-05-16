Lan Phương tổ chức sinh nhật cho ái nữ, bé Lina bất ngờ làm hành động này khiến mẹ 'rụng cả tim'

Vừa qua, Lan Phương đã chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào trong tiệc sinh nhật 5 tuổi của ái nữ Lina. Ngoài ra những câu chuyện ngoài lề tiệc sinh nhật cũng khiến cộng đồng mạng thích thú.

Mới đây nữ diễn viên Lan Phương đã chia sẻ khoảnh khắc ngoạt ngào cùng con gái Lina và chồng Tây trong ngày sinh nhật tròn 5 tuổi của ái nữ. Lan Phương và chồng Tây mừng sinh nhật con gái Tiệc sinh nhật diễn ra cực kì ấm cúng, Lan Phương còn mời rất nhiều bạn của con gái đến dự tiệc khiến Lina rất vui. Cô bé dù chỉ mới 5 tuổi nhưng thông qua những hình ảnh nữ diễn viên chia sẻ có thể thấy cô bé tương lai sẽ sở hữu chiều cao 'khủng' của bố và nét xinh xắn của mẹ.

Bé Lina cực kì xinh xắn và cao ráo, thừa hưởng nét đẹp của cả bố và mẹ Điều đáng chú ý, nữ diễn viên đã chia sẻ khoảnh khắc Lina thổ lộ 'tình yêu' khiến Lan Phương không khỏi tan chảy. Cụ thể, trước tiệc sinh nhật Lina đã tranh cãi với bảo mẫu về việc đi tắm. Ái nữ nhà Lan Phương giận dỗi nói rằng: "Con yêu mẹ con, không yêu ai khác", mặc cho bảo mẫu lặp lại rằng bác biết con yêu mẹ cỡ nào Lina vẫn nhắc lại "Không, bác không biết con yêu mẹ nhiều thế nào đâu. Nhiều thế này cơ!" và cô bé còn phụ họa bằng động tác vòng sau lưng để thể hiện tình yêu ấy to bự đến nhường nào khiến bảo mẫu cực kì bất lực. Dòng trạng thái của diễn viên Lan Phương khiến cộng đồng mạng thích thú Tranh thủ khi ái nữ được nhận quà sinh nhật, Lan Phương cũng dạy cho con gái về ý nghĩa và sự quý giá của đồng tiền. Số là vào sinh nhật Lina, ông bà có tặng cho bé tiền làm quà sinh nhật. Cô bé nhận được cả thảy 20 tờ tiền và thích thú đếm rồi suy nghĩ về việc sẽ dùng những tờ tiền này để vào việc gì.

Cô bé Lina cực kì yêu thương mẹ, gia đình của nữ diễn viên quả thật rất hạnh phúc Nữ diễn viên khéo léo hỏi con rằng: "Rất nhiều thứ chúng ta phải trả bằng tiền mới có được. Nhưng con biết cái gì mà con không cần dùng tiền để trả không? Là tình yêu của mẹ dành cho con đấy". Những tưởng cô bé sẽ đòi dùng số tiền này mua đồ chơi hay kẹo bánh nhưng ái nữ nhà Lan Phương quyết định đưa hết tiền cho mẹ và vui vẻ nói: "Con yêu mẹ. Con muốn đưa hết tiền cho mẹ. Con muốn đưa cho mẹ hết đồ chơi con nhận được hôm nay nữa". Nữ diễn viên cực kì cưng chiều con gái Trước hành động ngọt ngào của con gái, Lan Phương không khỏi tan chảy và ôm hôn, nói lời yêu không ngớt vì ái nữ ngoan ngoãn, hiểu chuyện của mình quá đáng yêu. Chia sẻ của Lan Phương về con gái nhỏ khiến nhiều người thích thú. Mọi người cũng nhận định cách nữ diễn viên dạy con về giá trị của tình yêu thương và đồng tiền vừa chân thực, thông minh nhưng lại rất ấm áp.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lan-phuong-to-chuc-sinh-nhat-cho-ai-nu-be-lina-bat-ngo-lam-hanh-dong-nay-khien-me-rung-ca-tim-582476.html