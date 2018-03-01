Dân tình 'phát sốt' với thái độ của Ngọc Trinh khi Hương Giang Idol thi Hoa hậu Chuyển giới

“Nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh có phản ứng bất ngờ khi nghe clip trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh của Hương Giang Idol tại cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018.
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Thời gian gần đây, Hương Giang Idol gây chú ý khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018. Cô nhận được nhiều sự kì vọng của công chúng với tư cách là đại diện duy nhất của Việt Nam tham gia cuộc thi này.
Tại quê nhà, rất nhiều khán giả và bạn bè, đồng nghiệp gửi lời chúc, mong cô giành được chiếc vương miện trở về. Đặc biệt, "gà cưng” của Vũ Khắc Tiệp đã gửi lời động viên, khen ngợi và khích lệ Hương Giang Idol.
Ngọc Trinh viết: "Vô tình xem được clip bạn Hương Giang trả lời quá xuất sắc, đặc biệt là câu cuối mình rất thích luôn. Ủng hộ bạn, đẹp xuất sắc hi vọng bạn sẽ chiến thắng mang vương miện về nha".