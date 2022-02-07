Đến thăm nhà Cường Đô La, Matt Liu có hành động này với bé Suchin khiến netizen thích thú

Hậu trường 07/02/2022 22:31

Hành động siêu dễ thương của Matt Liu dành cho bé Suchin nhà Cường Đô La khiến netizen tan chảy vì quá ngọt ngào.

Mới đây bạn trai Hương Giang chia sẻ hình ảnh thăm nhà người anh thân thiết – Cường Đô La dịp đầu năm. Tuy nhiên điều thu hút sự chú ý của cư dân mạng lần này không phải là dàn siêu xe khủng hay nhà Cường Đô La – Đàm Thu Trang sang trọng đến mức nào mà lại là khoảnh khắc Matt Liu chăm chú đọc truyện cho bé Suchin.

Đến thăm nhà Cường Đô La, Matt Liu có hành động này với bé Suchin khiến netizen thích thú - Ảnh 1
Matt Liu ân cần đọc truyện cho bé Suchin khiến cộng đồng mạng tan chảy

Đăng tải hình ảnh, CEO người Singapore bày tỏ: "Chú Matt yêu thương Suchin nhiều nhé". Hình ảnh cùng đọc sách trên ghế sofa của 2 chú cháu được cộng đồng mạng vô cùng thích thú vì quá đáng yêu. Ái nữ nhà Cường Đô La dường như cũng rất hào hứng đọc sách cùng Matt Liu khi muốn lật trang sách giúp CEO điển trai này. Hành động ân cần, chiều chuộng nhóc tỳ này của bạn trai Hương Giang cũng khiến netizen không khỏi tan chảy vì quá ư ngọt ngào.

Đặc biệt, nam CEO cũng ra dáng chăm trẻ con rất thuần khi Suchin lần đầu gặp người lạ nhưng trông rất thân thiết. Bố bỉm Cường Đô La còn để lại bình luận gửi lời cảm ơn vì Matt Liu đã đích thân đọc sách cho Suchin nghe cả tối: "Suchin cảm ơn chú Matt tối nay đã đọc truyện cho Chin".

Đến thăm nhà Cường Đô La, Matt Liu có hành động này với bé Suchin khiến netizen thích thú - Ảnh 2
Cường Đô La cũng không quên cảm ơn đàn em thân thiết

Matt Liu sau khi công khai tình cảm với Hoa hậu Hương Giang càng được mọi người chú ý nhiều hơn. Gần đây, nam CEO người Singapore này còn nhập hội những nhà tài phiệt Vbiz và có mối quan hệ rất thân thiết với gia đình đại gia Cường Đô La - Đàm Thu Trang. Không chỉ là bạn trên sân golf, Matt Liu còn được nam đại gia mời về biệt thự triệu đô để vui chơi ngày đầu năm.

Đến thăm nhà Cường Đô La, Matt Liu có hành động này với bé Suchin khiến netizen thích thú - Ảnh 3

Đến thăm nhà Cường Đô La, Matt Liu có hành động này với bé Suchin khiến netizen thích thú - Ảnh 4

Những lần chung khung hình "sặc mùi tiền" của Matt Liu và Cường Đô La

Đây không phải là lần đầu tiên Cường Đô La và Matt Liu thể hiện mối quan hệ thân thiết trên mạng xã hội. Trước đó, cả hai đã nhiều lần hội ngộ trên sân golf trong những trận đấu giao hữu và chụp ảnh kỉ niệm cùng nhau. Có thể thấy cả hai đã dần trở nên thân thiết hơn với nhau nhờ chung sở thích với "môn thể thao nhà giàu" này. Những lần hội ngộ của Cường Đô La - Matt Liu đều được dân mạng ví von là "khung hình sặc mùi tiền". Không chỉ nổi tiếng giàu có, ngoài golf họ còn có chung niềm đam mê siêu xe. Cả hai đều sở hữu những bộ sưu tập xe hơi sang – xịn – mịn tiền tỷ.

Đến thăm nhà Cường Đô La, Matt Liu có hành động này với bé Suchin khiến netizen thích thú - Ảnh 5
Cả hai có chung sở thích chơi golf và đam mê siêu xe

 

Sống chung nhà đã là gì, Hương Giang - Matt Liu còn bị soi bằng chứng chung giường nữa đây!

Sống chung nhà đã là gì, Hương Giang - Matt Liu còn bị soi bằng chứng chung giường nữa đây!

Dựa vào hình ảnh mới mà Hương Giang và Matt Liu đăng tải, cư dân mạng "soi" ra bằng chứng cặp đôi vừa chung nhà vừa chung giường.

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