Diễn viên Hoàng Trinh 'Mùi Ngò Gai' khóc hết nước mắt khi nhắc đến chồng đang chống chọi bệnh ung thư phổi

Hậu trường 23/03/2023 10:51

Nhắc đến kỷ niệm quay phim, Hoàng Trinh bật khóc và bày tỏ: "Khi khóc quá nhiều khiến khuôn mặt mình trông rất xấu nhưng tôi không quan tâm.

Chia sẻ tại buổi ra mắt phim Mặt Trời Mùa Đông, Hoàng Trinh cho biết vai diễn bà Linh không quá khó khăn với chị. Cảnh đáng nhớ nhất với nữ diễn viên là bà Linh đau đớn, khóc vật vã khi chứng kiến chồng qua đời.

Nhắc đến kỷ niệm quay phim, Hoàng Trinh bật khóc và bày tỏ: "Khi khóc quá nhiều khiến khuôn mặt mình trông rất xấu nhưng tôi không quan tâm. Tôi chỉ muốn thể hiện trọn vẹn nỗi đau của người phụ nữ mất chồng. Khi đóng cảnh đó, tưởng tượng nếu ngày nào đó chồng ra đi, bỏ lại tôi một mình, tôi sẽ đau đớn thế nào. Như thế quá tàn nhẫn".

Diễn viên Mỹ Uyên và các đồng nghiệp xúc động trước chia sẻ của Hoàng Trinh. Giám đốc của Sân khấu 5B động viên đàn chị: "Tôi cảm phục sự cố gắng, tập trung và hết mình cho công việc, gia đình của chị Hoàng Trinh. Sau mỗi cảnh quay, việc đầu tiên của chị ấy là gọi điện về cho chồng, hỏi thăm sức khỏe, lo lắng từng miếng ăn, giấc ngủ cho anh".

Diễn viên Hoàng Trinh 'Mùi Ngò Gai' khóc hết nước mắt khi nhắc đến chồng đang chống chọi bệnh ung thư phổi - Ảnh 1
Hoàng Trinh xúc động khi nhắc về chồng - Ảnh: Internet

Nhiều năm qua, ông xã của Hoàng Trinh phải chiến đấu với bệnh ung thư phổi. Nữ diễn viên cho biết chị luôn động viên tinh thần anh, chăm sóc chồng chu đáo. Mỗi khi đi quay xa, chị đều chuẩn bị đồ ăn, thức uống cho chồng.

Trong phim Mặt Trời Mùa Đông, Hoàng Trinh vào vai bà Linh, vợ của Đại Nghĩa. Ở ngoài đời, nam MC và Hoàng Trinh là chị em thân thiết, từng có nhiều năm diễn chung ở sân khấu kịch Idecaf. "Ngoài đời, Nghĩa là em tôi. Vào phim, tôi làm vợ cậu ấy. Tôi áp lực là làm sao tạo hình trông vừa lứa xứng đôi với Đại Nghĩa", chị nói.

Diễn viên Hoàng Trinh 'Mùi Ngò Gai' khóc hết nước mắt khi nhắc đến chồng đang chống chọi bệnh ung thư phổi - Ảnh 2
NSƯT Mỹ Uyên động viên và cảm thấy khâm phục sự cố gắng của Hoàng Trinh - Ảnh: Internet

Mặt Trời Mùa Đông do đạo diễn Trần Bửu Lộc cầm trịch, có sự tham gia của dàn diễn viên như Đại Nghĩa, Hoàng Trinh, Huy Khánh, Thân Thúy Hà, Quỳnh Lương...

Hoàng Trinh là nghệ sĩ sân khấu nhưng đóng nhiều phim truyền hình. Với diễn xuất biến hóa, chị góp mặt trong loạt phim như Phạm Công Cúc Hoa, Mùi Ngò Gai, Gạo Nếp Gạo Tẻ, Thương Con Cá Rô Đồng...

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Mỗi khi thấy ông xã buồn, Hoàng Trinh lại nhắc cách mình đã vượt qua bệnh ung thư tuyến giáp để động viên và khích lệ anh, kiên cường chiến đấu với bệnh ưng thư phổi.

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Từ khóa:   diễn viên hoàng trinh Hoàng Trinh Mùi Ngò Gai nghệ sĩ hoàng trinh

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