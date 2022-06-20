Đăng ảnh Phượng Chanel và con gái riêng, Quách Ngọc Ngoan hé lộ mối quan hệ hậu ồn ào chia tay

Hậu trường 20/06/2022 10:39

Hậu "đường ai nấy đi" sau hơn 1 năm, mối quan hệ của Quách Ngọc Ngoan và Phượng Chanel khiến dân tình luôn quan tâm và tò mò.

Dù chia tay hơn một năm nhưng trên mạng xã hội, Quách Ngọc Ngoan thường xuyên có động thái tình cảm dành cho Phượng Chanel. Cặp đôi cũng giữ mối quan hệ tốt để cùng nhau chăm sóc con gái chung.

Trên trang cá nhân mới đây, nam diễn viên "Người bất tử" gây bất ngờ khi chia sẻ hình ảnh Phượng Chanel cùng con gái riêng của nữ doanh nhân. "Tạm biệt những người bạn dễ thương nhất của Susu!", Quách Ngọc Ngoan chú thích cho loạt ảnh. Có vẻ như, nhân dịp nghỉ hè, con gái lớn của Phượng Chanel từ Mỹ về Việt Nam thăm gia đình, nhân tiện đưa một số người bạn ngoại quốc thân thiết qua thăm thú.

Đăng ảnh Phượng Chanel và con gái riêng, Quách Ngọc Ngoan hé lộ mối quan hệ hậu ồn ào chia tay - Ảnh 1
Bài đăng của Quách Ngọc Ngoan trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình

Trong loạt ảnh, nữ doanh nhân trông rất trẻ trung, tươi tắn, cô con gái 19 tuổi của Phượng Chanel cũng cực cuốn hút bởi vẻ rạng rỡ, xinh đẹp. Hiện tại, cô con gái Susu đã 19 tuổi và đang du học ở Mỹ.

Qua động thái trên, có thể thấy, dù đã xác nhận đường ai nấy đi nhưng mối quan hệ của Quách Ngọc Ngoan với gia đình Phượng Chanel vẫn rất thân thiết và gắn bó. Nam diễn viên luôn có mặt trong những dịp quan trọng của nhà bạn gái cũ doanh nhân.

Đăng ảnh Phượng Chanel và con gái riêng, Quách Ngọc Ngoan hé lộ mối quan hệ hậu ồn ào chia tay - Ảnh 2
Dù công bố chia tay đã lâu, nhưng Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan vẫn liên tục dành những điều đặc biệt cho nhau - Ảnh: FBNV
Đăng ảnh Phượng Chanel và con gái riêng, Quách Ngọc Ngoan hé lộ mối quan hệ hậu ồn ào chia tay - Ảnh 3
Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan - Ảnh: Internet

 

Trước đó, Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan bắt đầu hẹn hò từ năm 2013. Mặc cho những lời đàm tiếu không hay, hai người vẫn thường xuyên xuất hiện bên nhau như hình với bóng. Nam diễn viên cũng không ít lần lên tiếng bênh vực Phượng, dành cho cô sự quan tâm chăm sóc và những vần thơ lãng mạn.

Song, vào tháng 4/2021, Phượng Chanel gây bất ngờ khi xác nhận chia tay Quách Ngọc Ngoan, chấm dứt cho mối tình 6 năm khi đã có một đứa con gái nhỏ khiến nhiều khán giả tiếc nuối. Nam diễn viên vẫn còn xăm hình khuôn mặt Phượng Chanel lên ngực để thể hiện tình yêu cháy bỏng với nữ đại gia. Hai người chia tay đã lâu nhưng đến nay, Quách Ngọc Ngoan vẫn giữ hình xăm người cũ trên ngực mình.

Con gái 3 tuổi của Quách Ngọc Ngoan và Phượng Chanel hiếm hoi lộ diện, mặt phúc hậu giống mẹ

Con gái 3 tuổi của Quách Ngọc Ngoan và Phượng Chanel hiếm hoi lộ diện, mặt phúc hậu giống mẹ

Sumi có gương mặt bụ bẫm, trắng trẻo và được nhận xét sở hữu nhiều nét từ mẹ.

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