Dẫn vợ đi du hí trời Âu giữa bê bối đời tư của đồng nghiệp, Mạnh Trường được 'nhắc khéo': 'Nhớ đường trở về đóng phim!'

Hậu trường 08/08/2022 09:54

Đi du lịch châu Âu giữa lúc bê bối đời tư của đồng nghiệp, Mạnh Trường bất ngờ được khán giả 'nhắc nhở'.

Vừa qua, bê bối 2 nam nghệ sĩ Việt bị cáo buộc cưỡng bức cô gái 17 tuổi khi đi công tác tại Tây Ban Nha đã gây ra không ít xôn xao trên mạng xã hội. Hiện, dân tình vẫn đang đổ dồn quan tâm về những thông tin cập nhật mới nhất của vụ việc.

Giữa bão bê bối đời tư của đồng nghiệp, mới đây, trên trang cá nhân, nam diễn viên điển trai Mạnh Trường gây nhiều chú ý khi không ngần ngại chia sẻ nhiều hình ảnh về chuyến du lịch Châu Âu cùng bà xã. Được biết đây chính là món quà mà anh thưởng cho vợ trong thời gian mang bầu bé thứ 3.

Dẫn vợ đi du hí trời Âu giữa bê bối đời tư của đồng nghiệp, Mạnh Trường được 'nhắc khéo': 'Nhớ đường trở về đóng phim!' - Ảnh 1
Mạnh Trường tặng vợ một chuyến đi châu Âu trong thời gian mang bầu con thứ 3 - Ảnh: Chụp màn hình

Đặc biệt, trong những hình ảnh được đăng tải, có thể thấy, Mạnh Trường và bà xã có nhiều khoảnh khắc "tình bể bình" tại trời Tây. Dù đã 20 năm về chung một nhà thế nhưng tình cảm của đôi vợ chồng nam diễn viên cứ son sắt như ban đầu.

Dẫn vợ đi du hí trời Âu giữa bê bối đời tư của đồng nghiệp, Mạnh Trường được 'nhắc khéo': 'Nhớ đường trở về đóng phim!' - Ảnh 2
Nam diễn viên chia sẻ nhiều khoảnh khắc 'tình bể bình' bên cạnh bà xã - Ảnh: Chụp màn hình

Dưới phần bình luận bài viết, Mạnh Trường cũng vui vẻ tiết lộ anh sẽ cùng vợ đi 1 vòng châu Âu trong chuyến du lịch này. Rất nhiều khán giả bày tỏ sự ngượng mộ, có chút ganh tị với tình yêu của Mạnh Trường dành cho bà xã. Đáng chú ý, không ít cư dân mạng cũng có bình luận kém duyên, "nhắc khéo" nam diễn viên đừng gây ra thêm ồn ào như đồng nghiệp trước đó. 

Dẫn vợ đi du hí trời Âu giữa bê bối đời tư của đồng nghiệp, Mạnh Trường được 'nhắc khéo': 'Nhớ đường trở về đóng phim!' - Ảnh 3
Bên cạnh nhiều bình luận ngưỡng mộ về hạnh phúc lứa đôi, nhiều dân mạng cũng 'nhắc nhở' Mạnh Trường: 'Nhớ đường về đóng phim' - Ảnh: Chụp màn hình

Trước những bình luận ác ý của dân mạng về bê bối của đồng nghiệp, Mạnh Trường cũng không đáp trả hay chia sẻ gì thêm. Thay vào đó, nam diễn viên tận hưởng thời gian hạnh phúc bên bà xã trong chuyến du lịch tại trời Tây.

Mạnh Trường lần đầu kể về chuyện tình cảm với bà xã sau 20 năm bên nhau, hé lộ quyết định của vợ làm thay đổi cả cuộc đời nam diễn viên

Mạnh Trường lần đầu kể về chuyện tình cảm với bà xã sau 20 năm bên nhau, hé lộ quyết định của vợ làm thay đổi cả cuộc đời nam diễn viên

Mới đây, trên trang cá nhân, nam diễn viên Mạnh Trường đã đăng tải bài viết kể về chuyện tình đẹp như mơ của hai vợ chồng anh.

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