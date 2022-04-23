'Trái ngọt' của Quách Ngọc Ngoan và Phượng Chanel lần đầu được bố công khai trên MXH: Diện mạo đúng chuẩn ái nữ 'ngậm thìa vàng', sinh ra từ vạch đích

Bức hình hai bố con Quách Ngọc Ngoan nhanh chóng nhận "bão like" và "bão lời khen" từ cộng đồng mạng.
- Quách Ngọc Ngoan nói một câu về con gái lớn của Phượng Chanel, nữ doanh nhân lập tức có động thái này
- Lần hiếm hoi Phượng Chanel chụp ảnh cận mặt con gái Quách Ngọc Ngoan, một điểm ở cô bé khiến ai cũng chú ý
Trên trang cá nhân mới đây, Quách Ngọc Ngoan đã chia sẻ hình ảnh của bản thân cùng ái nữ khi hai bố con đang ngồi trên ô tô chuẩn bị đi chơi. Đây không phải là lần đầu tiên nam diễn viên khoe con gái, song cận mặt thế này là khoảnh khắc chưa từng có trên trang cá nhân.
Quách Ngọc Ngoan hào hứng viết: "Đến giờ đưa em đi dạo rồi ăn kem đây các cô chú ơi". Bức hình hai bố con Quách Ngọc Ngoan nhanh chóng nhận "bão like" và "bão lời khen" từ cộng đồng mạng.
Trong ảnh, ái nữ của Quách Ngọc Ngoan - Phượng Chanel lộ diện mạo dễ thương và kháu khỉnh. Nhiều netizen nhận xét, nhóc tỳ nhà nam diễn viên sở hữu gương mặt phúng phính, nước da trắng hồng cực đáng yêu.
Vào tháng 7/2020, diễn viên Quách Ngọc Ngoan đã thông báo với mọi người về việc mình và bà xã Phượng Chanel đã chính thức đăng ký kết hôn và có chung với nhau một bé gái 8 tháng tuổi.
Tuy nhiên, sau 6 năm đồng hành, tháng 4/2021, Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan gây xôn xao "cõi mạng" khi được cho là đã "đường ai nấy đi".
Thời gian gần đây, cả hai lại có nhiều động thái "gương vỡ lại lành", cho thấy vẫn đang hạnh phúc bên nhau, tuy nhiên vẫn chưa lên tiếng xác nhận hay phủ nhận.