Diện đồ nhạy cảm quá mức, Bảo Thy khiến fan hốt hoảng vì không tìm thấy quần

Bộ trang phục nhạy cảm của Bảo Thy khiến nhiều người hoang mang vì không thể nhìn thấy lớp lót bên trong.

Là ca sĩ kín tiếng trong chuyện đời tư, Bảo Thy rất để ý trong cách ăn mặc để tránh nhận thị phi về mình. Nhiều năm tham gia làng giải trí nhưng mỹ nhân sinh năm 1988 hiếm khi diện đồ phản cảm, cũng chưa bao giờ dính phốt "lộ hàng" như nhiều người đẹp khác. Thậm chí, ngay cả khi đi biển thì giọng ca Xếp vào quá khứ cũng chọn những mẫu đồ bơi tinh tế, hạn chế phô diễn da thịt tối đa.

Tuy nhiên, có vẻ như Bảo Thy đã dần chán hình ảnh ngoan hiền. Cô đang muốn làm cuộc thay đổi hình ảnh để làm mới bản thân trong mắt công chúng. Mới đây, nữ ca sĩ khiến nhiều người bất ngờ khi diện bộ đầm táo bạo tại một sự kiện do anh trai tổ chức. Là ca sĩ chính của bữa tiệc, Bảo Thy xuất hiện với mẫu váy tua rua màu đỏ và làm nóng sân khấu bằng những vũ đạo "bốc lửa". Tuy nhiên, trang phục mong manh của người đẹp khiến không ít khán giả hoang mang, lo lắng cô sẽ "lộ hàng".

Bảo Thy diện trang phục nhạy cảm khiến nhiều người thót tim - Ảnh: Internet

Lớp lót bên trong tiệp màu da nên ai cũng nghĩ Bảo Thy không mặc quần - Ảnh: Internet

Bảo Thy ăn mặc gợi cảm để thay đổi hình ảnh - Ảnh: Internet

Hotgirl Trang Pilla - chị dâu Bảo Thy: Lấy lại vóc dáng là tiêu chí hàng đầu sau sinh Hotgirl Trang Pilla tái xuất chỉ 1 tháng sau sinh với vóc dáng nóng bỏng, cô cho biết suốt quá trình mang bầu được Thế Bảo chăm sóc rất ân cần.

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