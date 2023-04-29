Dàn sao Việt vốn có sự nghiệp đỉnh cao nhưng lại vướng vào vòng lao lý khiến khán giả bàng hoàng

Nhiều sao Việt có sự nghiệp đỉnh cao đáng mong đợi nhưng lại va phải vòng lao lý vì những tội trạng liên quan đến ''chất cấm''

Chỉ một phút “sa chân”, nghệ sĩ Vbiz sẽ phải trả “giá đắt” cho hành động của chính mình. Ngoài việc đánh mất lòng tin đối với khán giả, họ sẽ phải đối diện với mức phạt nghiêm khắc đến từ pháp luật. Vào tháng 6/2022, diễn viên hài Hữu Tín bị CA quận 8 phát hiện sử dụng ma túy trong căn hộ ở TP.HCM. Trước đó, lực lượng chức năng quận 8 kiểm tra căn hộ chung cư ở phường 5, quận 8, phát hiện một số người đang sử dụng ma túy. Hiện tại nam danh hài vẫn bi tạm giam và chờ đến ngày cơ quan TAND quận 8 phán quyết tội danh cuối cùng và mức án anh phải lãnh nhận.

Diễn viên Hữu Tín va vào vòng lao lý - Ảnh: Internet Diễn viên Hữu Tín (sinh năm 1987) không phải là gương mặt mới nổi của showbiz Việt. So về số năm hoạt động, nam diễn viên có thể thua những tên tuổi khác nhưng anh tích cực, hoạt động ở nhiều vai trò. Có thời điểm, Hữu Tín xuất hiện dày trên truyền hình đến các hoạt động tại sân khấu kịch hàng tuần, sự nghiệp của anh trước khi bị bắt giữ còn được người hâm mộ mong chờ sẽ có cột mốc đột phá trong tương lai. Hữu Tín là nghệ sĩ được đông đảo khán gải và anh chị em trong nghề yêu mến - Ảnh: Internet Ngày 23/4/2023 diễn viên Lệ Hằng chính thức bị khởi tố vì mua bán trái phép ma tuý khiến dân tình không tin đấy là sự thật. Được biết, nữ diễn viên đã bị bắt khi đang mua bán trái phép ma tuý tại Hà Nội vào ngày 10/3. Tại cơ quan điều tra, Lệ Hằng thừa nhận mua 0,696 gam ma tuý tổng hợp với giá 500.000 đồng và bán lại cho khách. Tang vật này đã được cơ quan chức năng thu giữ.

Diễn viên Lệ Hằng - Ảnh: Internet Trước khi bị bắt, Lệ Hằng được công chúng biết đến khi tham gia vào dự án phim Bản tình ca trong đêm (1995). Song, tên tuổi của nữ diễn viên chỉ thật sự được phủ sóng rộng rãi, nổi tiếng khắp cả nước khi cô đảm nhận vai Hoài Thatcher trong bộ phim truyền hình Xin hãy tin em (1997). Lệ Hằng tiếp tục hoạt động năng nổ và bất ngờ tuyên bố giải nghệ vào năm 2012. Sau đó, nữ diễn viên mất tăm, im hơi lặng tiếng và không còn xuất hiện nhiều trên các thông tin đại chúng. Diễn viên Lệ Hằng trong những vai diễn để đời - Ảnh: Internet Trước kia, dư luận đã có phen rúng động trước thông tin ca sĩ Châu Việt Cường sử dụng ma túy đá cùng bạn bè, dẫn tới cái chết của một cô gái. Vào rạng sáng 5/3 năm 2018, sau khi đi biểu diễn về, ca sĩ Châu Việt Cường (tên thật là Nguyễn Việt Cường, SN 1984, quê ở Hà Trung, Thanh Hóa) rủ bạn đến một căn hộ tại phường Cống Vị, quận Ba Đình, TP.Hà Nội sử dụng ma túy tổng hợp. Nam ca sĩ Châu Việt Cường và những cáo trạng về sử dụng chất cấm gây chết người - Ảnh: Internet Châu Việt Cường đã bị khởi tố vì tội vô ý làm chết người, tuy nhiên luật sư đại diện cho gia đình nạn nhân lại gửi đơn đề nghị cơ quan chức năng xem xét khởi tố bị can về hành vi Giết người. Không chỉ mất tất cả sự nghiệp, thậm chí còn phải lĩnh án 13 năm vì tội giết người. Châu Việt Cường gửi lời xin lỗi muộn màng đến nạn nhân và khán giả sau 4 năm tù tội - Ảnh: Internet

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