Dàn cầu thủ chia sẻ gì trên trang cá nhân trước thềm trận chung kết lượt về?

Dàn tuyển thủ Việt Nam đã bày tỏ tâm tư của mình trên trang cá nhân trước thềm trận đấu chung kết lượt về giải AFF Cup 2018.
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Sau trận chung kết lượt đi với tỷ số hòa 2-2, đội tuyển Việt Nam và Malaysia sẽ tiếp tục bước vào trận chung kết lượt về diễn ra trên sân vận động Mỹ Đình vào tối 15/12 tới. Một ngày trước thềm diễn ra trận đấu đáng chờ đợi nhất trong năm, khắp nơi trên đất nước Việt Nam đều hừng hực khí thế khát khao chiến thắng. Mọi nẻo đường đều rực rỡ cờ hoa với hy vọng đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục lập nên kỳ tích tuyệt vời như 10 năm trước.
Trên trang cá nhân, các học trò của HLV Park Hang Seo cũng không giấu được cảm xúc hồi hộp. Có người đăng ảnh bản thân để tự động viên mình cố gắng hơn. Một số khác đăng hình đồng đội và bình luận trêu đùa vui vẻ để giảm bớt sự căng thẳng. Trong khi đó, những chân sút đã có bạn gái lại đăng hình hẹn hò lãng mạn như muốn được tiếp thêm sức mạnh trong tiết trời lạnh giá ở miền Bắc.
Trận chung kết lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra vào 19 giờ 30 tối 15/12 trên sân vận động Mỹ Đình. Hiện tại, các cầu thủ đã được nghỉ ngơi hoàn toàn để đảm bảo sức khỏe. Thời điểm này, Hà Nội đang rơi vào mùa rét cao điểm trong năm. Tuy nhiên, người hâm mộ tin rằng các cầu thủ trẻ tuổi sẽ tạo nên một trận đấu tuyệt vời đủ sức sưởi ấm trái tim của hàng triệu khán giả.