Mới lộ hình thân mật ở Côn Đảo, Nhã Phương lại mập mờ chuyện chia tay Trường Giang?

Giải trí 25/07/2017 21:02

Mới đây, Nhã Phương lại đăng một bức thư dài khuyên em gái chia tay người yêu, nhưng ai cũng hoài nghi có thể bức tâm thư đó dành cho chính Trường Giang.

Quen nhau được hơn 1 năm, Trường GiangNhã Phương đã chính thức về ra mắt gia đình hai bên.

Tưởng rằng showbiz lại có một cặp đẹp đôi, nhưng cặp đôi này vướng phải nhiều tin đồn hợp tan khiến mọi người ngao ngán. Tuy nhiên, cả hai đều im lặng, họ chọn cách đăng ảnh của nhau lên để chứng minh. Đã nhiều lần Nhã Phương đăng dòng tâm trạng buồn trên mạng xã hội khiến fan hâm mộ hoang mang là cặp đôi này đã thật sự chia tay.

Vào tuần trước, để cho mọi người biết mình vẫn đang hạnh phúc, Trường Giang và Nhã Phương đã đăng những tấm hình thân mật ở Côn Đảo, đập tan tin đồn thất thiệt. Trong hình, cặp đôi luôn dành cho nhau những cử chỉ thân mật những khi bị người hâm mộ nhận ra.

Mới lộ hình thân mật ở Côn Đảo, Nhã Phương lại mập mờ chuyện chia tay Trường Giang? - Ảnh 1
Hình ảnh thân mật của Nhã Phương và Trường Giang ở Côn Đảo - Ảnh: Internet.

Song, mới đây lại dấy lên tin đồn cả hai chia tay khi Nhã Phương đăng bức tâm thư khuyên em gái về việc chia tay người yêu lên mạng xã hội.

Trong bức thư, Nhã Phương còn chia sẻ nội dung của một bộ phim:

Khi tôi chia tay tình yêu đầu, tôi đã đau khổ rất nhiều, tôi không thể tập trung làm việc, điều đó khiến tôi bị một tai nạn trong lúc làm, hậu quả tôi nhận được vết thẹo lớn...

Tôi từng cảm thấy xấu hổ và mặc cảm với vết thẹo này, nhưng thời gian trôi qua tôi nhận ra rằng mỗi vết thẹo mà chúng ta có trong quá khứ thực sự sẽ giúp chúng ta trưởng thành, nhiều người nói rằng tình yêu chân chính đòi hỏi sự dũng cảm. 

Nhưng đừng hiểu lầm ý nghĩa của dũng cảm. Dũng cảm không chỉ là việc theo đuổi không ngừng mà có khi dũng cảm là biết buông bỏ, chúng ta hãy cảm ơn những gã tồi vì họ đã dậy cho ta trưởng thành, dạy cho ta cách quan tâm, yêu bản thân mình trước thì những người đó sẽ yêu mình”. 

Bức tâm thư khá dài, nhận được nhiều lời khen từ cư dân mạng về triết lý trong mỗi câu chữ. Nhưng nhiều người lại cho rằng bức thư này có hàm ý sâu xa là việc Nhã Phương ám chỉ đã chia tay danh hài Trường Giang.

Cũng chính vì điểm nhấn mạnh mối tình đầu trong bức thư mà khiến nhiều người hoài nghi về mối tình của nữ diễn viênTuổi thanh xuân.

Mới lộ hình thân mật ở Côn Đảo, Nhã Phương lại mập mờ chuyện chia tay Trường Giang? - Ảnh 2
Bức thư khá dài gửi cho em của Nhã Phương - Ảnh: Internet.

Qua những diễn tiến thông tin gần đây về cặp đôi này, nhiều người cho rằng đây là một trong những cặp đôi khó lường nhất showbiz bởi khả năng hợp tan khó ai đoán được. 

Lại rộ nghi vấn về thông tin Trường Giang và Nhã Phương chia tay?

Lại rộ nghi vấn về thông tin Trường Giang và Nhã Phương chia tay?

Nhã Phương vừa khiến fan hoang mang khi trên trang cá nhân nữ diễn viên đã đăng hình ảnh kèm dòng trạng thái khá lạ.

Xem thêm
Từ khóa:   Nhã Phương Trường Giang nhã phương và trường giang chia tay

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Video 2 giờ 32 phút trước
Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 3 giờ 32 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 4 giờ 32 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 28 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 32 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 2 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 30 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 7 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ