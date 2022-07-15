Mạnh Trường lần đầu kể về chuyện tình cảm với bà xã sau 20 năm bên nhau, hé lộ quyết định của vợ làm thay đổi cả cuộc đời nam diễn viên

Hậu trường 15/07/2022 15:34

Mới đây, trên trang cá nhân, nam diễn viên Mạnh Trường đã đăng tải bài viết kể về chuyện tình đẹp như mơ của hai vợ chồng anh.

Diễn viên Mạnh Trường thời gian qua đã gặt hái được nhiều thành công của truyền hình Việt Nam với giải Cánh diều và VTV Awards 2021 cho Nam diễn viên chính xuất sắc và ấn tượng nhất. Không chỉ gây tiếng vang trong sự nghiệp, nam diễn viên còn khiến dân tình ngưỡng mộ khi có một gia đình hạnh phúc bền lâu.

Mạnh Trường lần đầu kể về chuyện tình cảm với bà xã sau 20 năm bên nhau, hé lộ quyết định của vợ làm thay đổi cả cuộc đời nam diễn viên - Ảnh 1
Diễn viên Mạnh Trường - Ảnh: Internet

Mới đây, trên trang cá nhân, nam diễn viên Mạnh Trường đã đăng tải bài viết kể về chuyện tình đẹp như mơ của hai vợ chồng anh. Theo đó, Mạnh Trưởng cho biết anh và bà xã Lan Phương học chung hồi cấp 2. Đến năm lên cấp 3, anh thích thầm cô và quyết định bày tỏ tình cảm thì nhận được cái gật đầu từ nàng.

Mạnh Trường lần đầu kể về chuyện tình cảm với bà xã sau 20 năm bên nhau, hé lộ quyết định của vợ làm thay đổi cả cuộc đời nam diễn viên - Ảnh 2
Bài viết của Mạnh Trường - Ảnh: Chụp màn hình

"Hai đứa học chung cấp 2, hồi đó bạn bè lít nhít, đâu đã biết để ý gì. Lên cấp 3, mình thầm thích nàng nhưng thực sự không đủ can đảm để bày tỏ, vì thấy khả năng “win” trái tim nàng không cao. Hồi đó, nàng không phải hotgirl nhưng luôn thu hút sự chú ý vì rất thông minh, sắc sảo và hết mình vì bạn bè. Tình cảm cứ ấp ủ như thế đến một ngày mình liều mình bày tỏ. Nàng hỏi lại rất duyên: “Mày yêu tao thật á?” và thế là …xong, thành công! Hóa ra chỉ cần “nói thật”, là nàng gật đầu" - Trích bài viết của Mạnh Trường.

Mạnh Trường lần đầu kể về chuyện tình cảm với bà xã sau 20 năm bên nhau, hé lộ quyết định của vợ làm thay đổi cả cuộc đời nam diễn viên - Ảnh 3
Mạnh Trường và bà xã Lan Phương - Ảnh: FBNV

Hết cấp 2, khi Mạnh Trường dấn thân vào nghề người mẫu thì gia đình Lan Phương lại chuẩn bị sang Đức định cư. Cứ tưởng là chuyện tình của cả hai sẽ kết thúc từ đó nhưng Lan Phương đã quyết định ở lại Việt Nam cũng Mạnh Trường. Điều này khiến nam diễn viên rất bất ngờ. "Nhờ có quyết định ngày ấy của vợ, mà hai vợ chồng mới viết lên được chuyện tình lãng mạn như giờ"  - Mạnh Trường chia sẻ.

Mạnh Trường lần đầu kể về chuyện tình cảm với bà xã sau 20 năm bên nhau, hé lộ quyết định của vợ làm thay đổi cả cuộc đời nam diễn viên - Ảnh 4
Gia đình Mạnh Trường - Ảnh: Internet

Được biết, Mạnh Trường và Lan Phương kết hôn với nhau năm 2008 sau 6 năm hẹn hò. Tính đến thời điểm hiện tại, cả hai đã có 20 năm bên nhau. Hiện tại, cặp đôi đã có thời gian 14 năm "về chung một nhà" với thành quả là 2 con một gái, một trai xinh xắn.

Khoe ảnh kỷ niệm 14 năm hạnh phúc bên bà xã, Mạnh Trường khiến ai cũng trầm trồ thán phục trước chuyện tình đẹp như câu chuyện cổ tích

Khoe ảnh kỷ niệm 14 năm hạnh phúc bên bà xã, Mạnh Trường khiến ai cũng trầm trồ thán phục trước chuyện tình đẹp như câu chuyện cổ tích

Câu chuyện tình cảm đẹp như câu chuyện cổ tích của Mạnh Trường và bà xã không khỏi khiến nhiều người cảm thấy ngưỡng mộ.

Xem thêm
Từ khóa:   Mạnh Trường bà xã Mạnh Trường gia đình Mạnh Trường

TIN MỚI NHẤT

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 1 giờ 47 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 1 giờ 51 phút trước
Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Đời sống 2 giờ 27 phút trước
TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

Đời sống 2 giờ 51 phút trước
Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Đời sống 3 giờ 24 phút trước
3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An