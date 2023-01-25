Diễn viên Ngọc Lan ngại cho con nhận lì xì Tết vì lo sợ bé sẽ có phản ứng 'so sánh'

Nữ diễn viên Ngọc Lan cho biết cô hạn chế cho con nhận tiền lì xì vì lo ngại bé sẽ so sánh khi nhận các món quà có giá trị cao thấp khác nhau.

Ngọc Lan là một trong số ít nữ diễn viên trải qua hơn 20 năm cống hiến cho sự nghiệp vẫn luôn nhận được sự ủng hộ và phát triển không ngừng. Bên cạnh công việc đóng phim, cô còn có hứng thú với vị trí đạo diễn. Cô luôn muốn bản thân thử sức ở nhiều vai trò khác nhau tuy nhiên không có nhiều điều kiện.

Mặc dù có sự nghiệp thăng hoa nhưng chuyện tình duyên của Ngọc Lan luôn không như ý. Sau 3 năm về chung một nhà và có với nhau 1 cậu con trai, nữ diễn viên phim “Luật trời” bất ngờ thông báo đường ai nấy đi với Thanh Bình. Ngọc Lan cho biết tuy làm mẹ đơn thân nhưng cô may mắn không gặp vấn đề về kinh tế. Ngược lại, nữ diễn viên còn dư dả được một khoản để dành dụm lo cho cuộc sống của con trai đến tận sau năm con 18 tuổi. Mới đây, Ngọc Lan cho biết nếu lạm dụng chuyện lì xì sẽ khiến đứa trẻ phản ứng khi nhận những món quà Tết giá trị khác nhau. Nữ ca sĩ cho biết: “Khi đi học con đã được cô dạy tiền lì xì là gì và ý nghĩa của nó. Tuy nhiên, tôi vẫn luôn theo sát con trong việc nhận tiền lì xì. Bởi hiện nay, lì xì vừa là văn hóa nhưng cũng trở thành vấn nạn. Nhiều người lạm dụng chuyện lì xì và quà Tết khiến nhiều đứa trẻ mở lì xì thấy tiền lớn thì vui mà tiền nhỏ lại không vui. Vậy nên nói thật là mỗi dịp Tết, tôi luôn hạn chế cho con tiếp xúc với mọi người, chỉ đi chơi với gia đình. Tôi ngại cho con nhận tiền lì xì từ người khác”.

Chia sẻ với báo Điện tử Phụ Nữ Thành phố Hồ Chí Minh, Ngọc Lan cho biết cô đã viết sẵn di chúc cho con trai vì lo ngại rằng một ngày sức khỏe của mình không ổn định. Cô cho hay: "Trước dịch, tình hình sức khỏe của tôi đã không tốt nên về sau, tôi lại càng lo, lo đến mức tiêu cực. Thậm chí như mọi người biết rằng tôi đã viết di chúc cho con. Tôi rất sợ một ngày mình không còn khỏe. Gần đây, tôi liên tục mất ngủ, có bị cảm thì phải mất rất nhiều thời gian mới bình phục. Bây giờ, sức khỏe là khiếm khuyết lớn của tôi". Nữ diễn viên nói thêm: "Với số tiền không nhỏ mà tôi có được, tôi viết rất rõ trong di chúc rằng nếu năm 18 tuổi mà con ăn chơi lêu lổng, không biết phấn đấu, thì sẽ không được nhận khoản tiền thừa kế từ mẹ. Tôi không muốn con mình lười biếng chỉ trông đợi đến số tiền được mẹ để lại. Trong cuộc đời này, ai cũng phải lao động mới nhận được thành quả tương xứng".

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