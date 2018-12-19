Sau hai tháng quy y, Nguyễn Thị Hà bất ngờ cưới đại gia và bị tố giật chồng chính người dìu dắt mình

Hình ảnh Nguyễn Thị Hà đội tóc giả làm cô dâu xinh đẹp bên đại gia sau hai tháng tuyên bố đi tu khiến ai nấy đều ngỡ ngàng.

Tối 18/12, một người phụ nữ đã có con bất ngờ đăng đàn tố Nguyễn Thị Hà giật chồng mình. Thông tin này khiến nhiều cư dân mạng sốc nặng vì đầu tháng 9 vừa qua người đẹp này đã quyết định cắt bỏ mái tóc dài và tuyên bố quy y cửa phật. Ấy thế mà, chỉ sau hai tháng cô đã đội tóc giả và mặc áo cô dâu xuất hiện rạng rỡ trong đám cưới với đại gia lớn tuổi. Nguyễn Thị Hà từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 và đoạt giải 'Người đẹp có mái tóc đẹp nhất' - Ảnh: Internet Đầu tháng 9 vừa rồi, Nguyễn Thị Hà bất ngờ cắt tóc đi tu khiến ai nấy đều tiếc nuối - Ảnh: Internet Hình ảnh Nguyễn Thị Hà ăn cơm cửa Phật được một người bạn chia sẻ cách đây không lâu - Ảnh: Internet Trên trang cá nhân, người phụ nữ này cho biết Nguyễn Thị Hà là người em mà cô vô cùng yêu quý. Chính chị đã dìu dắt, giúp đỡ Nguyễn Thị Hà rất nhiều khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014. Thế nhưng, sự thực như phim khiến người phụ nữ trên vô cùng đau đớn và sốc nặng.

“Kinh tởm trên cả các loại kinh tởm. Người đàn ông - chú rể ấy là cha của con tôi mà cách đây 2 tháng, chúng tôi còn vui vẻ hạnh phúc. Cô dâu ấy là Nguyễn Thị Hà, đứa em tôi dìu dắt tại Hoa hậu Việt Nam 2014, giải người đẹp có mái tóc đẹp. Cách đây vài tháng, cô ấy đã xuống tóc quy y và hôm nay làm cô dâu tóc vẫn còn chưa mọc.

Trước đây, khi mang thai và sinh con, tôi từng nghi ngờ về mối quan hệ này. Tôi cũng khá sốc nhưng nghĩ không đến nỗi họ lại làm như thế vì họ là những con người mà. Anh T à, tôi không thể ngờ được đây là lý do anh bỏ các con. Còn Hà, vẫn là câu nói cũ chị muốn nói cùng em: Em không đơn giản như chị nghĩ. Đúng là chuyện đời, đôi khi còn ly kỳ hơn cả trong phim”, người phụ nữ tiết lộ. Nguyễn Thị Hà đội tóc giả, mặc áo cô dâu trong đám cưới cùng đại gia lớn tuổi - Ảnh: Internet Người phụ nữ tố Nguyễn Thị Hà giật chồng từng rất thân thiết với người đẹp - Ảnh: Internet Nguyễn Thị Hà sinh năm 1994 tại Quảng Bình, từng là sinh viên khoa Du lịch của trường Đại học Huế và là thí sinh khá nổi bật trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014. Cô sở hữu chiều cao ấn tượng 1m71, nụ cười sáng và mái tóc suôn mượt. Năm đó, Nguyễn Thị Hà giành giải Người đẹp có mái tóc đẹp nhất. Sau cuộc thi, Nguyễn Thị Hà gần như vắng bóng hoàn toàn khỏi làng giải trí. Cho đến đầu tháng 9 vừa qua, cô bất ngờ cắt tóc đi tu khiến nhiều khán giả hoang mang. Hiện chưa rõ thực hư câu chuyện ra sao vì tất cả chỉ là thông tin một chiều. Phía Nguyễn Thị Hà vẫn chưa lên tiếng về vụ việc.

'Người có mái tóc đẹp nhất' Hoa Hậu Việt Nam 2014 đi tu Nguyễn Thị Hà - thí sinh đạt giải "Người đẹp có mái tóc đẹp nhất" tại Hoa hậu Việt Nam 2014 - khiến nhiều người ngỡ ngàng khi trút bỏ mái tóc dài để quy y cửa Phật.

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