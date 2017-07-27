Lộ bằng chứng Trường Giang và Nhã Phương đã chính thức chia tay?

Cặp đôi Trường Giang và Nhã Phương đã khiến fan đặt nghi vấn, liệu có phải cả hai đã đường ai nấy đi khi bất ngờ hủy kết bạn trên facebook.

Mới đây, tin đồn Trường Giang và Nhã Phương chia tay đã thu hút sự chú ý quan tâm của dư luận.

Thông tin bắt đầu rộ lên khi Nhã Phương đăng dòng trạng thái khá triết lý và đầy cảm xúc: “Con người ta, có thể đi ngang qua cuộc đời của nhau theo nhiều cách. Người để lại yêu thương phía sau sẽ được gọi là kỷ niệm, người để lại những ký ức buồn và những giọt nước mắt, sẽ được gọi là quá khứ. Mà kỷ niệm là để nhớ, còn quá khứ sẽ là thứ mặc định mà chúng ta sẽ phải đưa nó vào lãng quên...”

Trước nghi vấn của cộng đồng mạng, cả hai chọn cách im lặng. Tuy nhiên, sau đó, cặp đôi lại lộ ảnh khi đi du lịch cùng nhau khiến fan không còn nghi vấn về chuyện tình cảm rạn nứt.

Tuy nhiên, ngay sau đó, không ít dân mạng nhận ra rằng cả hai đã âm thầm hủy kết bạn với nhau trên facebook.

Lại rộ nghi vấn về thông tin Trường Giang và Nhã Phương chia tay? Nhã Phương vừa khiến fan hoang mang khi trên trang cá nhân nữ diễn viên đã đăng hình ảnh kèm dòng trạng thái khá lạ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lo-bang-chung-truong-giang-va-nha-phuong-da-chinh-thuc-chia-tay-223124.html