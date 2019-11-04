Dàn sao ‘Người đẹp Tây Đô’ hội ngộ sau 23 năm, nhan sắc hiện tại của chị em Bạch Cúc gây ngỡ ngàng

Hậu trường 04/11/2019 17:03

Mới đây, dàn diễn viên trong bộ phim đình đám một thời “Người đẹp Tây Đô” đã có dịp hội ngộ cùng nhau khi ghi hình một chương trình truyền hình.

Năm 1996, thành công của “Người đẹp Tây Đô” đã giúp dàn diễn viên trong phim như: Việt Trinh, Hồng Ánh, Hoàng Sơn… vụt sáng thành sao.

nguoi dep tay do 1

Việt Trinh trong vai Bạch Cúc - vai diễn để đời của nữ diễn viên trong 'Người đẹp Tây Đô' - Ảnh: Internet

nguoi dep tay do 2

Hồng Ánh vào vai Bạch Vân - em gái Bạch Cúc - Ảnh: Internet

nguoi dep tay do 3

Nam diễn viên Hồng Sơn từng bị ghét cay ghét đắng khi trở thành nhân vật phản diện trong phim - Ảnh: Internet

Mới đây, sau 23 năm, ekip “Người đẹp Tây Đô” gồm: Đạo diễn Lê Cung Bắc, diễn viên Hoàng Sơn, Việt Trinh và Hồng Ánh đã có dịp hội ngộ cùng nhau trong một chương trình truyền hình. Bức ảnh chụp chung của dàn diễn viên năm xưa nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

nguoi dep tay do 4

Đạo diễn và dàn diễn viên chính của ‘Người đẹp Tây Đô’ hội ngộ – Ảnh: Internet

Chứng kiến khoảnh khắc hội ngộ của dàn sao năm xưa, nhiều khán giả không khỏi bồi hồi khi nhớ về ký ức tuổi thơ. Đặc biệt, nhan sắc hiện tại của 2 nữ diễn viên chính Việt Trinh và Hồng Ánh khiến nhiều người ngỡ ngàng. Dù “chị em Bạch Cúc” đều đã vượt ngưỡng 40 nhưng cả hai vẫn vô cùng xinh đẹp, quyến rũ.

nguoi dep tay do 5

Khán giả không ngừng xuýt xoa trước nhan sắc mặn mà của Việt Trinh và Hồng Ánh - Ảnh: Internet

Hiện tại, trải qua nhiều thăng trầm, dàn diễn viên phim “Người đẹp Tây Đô” vẫn theo đuổi con đường nghệ thuật. 

Cuộc đời sóng gió như phim của dàn diễn viên ‘Người đẹp Tây Đô’

Cuộc đời sóng gió như phim của dàn diễn viên ‘Người đẹp Tây Đô’

Sau 23 năm, dàn sao phim “Người đẹp Tây Đô” mỗi người đều có một cuộc sống riêng. Tuy nhiên, họ đều phải trải qua không ít sóng gió cuộc đời.

Xem thêm
Từ khóa:   Việt Trinh Hồng Ánh Hoàng Sơn

TIN MỚI NHẤT

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 52 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 1 giờ 52 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 2 giờ 52 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 3 giờ 52 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 22 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 16 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 6 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026