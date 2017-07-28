Đặc biệt, khi được hỏi chứng kiến những người đàn ông đến bên Hà Hồ thì anh có suy nghĩ gì? Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ: "Tôi thấy, người đàn ông hợp để làm bạn lâu dài nhất với Hà là Cường. Còn người đàn ông si mê Hà nhất chính là Khoa".

Chiều 26/7, Đàm Vĩnh Hưng đã tổ chức họp báo liveshow Sài Gòn Bolero & Hưng. Buổi họp báo có sự tham dự của rất nhiều nghệ sĩ thân thiết với nam ca sĩ nhưng lại vắng bóng người bạn thời gian qua khá thân thiết với "Ông hoàng nhạc Việt" là nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Theo lí giải của nam ca sĩ, do đây là đêm nhạc đậm chất Bolero nên không phù hợp với nữ ca sĩ.

Phát ngôn này của nam ca sĩ khiến dân mạng khá sốc và gây ra nhiều luồng ý kiến trái chiều.

Quang Lê

Gần đây, showbiz Việt cũng chứng kiến những sự kiện gây chú ý bởi các câu chuyện tình cảm hợp tan của nhiều sao. Đặc biệt, nam ca sĩ Quang Lê khiến fan khá sốc khi công khai chia tay với bạn gái Thanh Bi trước khi phim Người phán xử công chiếu. Tuy nhiên, với công chúng thì đây là thời điểm hai người liên tục lộ những hình ảnh tình tứ bên nhau.

Để giải thích cho vấn đề này, Quang Lê đã khiến dân mạng dậy sóng với phát ngôn: "Sau này, chúng tôi vẫn là bạn bè, giữ tình cảm sâu sắc nên không có gì phải buồn cả. Khi gặp nhau vẫn có thể ngủ với nhau".

Phi Thanh Vân

Sau khi bất ngờ tuyên bố rời khỏi showbiz, Phi Thanh Vân đã thực hiện ca đại phẫu trùng tu cả 3 vòng cơ thể.

Giải thích về lý do, “Nữ hoàng dao kéo” chia sẻ vì sau khi sinh cơ thể cô xuống cấp trầm trọng. Ngoài ra, nữ diễn viên cũng luôn ao ước có thân hình đồng hồ cát và trở thành “siêu vòng 3 của Việt nam”

Linh Chi

Ngoài những phát ngôn trên, mới đây, Á hậu Linh Chi cũng khiến dư luận khá sốc với dòng trạng thái viết cho các antifan của mình. Người đẹp khẳng định không quan tâm đến các bình luận tiêu cực vì cô bận rộn với lịch trình của mình: “Các em nhìn mặt chị đây? Có giống đang quan tâm không? Giờ chị phải dậy đi từ thiện, xong về đi tập thể dục rồi đi chụp hình, sau đó đi spa nữa. Nhiệm vụ của chị chỉ việc Đẹp. Còn lại trời cao đã tự có an bài".

Với phát ngôn này, Á hậu đã nhận không ít "gạch đá" từ dư luận.