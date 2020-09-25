Ở nhà buồn chán, Ngọc Trinh lại ‘đốt mắt’ khán giả với màn diện bikini bé xíu khoe vòng 3 đồ sộ

Hậu trường 25/09/2020 15:57

Loạt clip mới nhất của “nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh đang khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên vì quá nóng bỏng.

Khoảng thời gian gần đây, Ngọc Trinh dần xây dựng hình ảnh doanh nhân sang trọng, trưởng thành nên có phần tiết chế hơn trong việc khoe thân nóng bỏng. Tuy nhiên, mới đây, cô nàng đã bung xõa hết nấc với khoảnh khắc khiến dân mạng “xịt máu mũi”.

Cụ thể, trên trang Instagram cá nhân, Ngọc Trinh vừa chia sẻ loạt clip khoe dáng nóng bỏng với bikini đến người hâm mộ.  

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Người đẹp Trà Vinh liên tục zoom cận vòng một và vòng ba quyến rũ – Ảnh: IG

Qua đoạn clip đăng tải, “nữ hoàng nội y” diện áo tắm 2 mảnh màu hồng nổi bật khoe đường cong cơ thể chuẩn chỉnh, đặc biệt là vòng 3 cực khủng. Chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng đoạn clip này đủ để khiến người xem tim đập chân run vì quá sexy.

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Thường bị mỉa mai vòng 1 ‘lúc ẩn lúc hiện’ nhưng trong đoạn clip này, đôi gò bồng đảo của cô nàng chỉ muốn chực trào ra ngoài – Ảnh: IG

Có thể thấy, dù đã vượt ngưỡng 30 nhưng nhan sắc và vóc dáng của Ngọc Trinh hiếm có mỹ nhân Vbiz nào bì kịp.

Bước chân vào làng giải trí từ sớm nhưng cô nàng chỉ được khán giả chú ý khi trở thành gà cưng của Vũ Khắc Tiệp. Sở hữu gương mặt đáng yêu nhưng vóc dáng lại vô cùng nóng bỏng, Ngọc Trinh được mệnh danh là “nữ hoàng nội y” của showbiz Việt.

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Ngọc Trinh ngày càng khẳng định được chỗ đứng của mình trong showbiz Việt - Ảnh: FB

Hiện tại, cô nàng đang là một trong những ngôi sao có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội. Được biết, trang Instagram cá nhân của Ngọc Trinh đã vượt mốc 5 triệu người theo dõi. Bên cạnh đó, tài khoản Tik Tok và kênh Youtube riêng của người đẹp cũng nhận được lượt theo dõi khủng. Ngoài ra, cô nàng còn là một trong những doanh nhân giàu có của Vbiz.

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