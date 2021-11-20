Bất ngờ với món quà cháu ngoại của Phi Nhung chọn ngày thôi nôi, mang điềm báo liên quan đến cố ca sĩ

Hậu trường 20/11/2021 20:44

Vắng bóng mẹ ruột, Wendy và người thân vẫn tổ chức chu toàn tiệc thôi nôi cho con trai.

Hôm 19/11, con gái ruột cố ca sĩ Phi Nhung vừa tổ chức lễ thôi nôi cho con trai út Nicolai, hậu lễ 49 ngày của mẹ. Dù thiếu vắng bà ngoại bên cạnh song đứa trẻ vẫn nhận được tình yêu thương rất lớn của gia đình, đặc biệt là sự xuất hiện của người đàn ông được cho là ông ngoại - chồng cũ của giọng ca "Bông điên điển".

Bất ngờ với món quà cháu ngoại của Phi Nhung chọn ngày thôi nôi, mang điềm báo liên quan đến cố ca sĩ - Ảnh 1
Cháu ngoại thứ 2 của Phi Nhung đã tròn 1 tuổi, cố ca sĩ qua đời khi chưa kịp gặp mặt cậu bé - Ảnh: Internet

 Đáng chú ý, vợ cũ Bằng Kiều tiết lộ cháu ngoại Phi Nhung đã chọn món quà đặc biệt trong ngày sinh nhật 1 tuổi, điểm báo liên quan đến bà ngoại, khiến khán giả không khỏi tò mò. Chính vì vậy, ngay khi Wendy chia sẻ clip đã nhanh chóng gây chú ý.

Trong clip được đăng tải, người đàn ông được cho là bố ruột của Wendy đã thay Phi Nhung bế Nicolai tiến đến bàn chọn quà. Sau một hồi nhìn ngắm những món quà sặc sỡ, Nicolai đã ôm chầm lấy chiếc micro màu đỏ khiến cả gia đình reo hò. Mọi người tin rằng, món quà con trai Wendy Phạm nhận mang điềm báo nối nghiệp bà ngoại trong tương lai.

Bất ngờ với món quà cháu ngoại của Phi Nhung chọn ngày thôi nôi, mang điềm báo liên quan đến cố ca sĩ - Ảnh 2
Bất ngờ với món quà cháu ngoại của Phi Nhung chọn ngày thôi nôi, mang điềm báo liên quan đến cố ca sĩ - Ảnh 3
Cậu bé chọn trúng chiếc micro khiến ai cũng bất ngờ - Ảnh: Internet

 Con trai thứ 2 của Wendy kém may mắn hơn anh trai khi sinh ra không có cơ hội được bà ngoại Phi Nhung bồng bế. Thậm chí ngày con gái trở dạ, cố ca sĩ cũng không thể bên cạnh động viên con. Tất cả những cuộc gặp gỡ giữa bà cháu, mẹ con chỉ qua điện thoại.

Trước đó, trùng 49 ngày của Phi Nhung chính là ngày sinh nhật của cháu ngoại đầu. Cậu bé có điệu cười giống hệt cố ca sĩ. Ca sĩ Trizzie Phương Trinh khó giấu sự xúc động: "Có thể đây là tấm hình chụp kỷ niệm sinh nhật buồn nhất từ trước đến giờ mình đăng trên Facebook, khi tất cả người trong hình đều để khăn tang. Thương 2 mẹ con, đứa mất mẹ, đứa mất bà ngoại ở tuổi còn quá trẻ.

Không có gì có thể bù đắp cho sự mất mát to lớn này nhưng một điều chắc chắn rằng Wendy và gia đình nhỏ của cháu sẽ luôn được bảo bọc trong tình yêu thương của gia đình thứ 2 với đầy đủ bà ngoại, ba mẹ nuôi, các dì cậu và anh chị em" .

Bất ngờ với món quà cháu ngoại của Phi Nhung chọn ngày thôi nôi, mang điềm báo liên quan đến cố ca sĩ - Ảnh 4
Khán giả thấy thương khic cháu ngoại đầu của Phi Nhung đón sinh nhật không trọn vẹn - Ảnh: Internet

 Tâm nguyện của Phi Nhung mong muốn các cháu biết về nguồn cội. Có hai người con, Wendy Phạm luôn cố gắng nuôi dạy các con thật tốt, biết nói tiếng Việt và học văn hóa người Việt. Cô tâm sự trong buổi livestream tri ân mẹ: "Tôi có hai đứa con. Mẹ thường xuyên gọi điện nói về chuyện này, cứ la tôi tại sao hai đứa cháu không nói tiếng Việt với mẹ.

Mẹ cứ nhắc tôi phải dạy cho các con để nói tiếng Việt với bà ngoại. Tôi nói đang tìm trường cho hai con đi học tiếng Việt. Ngày mẹ mất, tôi hỏi chuyện thầy (tịnh xá Giác An) thì thầy nói có ước nguyện mở một trường. Tôi nghĩ điều đó mẹ sẽ thích 100%, nên tôi mới nói chuyện với thầy để tìm cách xây trường cho mấy đứa nhỏ học".

Bất ngờ với món quà cháu ngoại của Phi Nhung chọn ngày thôi nôi, mang điềm báo liên quan đến cố ca sĩ - Ảnh 5
Các thành viên động viên nhau cùng nuôi dạy hai con theo tâm nguyện của cố ca sĩ Phi Nhung - Ảnh: Internet

 Ông xã của Wendy luôn bên cạnh động viên cô trước mất mát to lớn. Đứng trước di ảnh mẹ vợ, anh nghẹn ngào: "Mấy chục lần mẹ nói với con phải hứa sẽ chăm sóc cho Wendy, con xin hứa".

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