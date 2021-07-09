Di thư của cố diễn viên Đức Long được tiết lộ: 'Sợ ở chùa sau này bị lạnh lẽo, nhờ người thân rải tro xuống biển Nha Trang'

Sáng nay, lễ di quan đưa tiễn diễn viên Phạm Đức Long về nơi an nghỉ cuối cùng đã được tổ chức. Trên trang cá nhân, Cao Thái Hà khiến CĐM không khỏi xúc động khi đăng tải di nguyện của người bạn thân trước khi mất.

Sự ra đi đột ngột của diễn viên Đức Long khiến cho người hâm mộ và bạn bè đồng nghiệp không khỏi xót xa và xúc động. Ở tuổi 33, nam diễn viên tài năng, nhiệt huyết vẫn còn nhiều hoài bão, ước mơ còn dang dở. Sáng nay, lễ di quan đã được tổ chức với sự có mặt của người thân và bạn bè. Linh cữu được đưa đi hỏa táng tại Bình Hưng Hòa. Lễ di quan được diễn ra vào sáng nay - Ảnh: Thanh Niên Sau khi lo chu toàn cho tang lễ của người bạn thân, nữ diễn viên Cao Thái Hà bất ngờ đăng tải di nguyện của cố nghệ sĩ khiến CĐM không khỏi xót xa. Cô viết: "Hà đã hình dung được gương mặt Long lúc viết những dòng này ở trong phòng tích cực, Long nói Hà khóc xấu lắm kêu Hà đừng khóc, Hà mạnh mẽ thôi chứ trái tim Hà có phải bằng thép đâu, sao Hà chịu nổi, lúc nào cũng bắt Hà gồng hết vậy, không thương Hà gì hết trơn. Hà đã hoàn thành hết những gì Long dặn dò, tâm nguyện đi Nha Trang nơi kỷ niệm của tụi mình hết dịch Hà sẽ đi làm nha. Yên tâm mà đi nha Long ơi".

Theo đó, nữ diễn viên cho biết, bức tâm thư này được cố nghệ sĩ viết trong lúc ở trong phòng bệnh tích cực. Trong thư di nguyện viết tay, anh viết những dòng vô cùng cảm động dành cho Cao Thái Hà và cảm ơn vì cô đã luôn ở bên chăm sóc, kề cạnh anh những ngày đau đớn vì bệnh tật. Không những thế, nam diễn viên còn hy vọng Cao Thái Hà giúp mình thực hiện những tâm nguyện còn dang dở, đặc biệt xót xa hơn khi Đức Long muốn người bạn thân đem tro cốt rải xuống biển ở Nha Trang vì nơi đó có kỷ niệm đẹp của tình bạn giữa 2 người.

Đồng nghiệp và người hâm mộ xúc động trước di nguyện của cố diễn viên - Ảnh chụp màn hình Cao Thái Hà đau lòng đến mức chịu không nổi khi đọc được di nguyện của bạn - Ảnh chụp màn hình Cũng trong bức di nguyện, Phạm Đức Long viết: "Tao thương mày lắm Hà ơi! Tao không có kỷ niệm gì cho mày, mày lấy giỏ Hermer của tao làm kỷ niệm nha. Tao muốn như vậy vì sau này mày đi đâu xách tao cũng được kế bên mày". Bức thư viết trong những ngày cuối đời của nam diễn viên khiến đồng nghiệp, người thân và fan hâm mộ không khỏi chạnh lòng, đau đớn. Nhiều người đã để lại bình luận mong anh ra đi thanh thản, an vui tại một thế giới mới, đồng thời cũng không quên động viên Cao Thái Hà vượt qua sự mất mát quá lớn này. Cuối bài chia sẻ, nữ diễn viên Tiếng sét trong mưa nghẹn ngào: "Cuộc đời Hà may mắn khi có người bạn như Long, cảm ơn Long đã luôn yêu thương Hà vô điều kiện và bảo vệ Hà suốt 10 năm qua. Long sẽ luôn ở trong tim của Hà. Yên nghỉ Long nha! Hà thương Long". Cô cũng cho biết sẽ lấy passport của nam diễn viên rồi bỏ vào túi như anh đã dặn và đi đến những nơi cả 2 đã hứa sẽ đi cùng nhau. Di thư của cố diễn viên Phạm Đức Long: "Hà ơi! Mày là đứa bạn mà tao không hối hận khi tụi mình biết nhau. Tao xin lỗi mày vì tụi mình còn nhiều dự định, nhiều chuyện muốn làm cùng nhau. Tao nói với bố mẹ nếu chôn thì thôi, nếu thiêu thì làm theo tâm nguyện của tao. Mày và bố mẹ hãy ra Nha Trang, rải tro của tao xuống biển nha vì nơi đó có kỷ niệm của 2 đứa tụi mình. Tụng kinh ở chùa xong thì hãy làm điều đó vì tao sợ ở chùa sau này bị lạnh lẽo. Rủ chị Hương và chị Sương đi cùng. Có mấy chị chắc tao vui lắm. Tao thương mày lắm Hà ơi. À, tao không có kỷ niệm gì cho mày, mày lấy cái giỏ Hermes của tao làm kỷ niệm nha. Tao muốn như vậy vì sau này đi đâu, mày xách, tao cũng được kế bên mày…!"

Cao Thái Hà tiết lộ thông tin đau lòng sau tang lễ của diễn viên Đức Long Sự ra đi đột ngột của diễn viên Đức Long khiến showbiz Việt bàng hoàng. Nhiều nghệ sĩ không tránh khỏi xúc động khi sự nghiệp của nam diễn viên hiền lành, tài năng còn dang dở. Xót xa hơn khi sau tang lễ của người bạn thân, Cao Thái Hà bất ngờ tiết lộ thông tin đau lòng.

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