Dàn cầu thủ chia sẻ gì trên trang cá nhân trước thềm trận chung kết lượt về?

Hậu trường 14/12/2018 14:12

Dàn tuyển thủ Việt Nam đã bày tỏ tâm tư của mình trên trang cá nhân trước thềm trận đấu chung kết lượt về giải AFF Cup 2018.

Sau trận chung kết lượt đi với tỷ số hòa 2-2, đội tuyển Việt Nam và Malaysia sẽ tiếp tục bước vào trận chung kết lượt về diễn ra trên sân vận động Mỹ Đình vào tối 15/12 tới. Một ngày trước thềm diễn ra trận đấu đáng chờ đợi nhất trong năm, khắp nơi trên đất nước Việt Nam đều hừng hực khí thế khát khao chiến thắng. Mọi nẻo đường đều rực rỡ cờ hoa với hy vọng đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục lập nên kỳ tích tuyệt vời như 10 năm trước.

Trên trang cá nhân, các học trò của HLV Park Hang Seo cũng không giấu được cảm xúc hồi hộp. Có người đăng ảnh bản thân để tự động viên mình cố gắng hơn. Một số khác đăng hình đồng đội và bình luận trêu đùa vui vẻ để giảm bớt sự căng thẳng. Trong khi đó, những chân sút đã có bạn gái lại đăng hình hẹn hò lãng mạn như muốn được tiếp thêm sức mạnh trong tiết trời lạnh giá ở miền Bắc.

Dàn cầu thủ chia sẻ gì trên trang cá nhân trước thềm trận chung kết lượt về? - Ảnh 1 
Dàn cầu thủ chia sẻ gì trên trang cá nhân trước thềm trận chung kết lượt về? - Ảnh 2
Trần Đình Trọng hứa sẽ cố gắng hết mình để không phụ lòng mong mỏi của hàng triệu người hâm mộ - Ảnh: Internet
Dàn cầu thủ chia sẻ gì trên trang cá nhân trước thềm trận chung kết lượt về? - Ảnh 3
Công Phượng tự nhắc nhở mình phải cố gắng hơn ở trận đấu tới - Ảnh: Internet
Dàn cầu thủ chia sẻ gì trên trang cá nhân trước thềm trận chung kết lượt về? - Ảnh 4
Bùi Tiến Dũng bày tỏ niềm khát khao chiến thắng vì màu cờ sắc áo - Ảnh: Internet
Dàn cầu thủ chia sẻ gì trên trang cá nhân trước thềm trận chung kết lượt về? - Ảnh 5
Đức Huy rùng mình khi nhớ lại thời điểm thi đấu với Malaysia giữa 'một cái chảo lửa' - Ảnh: Internet
Dàn cầu thủ chia sẻ gì trên trang cá nhân trước thềm trận chung kết lượt về? - Ảnh 6
Quang Hải động viên Đức Chinh trước thềm trận đấu diễn ra - Ảnh: Internet
Dàn cầu thủ chia sẻ gì trên trang cá nhân trước thềm trận chung kết lượt về? - Ảnh 7
Huy Hùng cũng hồi hộp không kém đồng đội. Trong đấu lượt đi, Huy Hùng chính là người đã ghi bàn mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam - Ảnh: Internet
Dàn cầu thủ chia sẻ gì trên trang cá nhân trước thềm trận chung kết lượt về? - Ảnh 8
Huy Hùng tiếp tục đăng ảnh cùng bạn gái xinh đẹp trên Instagram - Ảnh: Internet
Dàn cầu thủ chia sẻ gì trên trang cá nhân trước thềm trận chung kết lượt về? - Ảnh 9
Duy Mạnh cũng chia sẻ khoảnh khắc hẹn hò cùng người yêu - Ảnh: Internet
Dàn cầu thủ chia sẻ gì trên trang cá nhân trước thềm trận chung kết lượt về? - Ảnh 10
Văn Toàn đăng ảnh selfie hài hước - Ảnh: Internet
Dàn cầu thủ chia sẻ gì trên trang cá nhân trước thềm trận chung kết lượt về? - Ảnh 11
Dù đối mặt với nhiều áp lực do bỏ lỡ ba cơ hội ở trận lượt đi nhưng hiện tại Đức Chinh đã lấy lại thăng bằng - Ảnh: Internet
Dàn cầu thủ chia sẻ gì trên trang cá nhân trước thềm trận chung kết lượt về? - Ảnh 12
Phan Văn Đức khoe khoảnh khắc chải chuốt để tiếp thêm tinh thần thi đấu - Ảnh: Internet

Trận chung kết lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra vào 19 giờ 30 tối 15/12 trên sân vận động Mỹ Đình. Hiện tại, các cầu thủ đã được nghỉ ngơi hoàn toàn để đảm bảo sức khỏe. Thời điểm này, Hà Nội đang rơi vào mùa rét cao điểm trong năm. Tuy nhiên, người hâm mộ tin rằng các cầu thủ trẻ tuổi sẽ tạo nên một trận đấu tuyệt vời đủ sức sưởi ấm trái tim của hàng triệu khán giả.

Nữ diễn viên Lee Min Jung bất ngờ nhắc đến HLV Park Hang Seo và đội tuyển Việt Nam ngay trên trang cá nhân

Nữ diễn viên Lee Min Jung bất ngờ nhắc đến HLV Park Hang Seo và đội tuyển Việt Nam ngay trên trang cá nhân

Trong một dòng trạng thái được đăng tải gần đây trên trang cá nhân, nữ diễn viên Lee Min Jung đã nhắc đến đội tuyển Việt Nam và gửi lời chúc may mắn đến huấn luyện viên Park Hang Seo trước trận chung kết.

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