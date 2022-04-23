'Trái ngọt' của Quách Ngọc Ngoan và Phượng Chanel lần đầu được bố công khai trên MXH: Diện mạo đúng chuẩn ái nữ 'ngậm thìa vàng', sinh ra từ vạch đích

Bức hình hai bố con Quách Ngọc Ngoan nhanh chóng nhận "bão like" và "bão lời khen" từ cộng đồng mạng.

Trên trang cá nhân mới đây, Quách Ngọc Ngoan đã chia sẻ hình ảnh của bản thân cùng ái nữ khi hai bố con đang ngồi trên ô tô chuẩn bị đi chơi. Đây không phải là lần đầu tiên nam diễn viên khoe con gái, song cận mặt thế này là khoảnh khắc chưa từng có trên trang cá nhân.

Quách Ngọc Ngoan hào hứng viết: "Đến giờ đưa em đi dạo rồi ăn kem đây các cô chú ơi". Bức hình hai bố con Quách Ngọc Ngoan nhanh chóng nhận "bão like" và "bão lời khen" từ cộng đồng mạng.

Nam diễn viên khoe cận vẻ ngoài của con gái - Ảnh: FBNV

Trong ảnh, ái nữ của Quách Ngọc Ngoan - Phượng Chanel lộ diện mạo dễ thương và kháu khỉnh. Nhiều netizen nhận xét, nhóc tỳ nhà nam diễn viên sở hữu gương mặt phúng phính, nước da trắng hồng cực đáng yêu.

Vào tháng 7/2020, diễn viên Quách Ngọc Ngoan đã thông báo với mọi người về việc mình và bà xã Phượng Chanel đã chính thức đăng ký kết hôn và có chung với nhau một bé gái 8 tháng tuổi.

Cặp đôi từng chia sẻ ảnh con gái, song luôn giấu kỹ gương mặt - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, sau 6 năm đồng hành, tháng 4/2021, Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan gây xôn xao "cõi mạng" khi được cho là đã "đường ai nấy đi".

Nữ doanh nhân Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan thuở mặn nồng - Ảnh: Interet

Thời gian gần đây, cả hai lại có nhiều động thái "gương vỡ lại lành", cho thấy vẫn đang hạnh phúc bên nhau, tuy nhiên vẫn chưa lên tiếng xác nhận hay phủ nhận.

Động thái lạ của Quách Ngọc Ngoan giữa tin đồn "tái hợp" doanh nhân Phượng Chanel Dù công bố chia tay đã lâu, nhưng Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan vẫn liên tục dành những điều đặc biệt cho nhau.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trai-ngot-cua-quach-ngoc-ngoan-va-phuong-chanel-lan-dau-duoc-bo-cong-khai-tren-mxh-dien-mao-dung-chuan-ai-nu-ngam-thia-vang-sinh-ra-tu-vach-dich-464138.html