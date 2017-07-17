Lại rộ nghi vấn về thông tin Trường Giang và Nhã Phương chia tay?

Giải trí 17/07/2017 16:32

Nhã Phương vừa khiến fan hoang mang khi trên trang cá nhân nữ diễn viên đã đăng hình ảnh kèm dòng trạng thái khá lạ.

Nhã Phương chia sẻ trên trang cá nhân: "Người con gái trong tình yêu, khi đã nếm trải đầy đủ những ngọt ngào lẫn đắng cay, cuối cùng rồi cũng sẽ nhận ra giá trị đằng sau của một sự việc là ý nghĩa của nó – chứ không phải bằng tên gọi.

Con người ta, có thể đi ngang qua cuộc đời của nhau theo nhiều cách. Người để lại yêu thương phía sau sẽ được gọi là kỷ niệm, người để lại những ký ức buồn và những giọt nước mắt, sẽ được gọi là quá khứ. Mà kỷ niệm là để nhớ, còn quá khứ sẽ là thứ mặc định mà chúng ta sẽ phải đưa nó vào lãng quên…".

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Dòng trạng thái đầy cảm xúc trên trang cá nhân của nữ diễn viên "Tuổi thanh xuân" - Ảnh: Internet

Lại rộ nghi vấn về thông tin Trường Giang và Nhã Phương chia tay? - Ảnh 2
Hình ảnh tươi tắn trên trang cá nhân của Nhã Phương - Ảnh: Internet

Dòng trạng thái của nữ diễn viên “Tuổi thanh xuân” đã nhận được sự quan tâm chú ý từ fan hâm mộ. Theo dòng tâm trạng thì đây là nỗi lòng của cô gái vừa chia tay bạn trai và viết những dòng tâm sự này về người đã từng bên cạnh mình.

Qua những dòng tâm sự này, nhiều khán giả đang hoài nghi phải chăng cặp đôi Nhã Phương và Trường Giang đã đường ai nấy đi?

Lại rộ nghi vấn về thông tin Trường Giang và Nhã Phương chia tay? - Ảnh 3
Hình ảnh thân mật của cặp đôi này trước đó - Ảnh: Internet

Lại rộ nghi vấn về thông tin Trường Giang và Nhã Phương chia tay? - Ảnh 4
Gần đây, cặp đôi này không còn xuất hiện cùng nhau và đăng ảnh tình tứ trên trang cá nhân, điều này càng khiến khán giả đặt nghi vấn về việc cả hai đã chia tay - Ảnh: Internet

Trường Giang mua xế hộp tặng Nhã Phương

Trường Giang mua xế hộp tặng Nhã Phương

Thông tin Trường Giang mua ôtô cho Nhã Phương được một người bạn của hai người chia sẻ.

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