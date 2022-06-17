Mê mẩn ngắm biệt thự chục tỷ đẹp như lâu đài của diễn viên Mạnh Trường tặng vợ con

Hậu trường 17/06/2022 13:43

Chia sẻ về căn biệt thự mới tậu, nam diễn viên 'Hương vị tình thân' khiến cộng đồng mạng trầm trồ, ngưỡng mộ bởi độ đẳng cấp, xa hoa.

Mạnh Trường là nam diễn viên đình đám VTV, thành công nhất thời gian qua là vai diễn "Shark Long" trong Hương vị tình thân. Hoạt động nghệ thuật chăm chỉ nhiều năm, anh sớm tích lũy cho mình khối tài sản đáng nể. 

Mới đây, Mạnh Trường vừa chia sẻ loạt ảnh 3D căn biệt thự mới tậu. Dưới bài đăng, nhiều bạn bè, đồng nghiệp và khán giả xuýt xoa, trầm trồ trước không gian sống lung linh, sang trọng của nam diễn viên Hương vị tình thân. 

Mê mẩn ngắm biệt thự chục tỷ đẹp như lâu đài của diễn viên Mạnh Trường tặng vợ con - Ảnh 1
Toàn cảnh căn biệt thự hoành tráng và đẳng cấp của Mạnh Trường. 

 

Nam diễn viên cho biết anh chờ đợi đã khá lâu thì đến nay bản vẽ mới được hoàn thành. Dù chỉ là hình ảnh trong bản thiết kế nhưng khán giả đã phải trầm trồ trước biệt thự mới của Mạnh Trường bởi độ hoành tráng và quá xinh đẹp. Tuy không tiết lộ cụ thể giá tiền nhưng dân tình đoán được rằng anh chàng chắc hẳn phải bỏ ra hàng chục tỷ đồng mới tậu được không gian sống này.

Mê mẩn ngắm biệt thự chục tỷ đẹp như lâu đài của diễn viên Mạnh Trường tặng vợ con - Ảnh 2
Nội thất trong biệt thự vừa sang chảnh vừa ấm cúng, tông màu trắng, xám là chủ đạo. 

 

Mạnh Trường cho biết căn biệt thự này sẽ được hoàn thiện vào cuối năm nay. Thế nhưng 2 nhóc tì của anh mới xem hình ảnh đã đòi dọn về ở ngay. Nam diễn viên Hương vị tình thân chia sẻ: "Xem ảnh xong Chip Bon kiểu bố ơi mình dọn về ở luôn đi, trong khi phải đến cuối năm em nó mới xong".

Mê mẩn ngắm biệt thự chục tỷ đẹp như lâu đài của diễn viên Mạnh Trường tặng vợ con - Ảnh 3
Mê mẩn ngắm biệt thự chục tỷ đẹp như lâu đài của diễn viên Mạnh Trường tặng vợ con - Ảnh 4
Mê mẩn ngắm biệt thự chục tỷ đẹp như lâu đài của diễn viên Mạnh Trường tặng vợ con - Ảnh 5
Mê mẩn ngắm biệt thự chục tỷ đẹp như lâu đài của diễn viên Mạnh Trường tặng vợ con - Ảnh 6
Bên trong căn biệt thự mới tậu của Mạnh Trường. 

 

Qua những hình ảnh được Mạnh Trường đăng tải, có thể thấy biệt thự của nam diễn viên có hai tầng, được thiết kế theo phong cách châu Âu với tông màu trắng là chủ đạo. Không gian ngôi nhà rộng rãi, thoáng đãng. Phía ngoài biệt thự có vườn hoa rộng, phù hợp để cả gia đình ngồi thưởng trà, ngắm hoa, tận hưởng khí trời. Đặc biệt, khu vực hồ bơi ngoài trời đem đến cảm giác giống như không gian khách sạn 5 sao. 

Mạnh Trường sử dụng khá nhiều cửa kính cho biệt thự mới, giúp căn nhà trở nên rộng rãi và đón được nhiều ánh sáng tự nhiên. Phòng khách và phòng bếp cùng chung một không gian nhưng không hề chật chội. Phòng ngủ của vợ chồng nam diễn viên cũng thiết kế theo hướng tối giản nhưng vẫn sang trọng.

Mê mẩn ngắm biệt thự chục tỷ đẹp như lâu đài của diễn viên Mạnh Trường tặng vợ con - Ảnh 7
Sự nghiệp thành công, gia đình yên ấm, giàu nức đổ vách... Mạnh Trường có nhiều thứ khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. 

 

Mạnh Trường sinh năm 1985, từ người mẫu anh lấn sân sang diễn xuất và nhanh chóng được chú ý nhờ ngoại hình cao ráo, điển trai và diễn xuất chuyên nghiệp. Một số dự án nổi bật trong sự nghiệp phim ảnh của Mạnh Trường có thể kể đến như: Bí mật tam giác vàng, Sinh tử, Tình yêu và tham vọng, Hồ sơ cá sấu, Hương vị tình thân...

Năm 2021 có thể coi là cột mốc đáng chú ý trong sự nghiệp nghệ thuật của Mạnh Trường. Anh đảm nhận vai diễn Hoàng Long trong dự án của đạo diễn Nguyễn Danh Dũng mang tên Hương vị tình thân. Nét diễn tự nhiên, chuyên nghiệp của Mạnh Trường đã giúp anh nhận về nhiều lời khen ngợi của khán giả màn ảnh. Bên cạnh đó, sự kết hợp ngọt ngào, tình cảm giữa Mạnh Trường và Phương Oanh góp phần không nhỏ cho thành công của dự án này. Cũng với vai diễn Hoàng Long, Mạnh Trường được vinh danh tại lễ trao giải VTV Awards 2022 với hạnh mục Nam diễn viên xuất sắc nhất.

Ảnh: FB Nguyễn Mạnh Trường

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