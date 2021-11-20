Dân mạng 'đào' lại clip Phi Nhung từng gọi 'thẳng tên' Hồ Văn Cường giữa ồn ào nhưng vội xóa đi vì 1 lý do

Hậu trường 20/11/2021 22:29

Đoạn clip cũ Phi Nhung 'gọi tên' Hồ Văn Cường thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Mới đây, cư dân mạng truyền tay nhau đoạn clip cũ được cố ca sĩ Phi Nhung livestream lúc còn sống. Theo đó, đoạn clip gây chú ý vì Phi Nhung đã gọi tên Hồ Văn Cường trong video cùng với sự xuất hiện của bố mẹ ruột giọng ca trẻ 10X.

Clip Phi Nhung 'mách tội' Hồ Văn Cường 

Cụ thể, cố ca sĩ Phi Nhung quay lại cảnh người thân trong ngôi nhà của mình chuẩn bị lương thực thực phẩm để tiếp tế cho bà con khó khăn. Người nhà trong gia đình cô ai cũng hồ hơi, vui vẻ cho công việc thiện nguyện này, tuy nhiên lại hoàn toàn không có sự xuất hiện của nam ca sĩ Hồ Văn Cường. Lí giải cho lý do này, Phi Nhung cũng không ngần ngại chia sẻ: “Hồ Văn Cường thì lo ngủ tối ngày không à, sáng ngủ tối ngủ chiều ngủ thậm chí không xuống ăn luôn. Đó tôi nói thẳng cho biết lun chứ không có làm cái gì”.

Dân mạng 'đào' lại clip Phi Nhung từng gọi 'thẳng tên' Hồ Văn Cường giữa ồn ào nhưng vội xóa đi vì 1 lý do - Ảnh 1
Dân mạng 'đào' lại clip Phi Nhung từng gọi 'thẳng tên' Hồ Văn Cường giữa ồn ào nhưng vội xóa đi vì 1 lý do - Ảnh 2
Hình ảnh ba mẹ Hồ Văn Cường trong video của Phi Nhung - Ảnh: Cắt từ clip

 Tuy là “mách tội” con nuôi nhưng khán giả có thể thấy cô vẫn rất yêu thương Hồ Văn Cường và hoàn toàn không có thái độ ghét bỏ hay trách mắng. Tuy nhiên đoạn clip này nhanh chóng được cô gỡ bỏ ngay sau đó trước sự tò mò của cư dân mạng. Nhiều người cho rằng cố ca sĩ Phi Nhung không muốn livestream của mình làm ảnh hưởng đến Hồ Văn Cường vì vào thời điểm đó, ồn ào giữa hai mẹ con vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm từ netizen, hơn hết nam ca sĩ vừa thi địa học xong nên nữ ca sĩ vẫn muốn con nuôi được nghỉ ngơi sau thời gian học tập vất vả.

Khi sinh thời, Phi Nhung dù được nhiều người biết đến là nữ ca sĩ có tấm lòng nhân hậu nhưng cũng không tránh được những tai tiếng không đáng có. Nếu theo dõi cố ca sĩ Phi Nhung, chắc hẳn nhiều người vẫn còn nhớ về ồn ào giữa cô và con nuôi Hồ Văn Cường từng nhận được nhiều sự quan tâm từ dân mạng.

Dân mạng 'đào' lại clip Phi Nhung từng gọi 'thẳng tên' Hồ Văn Cường giữa ồn ào nhưng vội xóa đi vì 1 lý do - Ảnh 3
Phi Nhung vẫn ở bên cạnh bảo vệ, che chở cho Hồ Văn Cường sau ồn ào - Ảnh: Internet

 Theo đó, cố ca sĩ Phi Nhung bị nhiều người chỉ trích và cho rằng đang bóc lột, chèn ép Hồ Văn Cường khi liên tục cho cậu đi diễn. Đáng chú ý hơn là việc tiền nong không rõ ràng giữa ekip Phi Nhung và con nuôi cũng khiến netizen bất bình, nhiều người liên tục đòi phía ekip Phi Nhung phải thông báo và hoàn trả lại số tiền cho Hồ Văn Cường.

Trước những lời đồn không hay, Hồ Văn Cường và cố ca sĩ Phi Nhung từng phải đứng ra giải thích. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa thực sự tin tưởng và liên tục chỉ trích nữ ca sĩ. Sự việc vẫn còn kéo dài mãi đến khi Phi Nhung mất, nhiều người thậm chí còn “đào” lại thông tin trên và mang ra để bàn tán trên các diễn đàn gây phẫn nộ cho người hâm mộ cố ca sĩ.

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