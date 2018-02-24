Lộ số tiền siêu khủng Ngọc Trinh lì xì cho đồng nghiệp dù đã hết Tết

Nhiều người xuýt xoa khi biết giá trị thực trong bao lì xì mà Ngọc Trinh mừng tuổi đồng nghiệp đầu năm.

Tết là dịp để các sao Việt thể hiện tình cảm của mình với fan, bạn bè, đồng nghiệp. Rất nhiều nghệ sĩ chịu chơi khi mừng tuổi fan và bạn bè số tiền lên đến hàng chục triệu đồng. Đáng chú ý nhất là phong bao lì xì có giá trị siêu khủng của “Nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh.

Cách đây ít giờ, một đồng nghiệp thân thiết của Ngọc Trinh vừa hào hứng chia sẻ hình ảnh cầm bao lì xì trên tay kèm dòng trạng thái đầy cảm xúc: “Nhận được lì xì đầu năm từ Ngọc Trinh mà nước mắt cứ tuôn rơi! Vậy là cuối cùng mình cũng có được lì xì như mọi người rồi!”.

Lê Thiện Viễn là chủ nhân nhiều bức ảnh nóng bỏng và táo bạo của 'Nữ hoàng nội y' Ngọc Trinh - Ảnh: FBNV

Ít phút sau khi đăng tải, dòng trạng thái của Lê Thiện Viễn đã thu hút hàng trăm lượt like và bình luận. Ước tính số tiền chàng nhiếp ảnh này được lì xì lên đến 1.000 đô, tương đương trên 22 triệu đồng. Vận đỏ của anh chàng khiến nhiều người xuýt xoa, ghen tỵ.

Nhiếp ảnh gia Lê Thiện Viễn 'mừng rơi nước mắt' khi nhận lì xì của Ngọc Trinh - Ảnh: FBNV

Nhiều cư dân mạng thể hiện sự ghen tị với phong bao lì xì 'nặng ký' mà anh chàng này nhận được từ đồng nghiệp dù đã hết Tết - Ảnh: FBNV

Trước đó Ngọc Trinh cũng chia sẻ hình ảnh lì xì cho các cháu ngày đầu năm - Ảnh: FBNV

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lo-so-tien-sieu-khung-ngoc-trinh-li-xi-cho-dong-nghiep-du-da-het-tet-272729.html