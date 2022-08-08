Dẫn vợ đi du hí trời Âu giữa bê bối đời tư của đồng nghiệp, Mạnh Trường được 'nhắc khéo': 'Nhớ đường trở về đóng phim!'

Vừa qua, bê bối 2 nam nghệ sĩ Việt bị cáo buộc cưỡng bức cô gái 17 tuổi khi đi công tác tại Tây Ban Nha đã gây ra không ít xôn xao trên mạng xã hội. Hiện, dân tình vẫn đang đổ dồn quan tâm về những thông tin cập nhật mới nhất của vụ việc.

Giữa bão bê bối đời tư của đồng nghiệp, mới đây, trên trang cá nhân, nam diễn viên điển trai Mạnh Trường gây nhiều chú ý khi không ngần ngại chia sẻ nhiều hình ảnh về chuyến du lịch Châu Âu cùng bà xã. Được biết đây chính là món quà mà anh thưởng cho vợ trong thời gian mang bầu bé thứ 3.