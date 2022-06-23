Cuộc sống hôn nhân viên mãn của Mạnh Trường và bà xã kín tiếng khiến dân tình không khỏi xuýt xoa

Chuyện tình của nam diễn viên và vợ được ví như ngôn tình ngoài đời thật. Được biết, bà xã Mạnh Trường tên là Lan Phương, cùng tuổi và là bạn học cấp 2 với nam diễn viên. Cả hai chơi rất thân với nhau nên nảy sinh tình cảm lúc nào không hay.

Nhưng ở chính khoảnh khắc chia tay nhau tại sân bay, cô lại thay đổi quyết định ở lại với Mạnh Trường. Lúc đó, Mạnh Trường đang là cậu thanh niên tuổi đôi mươi chưa có gì trong tay nhưng vì tình yêu của hai quá lớn không thể xa nhau

Được biết, Lan Phương - vợ Mạnh Trường và anh vốn là bạn học cấp 2. Cô nàng hoạt bát, vô tư, sinh động, tự tin. Anh chàng điển trai, hiền lành, lãng mạn, tự ti. Ngấm ngầm yêu mến Lan Phương nhưng phải lên cấp 3, Mạnh Trường mới dám thổ lộ tình cảm với cô và nhận về sự thảng thốt "duyên khó tả": "Mày yêu tao thật á?". Chàng diễn viên chia sẻ, sở dĩ mãi anh mới đủ can đảm để tỏ tình là vì luôn mặc cảm mình thua kém Lan Phương. Sau khi tốt nghiệp, Lan Phương được gia đình thu xếp sang Đức định cư còn Mạnh Trường theo đuổi con đường nghệ thuật.

Chàng diễn viên chia sẻ, sở dĩ mãi anh mới đủ can đảm để tỏ tình là vì luôn mặc cảm mình thua kém Lan Phương - Ảnh: Internet

Năm 2008, cả hai quyết định về chung một nhà. Người ta có câu, phía sau người đàn ông thành công luôn có bóng dáng người phụ nữ quả không sai. Chính Lan Phương khuyên Mạnh Trường theo diễn xuất. Cô thường xuyên góp ý những ưu - nhược điểm để chồng phát triển và khắc phục.

Mạnh Trường là người tâm lý. Thời gian rảnh, anh thường cùng gia đình nhỏ đi du lịch hâm nóng tình cảm. Trên trang cá nhân, cả hai thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào, hạnh phúc.

Mạnh Trường là người tâm lý. Thời gian rảnh, anh thường cùng gia đình nhỏ đi du lịch hâm nóng tình cảm - Ảnh: Internet

Mạnh Trường ở ngoài đời được nhận xét là người đàn ông có cá tính êm đềm. Một người bạn thân thời đại học của anh từng chia sẻ: "Ngoài đời Trường hiền và lành lắm. Vì cuộc sống của cậu vốn bình lặng như vậy". Đời thực của nam diễn viên không có quá nhiều sóng gió.

Đầu năm 2018, Mạnh Trường khiến nhiều người ngạc nhiên khi chia sẻ về căn hộ trị giá 7 tỷ đồng trong một chung cư cao cấp giữa trung tâm Hà Nội. Căn hộ rộng 140 m2 với một phòng khách, phòng bếp và 3 phòng ngủ. Mạnh Trường cũng đầu tư một số tiền lớn để cải tạo và trang trí lại ngôi nhà của mình. Toàn bộ nội thất trong nhà đều do Mạnh Trường tự tay lựa chọn và tìm mua.

Mạnh Trường khiến nhiều người ngạc nhiên khi chia sẻ về căn hộ trị giá 7 tỷ đồng - Ảnh: Internet

Ngoài căn hộ cao cấp, Mạnh Trường còn sở hữu chiếc xe hơi tiền tỷ. Dù chưa một lần tiết lộ nhưng khán giả thường xuyên thấy anh chở vợ con đi chơi trên chiếc xế hộp sang trọng. Không chỉ vậy, Mạnh Trường sở hữu những chiếc đồng hồ của các thương hiệu nổi tiếng thế giới cùng những phụ kiện thời trang sang trọng.

Tổ ấm hạnh phúc của Mạnh Trường và bà xã là hình mẫu lý tưởng của nhiều gia đình. Mạnh Trường và Lan Phương đang hạnh phúc cùng hai thiên thần nhỏ. Mới đây, nhân dịp sinh nhật bà xã, Mạnh Trường bất ngờ tiết lộ vợ anh đang mang thai nhóc tỳ thứ 3. Thông tin trên khiến khán giả vui mừng và theo như nam diễn viên tiết lộ nhóc tỳ thứ 3 là một bé trai.

Tổ ấm hạnh phúc của Mạnh Trường và bà xã là hình mẫu lý tưởng của nhiều gia đình - Ảnh: Internet

Nam diễn viên chia sẻ: "Chúc mừng sinh nhật mẹ bầu nhé. Cảm ơn em lại vất vả vì anh thêm 1 lần nữa. Tỷ số lúc này là 3-2 nghiêng về đội Trường Bon Bi". Qua chia sẻ này của Mạnh Trường, công chúng cũng đoán được nhóc tì thứ 3 nhà nam diễn viên Hương Vị Tình Thân là một bé trai.

Ngay sau thông báo này, Mạnh Trường lập tức nhận về rất nhiều lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ.