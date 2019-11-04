Dàn sao ‘Người đẹp Tây Đô’ hội ngộ sau 23 năm, nhan sắc hiện tại của chị em Bạch Cúc gây ngỡ ngàng

Mới đây, dàn diễn viên trong bộ phim đình đám một thời “Người đẹp Tây Đô” đã có dịp hội ngộ cùng nhau khi ghi hình một chương trình truyền hình.

Năm 1996, thành công của “Người đẹp Tây Đô” đã giúp dàn diễn viên trong phim như: Việt Trinh, Hồng Ánh, Hoàng Sơn… vụt sáng thành sao.

Việt Trinh trong vai Bạch Cúc - vai diễn để đời của nữ diễn viên trong 'Người đẹp Tây Đô' - Ảnh: Internet

Hồng Ánh vào vai Bạch Vân - em gái Bạch Cúc - Ảnh: Internet

Nam diễn viên Hồng Sơn từng bị ghét cay ghét đắng khi trở thành nhân vật phản diện trong phim - Ảnh: Internet

Mới đây, sau 23 năm, ekip “Người đẹp Tây Đô” gồm: Đạo diễn Lê Cung Bắc, diễn viên Hoàng Sơn, Việt Trinh và Hồng Ánh đã có dịp hội ngộ cùng nhau trong một chương trình truyền hình. Bức ảnh chụp chung của dàn diễn viên năm xưa nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Đạo diễn và dàn diễn viên chính của ‘Người đẹp Tây Đô’ hội ngộ – Ảnh: Internet

Chứng kiến khoảnh khắc hội ngộ của dàn sao năm xưa, nhiều khán giả không khỏi bồi hồi khi nhớ về ký ức tuổi thơ. Đặc biệt, nhan sắc hiện tại của 2 nữ diễn viên chính Việt Trinh và Hồng Ánh khiến nhiều người ngỡ ngàng. Dù “chị em Bạch Cúc” đều đã vượt ngưỡng 40 nhưng cả hai vẫn vô cùng xinh đẹp, quyến rũ.

Khán giả không ngừng xuýt xoa trước nhan sắc mặn mà của Việt Trinh và Hồng Ánh - Ảnh: Internet

Hiện tại, trải qua nhiều thăng trầm, dàn diễn viên phim “Người đẹp Tây Đô” vẫn theo đuổi con đường nghệ thuật.

Cuộc đời sóng gió như phim của dàn diễn viên ‘Người đẹp Tây Đô’ Sau 23 năm, dàn sao phim “Người đẹp Tây Đô” mỗi người đều có một cuộc sống riêng. Tuy nhiên, họ đều phải trải qua không ít sóng gió cuộc đời.

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