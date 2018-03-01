Dân tình 'phát sốt' với thái độ của Ngọc Trinh khi Hương Giang Idol thi Hoa hậu Chuyển giới

“Nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh có phản ứng bất ngờ khi nghe clip trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh của Hương Giang Idol tại cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018.

Thời gian gần đây, Hương Giang Idol gây chú ý khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018. Cô nhận được nhiều sự kì vọng của công chúng với tư cách là đại diện duy nhất của Việt Nam tham gia cuộc thi này.

Tại quê nhà, rất nhiều khán giả và bạn bè, đồng nghiệp gửi lời chúc, mong cô giành được chiếc vương miện trở về. Đặc biệt, "gà cưng” của Vũ Khắc Tiệp đã gửi lời động viên, khen ngợi và khích lệ Hương Giang Idol.

Ngọc Trinh viết: "Vô tình xem được clip bạn Hương Giang trả lời quá xuất sắc, đặc biệt là câu cuối mình rất thích luôn. Ủng hộ bạn, đẹp xuất sắc hi vọng bạn sẽ chiến thắng mang vương miện về nha".

'Nữ hoàng nội y' dành nhiều lời khen cho khả năng nói tiếng Anh của Hương Giang Idol - Ảnh: FBNV

Hương Giang Idol là đại diện duy nhất của Việt Nam tham gia Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 - Ảnh: FBNV

Cô nàng nhận được nhiều kỳ vọng khi vừa lọt top 15 thí sinh tài năng nhất của cuộc thi - Ảnh: FBNV

Hương Giang Idol nổi bật khi đứng cạnh các thí sinh khác - Ảnh: FBNV

Ngọc Trinh và Hương Giang Idol từng có dịp đứng chung sân khấu. Cả hai khá vui vẻ và thoải mái với nhau - Ảnh: Internet

Hương Giang đón tin vui đầu tiên tại 'Hoa hậu chuyển giới Quốc tế 2018' Hương Giang được chọn vào top 15 tiết mục xuất sắc nhất vòng thi tài năng để dự thi lại một lần nữa trong đêm Bán kết.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dan-tinh-phat-sot-voi-thai-do-cua-ngoc-trinh-khi-huong-giang-idol-thi-hoa-hau-chuyen-gioi-273295.html