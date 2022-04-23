'Trái ngọt' của Quách Ngọc Ngoan và Phượng Chanel lần đầu được bố công khai trên MXH: Diện mạo đúng chuẩn ái nữ 'ngậm thìa vàng', sinh ra từ vạch đích

Hậu trường 23/04/2022 21:47

Bức hình hai bố con Quách Ngọc Ngoan nhanh chóng nhận "bão like" và "bão lời khen" từ cộng đồng mạng.

Trên trang cá nhân mới đây, Quách Ngọc Ngoan đã chia sẻ hình ảnh của bản thân cùng ái nữ khi hai bố con đang ngồi trên ô tô chuẩn bị đi chơi. Đây không phải là lần đầu tiên nam diễn viên khoe con gái, song cận mặt thế này là khoảnh khắc chưa từng có trên trang cá nhân.

Quách Ngọc Ngoan hào hứng viết: "Đến giờ đưa em đi dạo rồi ăn kem đây các cô chú ơi". Bức hình hai bố con Quách Ngọc Ngoan nhanh chóng nhận "bão like" và "bão lời khen" từ cộng đồng mạng. 

Quach Ngoc Ngoan 1
Nam diễn viên khoe cận vẻ ngoài của con gái - Ảnh: FBNV

Trong ảnh, ái nữ của Quách Ngọc Ngoan - Phượng Chanel lộ diện mạo dễ thương và kháu khỉnh. Nhiều netizen nhận xét, nhóc tỳ nhà nam diễn viên sở hữu gương mặt phúng phính, nước da trắng hồng cực đáng yêu.

Vào tháng 7/2020, diễn viên Quách Ngọc Ngoan đã thông báo với mọi người về việc mình và bà xã Phượng Chanel đã chính thức đăng ký kết hôn và có chung với nhau một bé gái 8 tháng tuổi.

Quach Ngoc Ngoan 2
Cặp đôi từng chia sẻ ảnh con gái, song luôn giấu kỹ gương mặt - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, sau 6 năm đồng hành, tháng 4/2021, Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan gây xôn xao "cõi mạng" khi được cho là đã "đường ai nấy đi". 

Quach Ngoc Ngoan 3
Nữ doanh nhân Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan thuở mặn nồng - Ảnh: Interet

Thời gian gần đây, cả hai lại có nhiều động thái "gương vỡ lại lành", cho thấy vẫn đang hạnh phúc bên nhau, tuy nhiên vẫn chưa lên tiếng xác nhận hay phủ nhận.

Động thái lạ của Quách Ngọc Ngoan giữa tin đồn "tái hợp" doanh nhân Phượng Chanel

Động thái lạ của Quách Ngọc Ngoan giữa tin đồn "tái hợp" doanh nhân Phượng Chanel

Dù công bố chia tay đã lâu, nhưng Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan vẫn liên tục dành những điều đặc biệt cho nhau.

Xem thêm
Từ khóa:   Quách Ngọc Ngoan con gái Quách Ngọc Ngoan Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?