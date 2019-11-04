Dàn sao ‘Người đẹp Tây Đô’ hội ngộ sau 23 năm, nhan sắc hiện tại của chị em Bạch Cúc gây ngỡ ngàng

Mới đây, dàn diễn viên trong bộ phim đình đám một thời “Người đẹp Tây Đô” đã có dịp hội ngộ cùng nhau khi ghi hình một chương trình truyền hình.
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Năm 1996, thành công của “Người đẹp Tây Đô” đã giúp dàn diễn viên trong phim như: Việt Trinh, Hồng Ánh, Hoàng Sơn… vụt sáng thành sao.
Mới đây, sau 23 năm, ekip “Người đẹp Tây Đô” gồm: Đạo diễn Lê Cung Bắc, diễn viên Hoàng Sơn, Việt Trinh và Hồng Ánh đã có dịp hội ngộ cùng nhau trong một chương trình truyền hình. Bức ảnh chụp chung của dàn diễn viên năm xưa nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ.
Chứng kiến khoảnh khắc hội ngộ của dàn sao năm xưa, nhiều khán giả không khỏi bồi hồi khi nhớ về ký ức tuổi thơ. Đặc biệt, nhan sắc hiện tại của 2 nữ diễn viên chính Việt Trinh và Hồng Ánh khiến nhiều người ngỡ ngàng. Dù “chị em Bạch Cúc” đều đã vượt ngưỡng 40 nhưng cả hai vẫn vô cùng xinh đẹp, quyến rũ.
Hiện tại, trải qua nhiều thăng trầm, dàn diễn viên phim “Người đẹp Tây Đô” vẫn theo đuổi con đường nghệ thuật.