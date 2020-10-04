Diện quần ren mỏng tang, Ngọc Trinh khoe vòng 3 đồ sộ nhưng dân tình chỉ mải nhìn vào bộ phận này

Loạt ảnh mới của “nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh khiến nhiều người “ngượng chín mặt” vì quá nóng bỏng và gợi cảm.

Trên trang Instagram cá nhân, Ngọc Trinh bất ngờ thu hút sự chú ý khi đăng tải bộ ảnh mới kèm dòng trạng thái đầy sâu sắc: “Tôi không thể biết được, đâu mới là cuối cùng. Vậy nên mỗi ngày đều phải sống như là ngày cuối cùng”.

Qua loạt ảnh được chia sẻ, “nữ hoàng nội y” diện quần ren mỏng tang khoe khéo đôi chân thon dài cực phẩm cùng vòng 3 nóng bỏng. Bên cạnh đó, phong cách trang điểm sắc sảo, cá tính của Ngọc Trinh càng khiến cho cô nàng tăng thêm phần quyến rũ.

Ngọc Trinh lại một lần nữa đốt mắt công chúng khi tung bộ ảnh diện đồ ôm sát khoe đường cong bốc lửa – Ảnh: IG

Ngọc Trinh khác lạ với phong cách trang điểm Tây sắc sảo - Ảnh: IG

Tuy nhiên, đập vào mắt cư dân mạng lại là vòng 1 căng tràn được o ép đến nghẹt thở sau lớp áo bó sát của người đẹp Trà Vinh.

Đôi gò bồng đảo của Ngọc Trinh như muốn chực trào ra ngoài – Ảnh: IG

Có lẽ sau nhiều lần bị soi vòng một lép kẹp, khiêm tốn, “nữ hoàng nội y” càng quyết tâm khoe body nhiều hơn để chứng minh bản thân vẫn giữ vững phong độ. Thế nhưng, vì o ép quá đà mà vòng một của Ngọc Trinh gần như bị méo mó, biến dạng khiến cho bức ảnh kém hoàn hảo.

Dưới bài đăng, người hâm mộ dành nhiều lời khen cho sắc vóc của Ngọc Trinh: “Má ơi đẹp tét cái nách luôn”, “Xuất sắc luôn chị ơi”, “Tấm đầu nhìn không ra chị luôn, thần thái quá”, “Tuyệt quá chị ơi”... Bên cạnh đó, vẫn có một số ý kiến cho rằng phong cách này khiến Ngọc Trinh bị “dừ” đi trông thấy: “Cảm thấy style này không hợp với chị Trinh”, “Kiểu này xấu quá”…

Ngọc Trinh hoá "tiểu thư Trà Vinh" làm loạn cả trung tâm thương mại Với tóc búi 2 bên, mặc chiếc áo bà ba với đôi dép tổ ong, Ngọc Trinh bước vào trung tâm thương mại lập tức gây xôn xao.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dien-quan-ren-mong-tang-ngoc-trinh-khoe-vong-3-do-so-nhung-dan-tinh-chi-mai-nhin-vao-bo-phan-nay-382151.html