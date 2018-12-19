Diễn biến khác vụ Nguyễn Thị Hà bị tố giật chồng: Người thân chú rể bất ngờ nói điều ngược lại

Hậu trường 19/12/2018 11:39

Một người tự nhận là thân nhân của chú rể khẳng định Nguyễn Thị Hà mới chính là nạn nhân trong câu chuyện đang gây xôn xao trên mạng xã hội.

Tối 18/12, một người phụ nữ đã có con bất ngờ đăng đàn tố Nguyễn Thị Hà giật chồng mình. Thông tin này khiến nhiều cư dân mạng sốc nặng vì đầu tháng 9 vừa qua người đẹp này đã quyết định cắt bỏ mái tóc dài và tuyên bố quy y cửa phật. Theo thông tin đăng tải trên trang cá nhân của người phụ nữ tên H.T, Nguyễn Thị Hà và nạn nhân có mối quan hệ thân thiết như chị em.

“Kinh tởm trên cả các loại kinh tởm. Người đàn ông - chú rể ấy là cha của con tôi mà cách đây 2 tháng, chúng tôi còn vui vẻ hạnh phúc.

Cô dâu ấy là Nguyễn Thị Hà, đứa em tôi dìu dắt tại Hoa hậu Việt Nam 2014, giải người đẹp có mái tóc đẹp. Cách đây vài tháng, cô ấy đã xuống tóc quy y và hôm nay làm cô dâu tóc vẫn còn chưa mọc.

Trước đây, khi mang thai và sinh con, tôi từng nghi ngờ về mối quan hệ này. Tôi cũng khá sốc nhưng nghĩ không đến nỗi họ lại làm như thế vì họ là những con người mà. Anh T à, tôi không thể ngờ được đây là lý do anh bỏ các con. Còn Hà, vẫn là câu nói cũ chị muốn nói cùng em: Em không đơn giản như chị nghĩ. Đúng là chuyện đời, đôi khi còn ly kỳ hơn cả trong phim”, người phụ nữ tiết lộ.

Diễn biến khác vụ Nguyễn Thị Hà bị tố giật chồng: Người thân chú rể bất ngờ nói điều ngược lại - Ảnh 1
Người đẹp Nguyễn Thị Hà xuống tóc đi tu hồi tháng 9 vừa qua - Ảnh: Internet
Diễn biến khác vụ Nguyễn Thị Hà bị tố giật chồng: Người thân chú rể bất ngờ nói điều ngược lại - Ảnh 2
Người phụ nữ thân thiết với Nguyễn Thị Hà ở cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 cho rằng người đẹp này đã giật bố của con mình - Ảnh: Internet
Diễn biến khác vụ Nguyễn Thị Hà bị tố giật chồng: Người thân chú rể bất ngờ nói điều ngược lại - Ảnh 3
Hình ảnh Nguyễn Thị Hà đội tóc giả làm cô dâu xinh đẹp sau hai tháng đi tu khiến nhiều người sốc nặng - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, mới đây một người tự nhận là người thân của chú rể đã lên tiếng chia sẻ thông tin trái ngược hoàn toàn. Cụ thể, người này cho biết Nguyễn Thị Hà và người đàn ông tên T đã yêu nhau từ rất lâu. Khi Nguyễn Thị Hà quyết định đi thi Hoa hậu, bạn trai đã đích thân đưa xuống Phú Quốc tham dự đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2014. Người phụ nữ vừa tố Nguyễn Thị Hà giật chồng tên H.T lúc đó là make up riêng của Nguyễn Thị Hà và đi chung chuyến đi. 

Tuy nhiên, khi đến Phú Quốc thì H.T và người đàn ông tên T có qua lại với nhau dẫn đến mang thai. Quá đau buồn khi bị phản bội, Nguyễn Thị Hà đã không trở lại showbiz mà ở ẩn hoàn toàn rồi sau đó quyết định đi tu. Tuy nhiên, các sư thầy nhận thấy Nguyễn Thị Hà vẫn còn vướng hồng trần nên đã làm lễ cho cô quay về. Về phía ông T, sau khi biết Nguyễn Thị Hà từ bỏ ý định quy y cửa phật đã nhiều lần đến xin lỗi và muốn cưới làm vợ. 

Diễn biến khác vụ Nguyễn Thị Hà bị tố giật chồng: Người thân chú rể bất ngờ nói điều ngược lại - Ảnh 4
Người tự nhận là thân nhân của chú rể cho rằng Nguyễn Thị Hà mới là nạn nhân trong sự việc trên - Ảnh: Internet
Diễn biến khác vụ Nguyễn Thị Hà bị tố giật chồng: Người thân chú rể bất ngờ nói điều ngược lại - Ảnh 5
Diễn biến khác vụ Nguyễn Thị Hà bị tố giật chồng: Người thân chú rể bất ngờ nói điều ngược lại - Ảnh 6
Diễn biến khác vụ Nguyễn Thị Hà bị tố giật chồng: Người thân chú rể bất ngờ nói điều ngược lại - Ảnh 7
Đoạn tin nhắn tiết lộ người phụ nữ tố Nguyễn Thị Hà giật chồng chính là make up của cô tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 - Ảnh: Internet

Đoạn tin nhắn cũng tiết lộ H.T và chồng mới cưới của Nguyễn Thị Hà không phải là vợ chồng và chưa từng đăng ký kết hôn. Ba năm qua, ông qua lại với H.T chỉ vì trách nhiệm với con chứ tình cảm đã hết từ lâu.

Nguyễn Thị Hà chính là người vợ chính thức đầu tiên của ông này. Hiện chưa rõ thực hư câu chuyện ra sao nhưng cư dân mạng đang rất hoang mang với những thông tin nhiều chiều. Phía Nguyễn Thị Hà vẫn chưa có phản hồi về vụ việc.

Sau hai tháng quy y, Nguyễn Thị Hà bất ngờ cưới đại gia và bị tố giật chồng chính người dìu dắt mình

Sau hai tháng quy y, Nguyễn Thị Hà bất ngờ cưới đại gia và bị tố giật chồng chính người dìu dắt mình

Hình ảnh Nguyễn Thị Hà đội tóc giả làm cô dâu xinh đẹp bên đại gia sau hai tháng tuyên bố đi tu khiến ai nấy đều ngỡ ngàng.

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