Diễn viên Hoài An 'trắng tay' sau ly hôn, bươn chải đủ nghề để một mình nuôi con khôn lớn

Hậu trường 05/04/2023 20:21

Diễn viên Hoài An ghi ấn tượng khi đảm nhận các vai diễn có số phận đáng thương, khắc khổ. Tuy nhiên, không trên phim ảnh, ngoài đời, số phận của sao nữ cũng truân chuyên không kém.

Diễn viên Hoài An là một cái tên không thể kể thiếu trong vũ trụ phim Việt. Cô ghi ấn tượng khi đảm nhận các vai diễn có số phận đáng thương, khắc khổ. Một số dự án nữ diễn viên từng góp mặt có thể kể qua là: Người Đẹp Tây Đô, Đất Phương Nam, Gọi Giấc Mơ Về,...

Không trên phim ảnh, ngoài đời, số phận của sao nữ cũng truân chuyên không kém. Được biết, khi con trai mới 2 tuổi, Hoài An và chồng đã quyết định ly hôn bởi nữ diễn viên từng nhiều lần bị “tác động vật lý”.

Diễn viên Hoài An 'trắng tay' sau ly hôn, bươn chải đủ nghề để một mình nuôi con khôn lớn - Ảnh 1
Cô ghi ấn tượng khi đảm nhận các vai diễn có số phận đáng thương, khắc khổ - Ảnh: Internet

Sau ly hôn, Hoài An chấp nhận ra đi trắng tay, bươn chải đủ nghề để một mình nuôi lớn con trai. Dù là tên tuổi đình đám nhưng ít ai biết, nữ diễn viên đã từng làm các nghề nghiệp như chạy xe ôm, bán giày dép, làm bánh kẹo,.. để trang trải cuộc sống.

Tôi không phải người mạnh mẽ. Nhưng cuộc sống của mình xảy ra những điều như thế thì biết làm gì hơn ngoài việc ra sức chống chọi nó. Nhiều đêm đi diễn về trời mưa, tôi còn không biết đó là nước mưa hay nước mắt mình đã trộn lẫn vào nhau” - sao nữ Gọi Giấc Mơ Về trải lòng về giai đoạn khó khăn.

Diễn viên Hoài An 'trắng tay' sau ly hôn, bươn chải đủ nghề để một mình nuôi con khôn lớn - Ảnh 2
Sau ly hôn, Hoài An chấp nhận ra đi trắng tay, bươn chải đủ nghề để một mình nuôi lớn con trai - Ảnh: Internet

Hiện tại, quý tử của Hoài An đã 24 tuổi. Theo như chia sẻ thì con trai chính là động lực để cô luôn không ngừng cố gắng. Mới đây, nhân ngày sinh nhật quý tử, Hoài An hạnh phúc chia sẻ về con trai. Theo đó, cô cho biết: 

“Nói chứ mẹ An chỉ có anh là niềm vui thôi à, mẹ cũng không giàu có gì, nhưng những gì con cần mà trong tầm tay mẹ là mẹ sẽ hỗ trợ con hết sức nha! Mẹ con mình cùng nhau qua 24 năm rồi, giờ con cũng trưởng thành và có công việc ổn định với mức lương đủ lo được cho mình là mẹ vui lắm rồi nè! Chúc chàng trai duy nhất của Mẹ luôn mạnh khoẻ và sẽ đạt được nhiều thành tựu trong tương lai nhé! Thương thương…”

Diễn viên Hoài An 'trắng tay' sau ly hôn, bươn chải đủ nghề để một mình nuôi con khôn lớn - Ảnh 3
Hiện tại, quý tử của Hoài An đã 24 tuổi. Theo như chia sẻ thì con trai chính là động lực để cô luôn không ngừng cố gắng - Ảnh: Internet

Trước đây, nữ diễn viên cũng đã nhiều lần nhắc về cậu con trai duy nhất của mình. Cô cho biết con là người trầm tính, ít nói nhưng thực chất hiểu chuyện, yêu thương mẹ. Vì chỉ có 2 mẹ con nên từ nhỏ Cao Sơn đã xem mẹ như bạn bè, thoải mái tâm sự, trêu đùa. Về phần nữ diễn viên, cô chỉ mong có thể đồng hành, dạy bảo con, hướng con đến một cuộc sống hạnh phúc chứ không lặp lại vết xe đổ của mình. 

Diễn viên Hoài An 'trắng tay' sau ly hôn, bươn chải đủ nghề để một mình nuôi con khôn lớn - Ảnh 4
Khi con trai mới 2 tuổi, Hoài An và chồng đã quyết định ly hôn bởi nữ diễn viên từng nhiều lần bị “tác động vật lý” - Ảnh: Internet

Những năm tháng vất vả làm việc, cô không thể dành nhiều thời gian cho con nhưng may mắn cô vẫn lớn lên, hiểu chuyện nên tránh làm những điều có thể khiến mẹ buồn lòng. Con trai là chỗ dựa tinh thần, là niềm tự hào của cô. 

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