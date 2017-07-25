Tưởng rằng showbiz lại có một cặp đẹp đôi, nhưng cặp đôi này vướng phải nhiều tin đồn hợp tan khiến mọi người ngao ngán. Tuy nhiên, cả hai đều im lặng, họ chọn cách đăng ảnh của nhau lên để chứng minh. Đã nhiều lần Nhã Phương đăng dòng tâm trạng buồn trên mạng xã hội khiến fan hâm mộ hoang mang là cặp đôi này đã thật sự chia tay.

Quen nhau được hơn 1 năm, Trường Giang và Nhã Phương đã chính thức về ra mắt gia đình hai bên.

Vào tuần trước, để cho mọi người biết mình vẫn đang hạnh phúc, Trường Giang và Nhã Phương đã đăng những tấm hình thân mật ở Côn Đảo, đập tan tin đồn thất thiệt. Trong hình, cặp đôi luôn dành cho nhau những cử chỉ thân mật những khi bị người hâm mộ nhận ra.

Song, mới đây lại dấy lên tin đồn cả hai chia tay khi Nhã Phương đăng bức tâm thư khuyên em gái về việc chia tay người yêu lên mạng xã hội.

Trong bức thư, Nhã Phương còn chia sẻ nội dung của một bộ phim:

“Khi tôi chia tay tình yêu đầu, tôi đã đau khổ rất nhiều, tôi không thể tập trung làm việc, điều đó khiến tôi bị một tai nạn trong lúc làm, hậu quả tôi nhận được vết thẹo lớn...

Tôi từng cảm thấy xấu hổ và mặc cảm với vết thẹo này, nhưng thời gian trôi qua tôi nhận ra rằng mỗi vết thẹo mà chúng ta có trong quá khứ thực sự sẽ giúp chúng ta trưởng thành, nhiều người nói rằng tình yêu chân chính đòi hỏi sự dũng cảm.

Nhưng đừng hiểu lầm ý nghĩa của dũng cảm. Dũng cảm không chỉ là việc theo đuổi không ngừng mà có khi dũng cảm là biết buông bỏ, chúng ta hãy cảm ơn những gã tồi vì họ đã dậy cho ta trưởng thành, dạy cho ta cách quan tâm, yêu bản thân mình trước thì những người đó sẽ yêu mình”.

Bức tâm thư khá dài, nhận được nhiều lời khen từ cư dân mạng về triết lý trong mỗi câu chữ. Nhưng nhiều người lại cho rằng bức thư này có hàm ý sâu xa là việc Nhã Phương ám chỉ đã chia tay danh hài Trường Giang.

Cũng chính vì điểm nhấn mạnh mối tình đầu trong bức thư mà khiến nhiều người hoài nghi về mối tình của nữ diễn viênTuổi thanh xuân.

Qua những diễn tiến thông tin gần đây về cặp đôi này, nhiều người cho rằng đây là một trong những cặp đôi khó lường nhất showbiz bởi khả năng hợp tan khó ai đoán được.