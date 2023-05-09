Diễn viên Hồng Ánh gây bất ngờ với hình ảnh 'xuống tóc' lạ lẫm, tiết lộ tin vui liên quan đến phim "Đất rừng phương Nam'

Mới đây, diễn viên Hồng Ánh nhận được sự quan tâm đông đảo của cư dân mạng khi xuất hiện tại một sự kiện của làng giải trí Việt.

Mới đây, diễn viên Hồng Ánh diện trang phục thanh lịch kín đáo tới tham dự một sự kiện của làng giải trí Việt. Nữ diễn viên gây bất ngờ khi cắt phăng mái tóc dài đen mượt. Trông nữ diễn viên cá tính và có phần góc cạnh hơn sau khi thay đổi kiểu tóc. Cô cho biết đây là lần đầu tiên bản thân cắt tóc ngắn đến vậy. Ngoài ra, nhan sắc qua ống kính camera thường của Hồng Ánh cũng khiến dân tình bất ngờ. Nữ diễn viên ngày càng sắc sảo mặn mà hơn. Gương mặt cô không nếp nhăn và càng ghi điểm với nụ cười lúm đồng tiền duyên dáng rạng rỡ. So với thời hoàng kim, nàng Bạch Vân không hề khác biệt quá nhiều.

"Người đẹp Tây Đô" Hồng Ánh gây choáng với mái tóc ngắn - Ảnh: Chụp màn hình Bên cạnh đó, đoàn phim Đất rừng phương Nam vừa giới thiệu poster đầu tiên của phim. Theo đó, diễn viên Hồng Ánh và bé Hạo Khang (đóng vai bé An) xuất hiện trên poster này, giữa không gian gợi nhớ về một thời khói lửa chiến tranh ác liệt. Nữ diễn viên, đạo diễn Hồng Ánh cho biết ngay sau khi poster này được nhà sản xuất chia sẻ, rất nhiều bạn bè, người quen nhắn tin hỏi thăm chị. Chị chỉ có thể mô tả cảm xúc lúc này là sự hạnh phúc, vui mừng vô cùng. Khi nhận được lời mời từ đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, chị đồng ý ngay không suy nghĩ. Hồng Ánh "bật mí" nếu được tham gia vào phim này, ngay cả khi không được xuất hiện trên màn ảnh, chị cũng sẽ nhận lời.

Trong phim, nữ diễn viên Hồng Ánh đóng vai mẹ của bé An - Ảnh: Internet Trong phim, chị đóng vai mẹ của bé An. Ban đầu, khi đạo diễn Nguyễn Quang Dũng mời, chị còn hỏi đùa anh rằng có dự định mời chị vào vai Út Trong không, dù biết đây là điều không thể. Đạo diễn Hồng Ánh nói chỉ cần đọc qua nội dung tiểu thuyết Đất rừng phương Nam, đã có thể hình dung quá trình hiện thực hóa sẽ có nhiều thách thức. Tuy nhiên, chị và ê-kíp gần như xem nhẹ những khó khăn, mà chỉ nghĩ đến niềm vui. Poster đầu tiên của phim điện ảnh Đất rừng phương Nam được nhiều khán giả quan tâm - Ảnh: FBNV Đạo diễn Hồng Ánh cho rằng, với một tác phẩm nghệ thuật thông thường, phải cần chiến lược truyền thông, cộng hưởng nhiều yếu tố mới có thể được khán giả chú ý. Nhưng với một bộ phim được làm lại, phiên bản điện ảnh, thì sẽ có thuận lợi đầu tiên là sự chú ý của khán giả. Tuy điều này mang lại niềm vui, nhưng ê-kíp cũng sẽ lường trước việc sẽ có nhiều sự trông đợi, so sánh. Theo chị, mỗi tác phẩm đều có sự thú vị riêng. Trên thế giới cũng có nhiều tác phẩm phim ảnh được làm lại với góc nhìn của thế hệ sau. Chị mong mọi người sẽ mang tinh thần tích cực, thoải mái nhất khi đón nhận tác phẩm mới.

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