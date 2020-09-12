Xinh đẹp và gợi cảm, vợ cũ Việt Anh vẫn than thở bị các chàng trai 'xa lánh', lý do vì đâu?

Hậu trường 12/09/2020 15:23

Chia sẻ của Hương Trần nhận được sự đồng cảm của nhiều người. Cư dân mạng cũng chúc cô sớm tìm được người đàn ông tốt để xây dựng hạnh phúc mới.

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với diễn viên Việt Anh, cuộc sống của Hương Trần được mọi người đặc biệt quan tâm. Hậu ly hôn, cô nàng nhanh chóng ổn định cuộc sống. Tuy tất bật lo cho công việc kinh doanh nhưng bà mẹ đơn thân được khen nhan sắc ngày càng thăng hạng.

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Ngày càng xinh đẹp và gợi cảm, Hương Trần vẫn than ế - Ảnh: FB

Mới đây, vợ cũ Việt Anh có động thái bất ngờ trên trang cá nhân. Bà mẹ đơn thân gây chú ý khi than thở về chuyện tình cảm chẳng thuận lợi. Cụ thể cô tiết lộ cứ mỗi khi có chàng trai nào chuẩn bị thích mình mà nghe giới thiệu là vợ cũ Việt Anh thì họ lập tức "bỏ chạy".

Cô viết: "Cứ mỗi lần có ai chuẩn bị thích tui mà nghe giới thiệu vợ cũ Việt Anh phát họ chạy mất dép luôn là sao các bác. Nghĩ nó chán".

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Vóc dáng gợi cảm của Hương Trần sau 1 lần làm mẹ - Ảnh: FB

Cô nhận được sự đồng cảm của bạn bè và nhiều dân mạng. Ở phần bình luận, mọi người dành lời khen cho nhan sắc của Hương Trần và tin rằng cô sẽ sớm tìm được hạnh phúc mới. Đặc biệt, khi một người quen bày tỏ: "Chắc là họ sợ chị và anh Việt Anh có tướng phu thê quá lại còn duyên nợ chưa hết nên họ không dám bước tới với chị". Ngay lập tức, Hương Trần chia sẻ: "Người ta sợ vợ người nổi tiếng em à".

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Vừa qua, cặp đôi vui vẻ chụp ảnh trong tiệc kỷ niệm ly hôn - Ảnh: FB

Không lâu trước, Việt Anh và Hương Trần tổ chức buổi tiệc thân mật tại nhà hàng để kỷ niệm 1 năm rưỡi ly hôn. Nhân đây, Phan Hải của "Người phán xử" cũng giải đáp câu hỏi của mọi người về chuyện "nối lại tình xưa". Anh khẳng định sẽ không có chuyện tái hợp với Hương Trần hậu ly hôn, giờ cả hai chỉ là những người bạn. Nam diễn viên còn vui vẻ chúc vợ cũ sớm tìm được người phù hợp hơn mình.

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Từ khóa:   Việt Anh vợ cũ Việt Anh Việt Anh và Hương Trần

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