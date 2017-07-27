Lộ bằng chứng Trường Giang và Nhã Phương đã chính thức chia tay?

Hậu trường 27/07/2017 15:51

Cặp đôi Trường Giang và Nhã Phương đã khiến fan đặt nghi vấn, liệu có phải cả hai đã đường ai nấy đi khi bất ngờ hủy kết bạn trên facebook.

Mới đây, tin đồn Trường GiangNhã Phương chia tay đã thu hút sự chú ý quan tâm của dư luận.

Thông tin bắt đầu rộ lên khi Nhã Phương đăng dòng trạng thái khá triết lý và đầy cảm xúc: “Con người ta, có thể đi ngang qua cuộc đời của nhau theo nhiều cách. Người để lại yêu thương phía sau sẽ được gọi là kỷ niệm, người để lại những ký ức buồn và những giọt nước mắt, sẽ được gọi là quá khứ. Mà kỷ niệm là để nhớ, còn quá khứ sẽ là thứ mặc định mà chúng ta sẽ phải đưa nó vào lãng quên...”

Lộ bằng chứng Trường Giang và Nhã Phương đã chính thức chia tay? - Ảnh 1
Dòng trạng thái của Nhã Phương mới đây khiến dấy lên dư luận nghi vấn cặp đôi đã thực sự chia tay nhau - Ảnh: Facebook

Trước nghi vấn của cộng đồng mạng, cả hai chọn cách im lặng. Tuy nhiên, sau đó, cặp đôi lại lộ ảnh khi đi du lịch cùng nhau khiến fan không còn nghi vấn về chuyện tình cảm rạn nứt.

Lộ bằng chứng Trường Giang và Nhã Phương đã chính thức chia tay? - Ảnh 2
Cặp đôi đi chơi Côn Đảo cùng nhau - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, ngay sau đó, không ít dân mạng nhận ra rằng cả hai đã âm thầm hủy kết bạn với nhau trên facebook.

Lộ bằng chứng Trường Giang và Nhã Phương đã chính thức chia tay? - Ảnh 3
Cả hai đã không còn là bạn bè trên facebook - Ảnh: Facebook

Lộ bằng chứng Trường Giang và Nhã Phương đã chính thức chia tay? - Ảnh 4
Không ai biết cặp đôi đã hủy kết bạn với nhau từ khi nào - Ảnh: Facebook

Lại rộ nghi vấn về thông tin Trường Giang và Nhã Phương chia tay?

Lại rộ nghi vấn về thông tin Trường Giang và Nhã Phương chia tay?

Nhã Phương vừa khiến fan hoang mang khi trên trang cá nhân nữ diễn viên đã đăng hình ảnh kèm dòng trạng thái khá lạ.

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Từ khóa:   Trường Giang Nhã Phương trường giang và nhã phương chia tay

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