Danh ca Ngọc Sơn tiết lộ lý do tuổi 54 vẫn chưa muốn lấy vợ, thích ăn chay, tập tạ tránh xa “tứ đổ tường”

“Ông hoàng nhạc sến” Ngọc Sơn tiết lộ lý do tuổi 54 tuổi vẫn chưa lập gia đình.

Ngọc Sơn được mệnh danh là "Ông hoàng nhạc sến" với giọng ca trời phú, nam ca sĩ ghi dấu ấn tên tuổi bằng việc sở hữu nhiều bản hit đình đám và xuất hiện dày đặc trong các chương trình lớn ở cả trong nước lẫn hải ngoại. Nhiều sáng tác của anh được khán giả yêu thích như Vầng trăng cô đơn, Tình cha, Khúc tình nồng… Danh ca Ngọc Sơn tuổi 54 vẫn chưa lập gia đình. (Ảnh: FB Ngọc Sơn) Chia sẻ trên báo Dân Trí, Ngọc Sơn cho biết ở tuổi 54 chưa bao giờ nghĩ đến chuyện từ giã sân khấu, thay vào đó anh luôn hết mình vì âm nhạc và cống hiến không ngừng nghỉ. "Đến giờ vẫn vậy, ngọn lửa yêu nghề trong tim tôi không bao giờ tắt cả”.

Theo đó, đối với Ngọc Sơn, âm nhạc chính là "đứa con tinh thần" được anh tâm niệm nhất. Nhắc đến việc vẫn còn độc thân, nam danh ca chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình vì điều đó còn tùy thuộc vào duyên số. Hiện tại, nam ca sĩ chỉ muốn tập trung sáng tác và ca hát. Ngọc Sơn cho biết ở tuổi 54 chưa bao giờ nghĩ đến chuyện từ giã sân khấu. (Ảnh: FB Ngọc Sơn) Trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2018, Ngọc Sơn trải lòng: “Nhiều năm qua, chuyện tình yêu của tôi luôn khiến đại gia đình bận lòng và tôi luôn cảm thấy áy náy về chuyện đó.

Tôi khẳng định mình không hề có ý định cô đơn cả đời dù bên cạnh đã có đại gia đình, có người thân, bạn bè và các em học trò. Tôi luôn mở lòng với những người xung quanh, bất kể thân phận hay hoàn cảnh, chỉ là duyên vẫn chưa tới nên đã khiến mọi người đợi lâu”. Ngọc Sơn chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình vì cho rằng chuyện hôn nhân tùy thuộc vào duyên số. (Ảnh: FB Ngọc Sơn) Độc thân ở tuổi 54, “Ông hoàng nhạc sến” cho biết thường xuyên tập tạ để có cơ bắp săn chắc. Bên cạnh đó, danh ca Ngọc Sơn nói thêm về sở thích ăn chay, sống chậm. Chia sẻ lý do này, ban đầu Ngọc Sơn ăn chay vì cầu nguyện cho ba mẹ khỏe mạnh, sống lâu. Nhưng đến hiện tại, nam danh ca cảm thấy bản thân khỏe mạnh hơn khi ăn chay nên đã duy trì chế độ ăn uống phù hợp này. Ngọc Sơn duy trì thói quen lành mạnh thường xuyên tập tạ cho cơ thể săn chắc tuổi 54. (Ảnh: FB Ngọc Sơn) Tuổi 54, Ngọc Sơn tránh xa "cám dỗ" quay về cuộc sống an nhiên. (Ảnh: FB Ngọc Sơn) Nhắc đến những "cám dỗ" trong cuộc sống, Ngọc Sơn bộc bạch rằng anh từng thử qua nhưng cảm thấy không phù hợp nên đã rời bỏ, quay về cuộc sống an nhiên hiện tại. "Hồi xưa tôi cứ nghĩ cuộc sống mà thiếu "tứ đổ tường" chắc buồn lắm. Cũng có lúc tôi đã thử để xem những thứ đó có gì thú vị. Tôi đã đi qua rất nhiều cung bậc, hầu như không thiếu thứ gì nhưng rồi nhận ra những điều đó không hợp với mình. Tôi lại trở về làm Ngọc Sơn của đại gia đình, thực hiện lối sống lành mạnh và tránh xa tứ đổ tường", Ngọc Sơn chia sẻ trên Dân Trí.

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