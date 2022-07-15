Mạnh Trường lần đầu kể về chuyện tình cảm với bà xã sau 20 năm bên nhau, hé lộ quyết định của vợ làm thay đổi cả cuộc đời nam diễn viên

Mới đây, trên trang cá nhân, nam diễn viên Mạnh Trường đã đăng tải bài viết kể về chuyện tình đẹp như mơ của hai vợ chồng anh.

Diễn viên Mạnh Trường thời gian qua đã gặt hái được nhiều thành công của truyền hình Việt Nam với giải Cánh diều và VTV Awards 2021 cho Nam diễn viên chính xuất sắc và ấn tượng nhất. Không chỉ gây tiếng vang trong sự nghiệp, nam diễn viên còn khiến dân tình ngưỡng mộ khi có một gia đình hạnh phúc bền lâu. Diễn viên Mạnh Trường - Ảnh: Internet Mới đây, trên trang cá nhân, nam diễn viên Mạnh Trường đã đăng tải bài viết kể về chuyện tình đẹp như mơ của hai vợ chồng anh. Theo đó, Mạnh Trưởng cho biết anh và bà xã Lan Phương học chung hồi cấp 2. Đến năm lên cấp 3, anh thích thầm cô và quyết định bày tỏ tình cảm thì nhận được cái gật đầu từ nàng.

Bài viết của Mạnh Trường - Ảnh: Chụp màn hình "Hai đứa học chung cấp 2, hồi đó bạn bè lít nhít, đâu đã biết để ý gì. Lên cấp 3, mình thầm thích nàng nhưng thực sự không đủ can đảm để bày tỏ, vì thấy khả năng “win” trái tim nàng không cao. Hồi đó, nàng không phải hotgirl nhưng luôn thu hút sự chú ý vì rất thông minh, sắc sảo và hết mình vì bạn bè. Tình cảm cứ ấp ủ như thế đến một ngày mình liều mình bày tỏ. Nàng hỏi lại rất duyên: “Mày yêu tao thật á?” và thế là …xong, thành công! Hóa ra chỉ cần “nói thật”, là nàng gật đầu" - Trích bài viết của Mạnh Trường. Mạnh Trường và bà xã Lan Phương - Ảnh: FBNV Hết cấp 2, khi Mạnh Trường dấn thân vào nghề người mẫu thì gia đình Lan Phương lại chuẩn bị sang Đức định cư. Cứ tưởng là chuyện tình của cả hai sẽ kết thúc từ đó nhưng Lan Phương đã quyết định ở lại Việt Nam cũng Mạnh Trường. Điều này khiến nam diễn viên rất bất ngờ. "Nhờ có quyết định ngày ấy của vợ, mà hai vợ chồng mới viết lên được chuyện tình lãng mạn như giờ" - Mạnh Trường chia sẻ.

Gia đình Mạnh Trường - Ảnh: Internet Được biết, Mạnh Trường và Lan Phương kết hôn với nhau năm 2008 sau 6 năm hẹn hò. Tính đến thời điểm hiện tại, cả hai đã có 20 năm bên nhau. Hiện tại, cặp đôi đã có thời gian 14 năm "về chung một nhà" với thành quả là 2 con một gái, một trai xinh xắn.

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