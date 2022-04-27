Thì ra đây là cách 'đối xử' của Quách Ngọc Ngoan dành cho con riêng của Phượng Chanel

Quách Ngọc Ngoan vừa có chia sẻ về con gái của tình cũ Phượng Chanel trên trang cá nhân thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan công khai hẹn hò từ năm 2015. Trong 6 năm bên nhau, cặp đôi có với nhau 1 con gái là bé Sumi, hiện hơn 3 tuổi. Tới tháng 4/2021, Phượng Chanel xác nhận chia tay Quách Ngọc Ngoan, đồng thời đính chính cả hai chưa từng đăng ký kết hôn. Dù không còn chung đường nhưng cả hai vẫn giữ quan hệ bạn bè, cùng chăm sóc con gái. Quách Ngọc Ngoan thi thoảng chia sẻ lại hình ảnh kỷ niệm bên tình cũ, chủ yếu tập trung vào công việc nghệ thuật. Ảnh minh họa: Internet

Sau khi chia tay, mối quan hệ của nam diễn viên và 2 con gái tình cũ cũng nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Mới đây, nam diễn viên 'Người bất tử' đã có những chia sẻ về con gái của tình cũ trên trang cá nhân thu hút sự chú ý của khán giả. Theo đó, Quách Ngọc Ngoan đã đăng tải những hình ảnh của con gái lớn Phượng Chanel khi cô bé đang tham gia một lễ hội âm nhạc lớn tại nước ngoài. Nam diễn viên sinh năm 1986 viết: "Chị hai của Suri và Sumi. Lễ hội âm nhạc Coachella".

Ảnh: FBNV Những lời giới thiệu đầy tình yêu thương của Quách Ngọc Ngoan dành cho con riêng của tình cũ nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Có thể thấy, dù đã "đường ai nấy đi" nhưng nam diễn viên vẫn rất văn minh và giữ được mối quan hệ tốt đẹp không chỉ với Phượng Chanel mà cả với con gái của cô. Ảnh minh họa: Internet Bên dưới bài đăng, ngoài những lời khen ngợi dành cho vẻ ngoài xinh xắn của con gái Phượng Chanel, cư dân mạng cũng dành những lời ngưỡng mộ lối hành xử đầy văn minh của Quách Ngọc Ngoan. Được biết, Susu và Suri là con gái riêng của Phượng Chanel. Hai con gái khá thân thiết với Quách Ngọc Ngoan và gọi anh là "bố hai". Trong thời gian còn gắn bó, cặp đôi vẫn thường xuyên đưa 2 con đi du lịch. Ảnh minh họa: Internet

Quách Ngọc Ngoan và Phượng Chanel đã nối lại tình xưa dựa vào chi tiết này? Hành động của Quách Ngọc Ngoan đối với con gái riêng của Phượng Chanel khiến dân tình không khỏi đặt nghi vấn cặp đôi tái hợp.

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