Đăng ảnh cả nhà, Hoài Linh khoe em gái ruột xinh đẹp và hé lộ luật bất thành văn của gia đình

Là người sống khép kín, danh hài Hoài Linh gây bất ngờ khi đăng ảnh gia đình lên mạng xã hội và nhận được sự chú ý đặc biệt của công chúng.

Trên trang cá nhân, danh hài Hoài Linh gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh các anh chị em trong gia đình. Anh còn gửi lời yêu thương đến người em gái ruột Phương Trang nhân dịp sinh nhật.

Đây là lần hiếm hoi 'Sáu Bảnh' đăng ảnh gia đình và nhắc đến em gái trên Facebook - Ảnh: FB

Nghệ sĩ Hoài Linh nhắn nhủ: "Sinh nhật vui vẻ nhé con 6 lỳ. Thêm tuổi mới thêm sự lạc quan chứ không chủ quan, thêm sự khôn ngoan chứ không khôn ranh, thêm sự yêu thương chứ không yêu quỷ, thêm sự tha thứ chứ không hận thù, thêm sự ngọt bùi chứ không cay đắng, thêm sự la mắng từ anh 4 mày và không được cãi anh 4 câu nào vì đó là luật bất thành văn của gia đình. Vui vẻ nha con em. Thương mày lắm 6 Trang".

Hoài Linh đăng ảnh kèm lời chúc sinh nhật em gái - Ảnh: FB

Phương Trang sở hữu nhan sắc xinh đẹp và hiện đang hoạt động ca hát ở hải ngoại - Ảnh: FB

Bên cạnh lời nhắn đầy ý nghĩa cùng sự yêu thương dành cho em gái, Hoài Linh còn tiết lộ luật bất thành văn của gia đình là không được cãi lời anh 4 Hoài Linh. Câu nói nửa đùa nửa thật của nam danh hài cho thấy mối quan hệ gắn bó thân thiết của anh chị em nhà Hoài Linh và tầm ảnh hưởng của anh trong gia đình.

Các anh chị em trong gia đình Hoài Linh - Ảnh: FB

Gia đình nghệ sĩ Hoài Linh có 6 anh chị em hầu hết đang định cư tại nước ngoài. Trong đó có 3 người hoạt động nghệ thuật và rất thành công là Hoài Linh, ca sĩ Phương Trang và Dương Triệu Vũ (tên thật là Tuấn Linh).

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dang-anh-ca-nha-hoai-linh-khoe-em-gai-ruot-xinh-dep-va-he-lo-luat-bat-thanh-van-cua-gia-dinh-379905.html