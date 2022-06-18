Con gái 3 tuổi của Quách Ngọc Ngoan và Phượng Chanel hiếm hoi lộ diện, mặt phúc hậu giống mẹ

Mối tình “phi công và máy bay” của Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan từng khiến truyền thông tốn nhiều giấy mực và làm dư luận dậy sóng trong suốt một thời gian dài. Bắt đầu hẹn hò vào năm 2015, sau 6 năm yêu nhau, cặp đôi đã kết thúc tình yêu bằng lời xác nhận của doanh nhân Thanh Hóa vào đầu tháng 4/2021.

Thế nhưng, sau hơn 1 năm kể từ ngày chia tay Quách Ngọc Ngoan, Phượng Chanel đã mở lòng hơn trong việc chia sẻ hình ảnh con lên mạng xã hội.

Sau hơn 6 năm bên nhau và trái ngọt hạnh phúc còn lại của cả hai chính là cô nhóc Sumi. Cả hai đã giấu kín thông tin về bé Sumi khá lâu, suốt khoảng thời gian mang thai cho đến khi bé chào đời, thậm chí còn chưa 1 lần công khai cận mặt ái nữ với người hâm mộ.

Trong một chia sẻ mới đây nhất, Phượng Chanel đăng tải loạt ảnh đi du lịch cùng các con. Theo đó, con gái đầu Susu Mỹ Uyên của nữ doanh nhân đã về Việt Nam thăm người thân sau khi nhận bằng tốt nghiệp cấp 3 ở Mỹ nên gia đình cô tranh thủ đi nghỉ dưỡng.

Trong chuyến đi, Phượng Chanel thoải mái để lộ ảnh cận mặt của con gái út. Cô bé Sumi ở tuổi lên 3 sở hữu vóc dáng cao ráo, bụ bẫm cùng làn da trắng hồng. Bé được chị cả bế bồng, cưng nựng và chăm sóc tận tình. Nhiều người không khỏi xuýt xoa trước vẻ đáng yêu của con chung Quách Ngọc Ngoan và Phượng Chanel, cô nhóc được mẹ nuôi rất tốt.

Sumi lần hiếm hoi lộ diện cận mặt trước công chúng. Ảnh: FBNV

Được biết, con gái cưng của Quách Ngọc Ngoan và Phượng Chanel tên đầy đủ là Quách Trương Thanh Nhã, hiện gần 3 tuổi, được nhận xét sở hữu tính cách lém lỉnh và rất thông minh.

Nhóc tỳ hiện đang sinh sống với mẹ là chủ yếu nhưng vẫn thường xuyên gặp bố. Phượng Chanel và nam diễn viên Người bất tử có cách ứng xử văn minh hậu chia tay nhằm đem đến sự giáo dục tốt nhất cho con cái.

Dù đã "đường ai nấy đi" nhưng Quách Ngọc Ngoan và tình cũ vẫn dành những điều tốt nhất cho con gái. FBNV

Tháng 7/2020, lần đầu tiên thông tin về bé Sumi được lọt ra ngoài khi Quách Ngọc Ngoan trong một phút cao hứng đã công bố tin vui mình "lên chức" bố. Anh công khai gọi Phượng Chanel là vợ, tiết lộ cả 2 đã có chung 1 cô con gái nhỏ. Khi đó, nam diễn viên còn úp mở chuyện đã bắt đầu bàn bạc với Phượng Chanel về đám cưới. Tưởng chừng sau bao nhiêu đàm tiếu dư luận, cặp đôi đã có một gia đình viên mãn thực sự thì một thời gian sau họ lại quyết định chia tay.

Cụ thể, vào tháng 4/2021, Phượng Chanel thông báo đã chia tay Quách Ngọc Ngoan khiến nhiều người bất ngờ. Nữ doanh nhân cho biết cả 2 không xảy ra mâu thuẫn, vẫn cùng chăm sóc cho con gái. Nếu như đến nay, Phượng Chanel vẫn thoải mái tương tác trên mạng xã hội với Quách Ngọc Ngoan, thì nam diễn viên cũng thường xuyên chia sẻ lại kỷ niệm với vợ cũ trên trang cá nhân.

Dù đã chia tay nhưng cặp đôi vẫn thoải mái nhắc đến nhau như 2 người bạn.

Hồi tháng 3/2022, Quách Ngọc Ngoan chia sẻ một bài viết về con gái lớn của Phượng Chanel, không quên kèm thêm câu nhận xét: "Khác với 2 cô em gái có làn da trắng hồng hào thì chị Susu có nước da mật ong". Trong bài viết, Quách Ngọc Ngoan không ngại dành nhiều lời khen cho sắc vóc con lớn của bạn gái cũ.

Dưới phần bình luận, khi một khán giả dành lời khen: "Xinh xong còn học giỏi nữa chứ", nam diễn viên đã bày tỏ sự đồng tình: "Ừ, công nhận cháu được cả 2 cái cô ạ". Ngoài ra, dân tình cũng "soi" thấy Phượng Chanel nhấn like cho bài đăng của tình cũ.