Danh ca Ngọc Sơn tiết lộ lý do tuổi 54 vẫn chưa muốn lấy vợ, thích ăn chay, tập tạ tránh xa “tứ đổ tường”

Hậu trường 30/09/2022 10:11

“Ông hoàng nhạc sến” Ngọc Sơn tiết lộ lý do tuổi 54 tuổi vẫn chưa lập gia đình.

Ngọc Sơn được mệnh danh là "Ông hoàng nhạc sến" với giọng ca trời phú, nam ca sĩ ghi dấu ấn tên tuổi bằng việc sở hữu nhiều bản hit đình đám và xuất hiện dày đặc trong các chương trình lớn ở cả trong nước lẫn hải ngoại. Nhiều sáng tác của anh được khán giả yêu thích như Vầng trăng cô đơn, Tình cha, Khúc tình nồng…

Danh ca Ngọc Sơn tiết lộ lý do tuổi 54 vẫn chưa muốn lấy vợ, thích ăn chay, tập tạ tránh xa “tứ đổ tường” - Ảnh 1
Danh ca Ngọc Sơn tuổi 54 vẫn chưa lập gia đình. (Ảnh: FB Ngọc Sơn)

Chia sẻ trên báo Dân Trí, Ngọc Sơn cho biết ở tuổi 54 chưa bao giờ nghĩ đến chuyện từ giã sân khấu, thay vào đó anh luôn hết mình vì âm nhạc và cống hiến không ngừng nghỉ. "Đến giờ vẫn vậy, ngọn lửa yêu nghề trong tim tôi không bao giờ tắt cả”.

Theo đó, đối với Ngọc Sơn, âm nhạc chính là "đứa con tinh thần" được anh tâm niệm nhất. Nhắc đến việc vẫn còn độc thân, nam danh ca chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình vì điều đó còn tùy thuộc vào duyên số. Hiện tại, nam ca sĩ chỉ muốn tập trung sáng tác và ca hát.

Danh ca Ngọc Sơn tiết lộ lý do tuổi 54 vẫn chưa muốn lấy vợ, thích ăn chay, tập tạ tránh xa “tứ đổ tường” - Ảnh 2
Ngọc Sơn cho biết ở tuổi 54 chưa bao giờ nghĩ đến chuyện từ giã sân khấu. (Ảnh: FB Ngọc Sơn)

Trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2018, Ngọc Sơn trải lòng: “Nhiều năm qua, chuyện tình yêu của tôi luôn khiến đại gia đình bận lòng và tôi luôn cảm thấy áy náy về chuyện đó.

Tôi khẳng định mình không hề có ý định cô đơn cả đời dù bên cạnh đã có đại gia đình, có người thân, bạn bè và các em học trò. Tôi luôn mở lòng với những người xung quanh, bất kể thân phận hay hoàn cảnh, chỉ là duyên vẫn chưa tới nên đã khiến mọi người đợi lâu”.

Danh ca Ngọc Sơn tiết lộ lý do tuổi 54 vẫn chưa muốn lấy vợ, thích ăn chay, tập tạ tránh xa “tứ đổ tường” - Ảnh 3
Ngọc Sơn chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình vì cho rằng chuyện hôn nhân tùy thuộc vào duyên số. (Ảnh: FB Ngọc Sơn)

Độc thân ở tuổi 54, “Ông hoàng nhạc sến” cho biết thường xuyên tập tạ để có cơ bắp săn chắc. Bên cạnh đó, danh ca Ngọc Sơn nói thêm về sở thích ăn chay, sống chậm. Chia sẻ lý do này, ban đầu Ngọc Sơn ăn chay vì cầu nguyện cho ba mẹ khỏe mạnh, sống lâu. Nhưng đến hiện tại, nam danh ca cảm thấy bản thân khỏe mạnh hơn khi ăn chay nên đã duy trì chế độ ăn uống phù hợp này.

Danh ca Ngọc Sơn tiết lộ lý do tuổi 54 vẫn chưa muốn lấy vợ, thích ăn chay, tập tạ tránh xa “tứ đổ tường” - Ảnh 4
Ngọc Sơn duy trì thói quen lành mạnh thường xuyên tập tạ cho cơ thể săn chắc tuổi 54. (Ảnh: FB Ngọc Sơn)
Danh ca Ngọc Sơn tiết lộ lý do tuổi 54 vẫn chưa muốn lấy vợ, thích ăn chay, tập tạ tránh xa “tứ đổ tường” - Ảnh 5
Tuổi 54, Ngọc Sơn tránh xa "cám dỗ" quay về cuộc sống an nhiên. (Ảnh: FB Ngọc Sơn)

Nhắc đến những "cám dỗ" trong cuộc sống, Ngọc Sơn bộc bạch rằng anh từng thử qua nhưng cảm thấy không phù hợp nên đã rời bỏ, quay về cuộc sống an nhiên hiện tại.

"Hồi xưa tôi cứ nghĩ cuộc sống mà thiếu "tứ đổ tường" chắc buồn lắm. Cũng có lúc tôi đã thử để xem những thứ đó có gì thú vị. Tôi đã đi qua rất nhiều cung bậc, hầu như không thiếu thứ gì nhưng rồi nhận ra những điều đó không hợp với mình. Tôi lại trở về làm Ngọc Sơn của đại gia đình, thực hiện lối sống lành mạnh và tránh xa tứ đổ tường", Ngọc Sơn chia sẻ trên Dân Trí.

Danh ca Ngọc Sơn lên tiếng đính chính tin đồn 'thuê giang hồ truy sát ai đó', tiết lộ mối quan hệ đặc biệt trong giới nghệ sĩ Việt

Danh ca Ngọc Sơn lên tiếng đính chính tin đồn 'thuê giang hồ truy sát ai đó', tiết lộ mối quan hệ đặc biệt trong giới nghệ sĩ Việt

Danh ca Ngọc Sơn đích thân nói rõ sự thật về việc bị người khác vu khống, bịa đặt làm ảnh hưởng đến danh dự của anh.

Xem thêm
Từ khóa:   Ngọc Sơn Ca sĩ Ngọc Sơn danh ca Ngọc Sơn Danh ca Ngọc Sơn tiết lộ lý do tuổi 54 vẫn chưa muốn lấy vợ

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 4 giờ 50 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 5 giờ 20 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 20 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 6 giờ 20 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 6 giờ 50 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 7 giờ 20 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 8 giờ 20 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 35 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 8 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh