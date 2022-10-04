Đàn anh trong nghề tiết lộ bí mật động trời về Phương Oanh, từng bị cho 'ăn đòn' nhiều lần vì lý do này?

Hậu trường 04/10/2022 10:50

Diễn viên Doãn Quốc Đam đã có buổi phỏng vấn tiết lộ một bí mật động trời về Phương Oanh khiến ai cũng ngỡ ngàng.

Lùm xùm tình ái giữa Shark Bình – Lan Hương – Phương Oanh là một trong những chủ đề nóng của mạng xã hội hiện nay. Thời gian gần đây, cư dân mạng không khỏi xôn xao bàn tán trước thông tin vợ Shark Bình là bà Đào Lan Hương đã lập vi bằng về những bài đăng của diễn viên Phương Oanh về chuyện tình cảm với Shark Bình.

Đàn anh trong nghề tiết lộ bí mật động trời về Phương Oanh, từng bị cho 'ăn đòn' nhiều lần vì lý do này? - Ảnh 1
Lùm xùm tình ái giữa Shark Bình – Lan Hương – Phương Oanh là một trong những chủ đề nóng của mạng xã hội hiện nay - Ảnh: Internet

Theo đó, vợ Shark Bình là bà Đào Lan Hương đã làm văn bản gửi đi các cơ quan quản lý để xử lý những hành vi, tư cách không phù hợp với thuần phong mỹ tục. Nữ CEO thẳng thắn cho biết sẽ đáp trả hành động của diễn viên Phương Oanh trong thời gian vừa qua bằng những thủ tục pháp lý để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bà và các con.

Được biết, Phương Oanh là một trong những gương mặt nổi tiếng của phim truyền hình trên VTV. Theo đó, nhiều câu hỏi được đặt ra liệu sau loạt thị phi tình ái Phương Oanh có bị cấm sóng trên VTV hay không. Ông Đỗ Thanh Hải - nguyên Giám đốc VFC, Phó Tổng Giám đốc Đài truyền hình Việt Nam đã giải đáp sau chuyện đời tư của Phương Oanh vì ồn ào nên nữ diễn viên chưa nhận lời đóng phim. Ông Hải cho biết: "Dưới góc độ pháp lý chưa bộc lộ gì và cũng chưa có cơ quan nào đánh giá nhưng Phương Oanh chủ động dừng làm phim từ 1 năm nay”.

Đàn anh trong nghề tiết lộ bí mật động trời về Phương Oanh, từng bị cho 'ăn đòn' nhiều lần vì lý do này? - Ảnh 2
Phương Oanh chủ động dừng làm phim từ 1 năm nay - Ảnh: Internet

Chính vì thế những thông tin liên quan đến Phương Oanh trên mạng ảnh nhỏ luôn được khán giả đặc biệt chú ý. Mới đây, trong buổi họp báo ra mắt bộ phim Hành Trình Công Lý tại Hà Nội, nam diễn viên Việt Anh hài hước tiết lộ Doãn Quốc Đam chính là truyền nhân chuyên đóng vai ở tù của mình. Đạo diễn NSƯT Mai Hiền cũng dí dỏm cho rằng đã đến lúc Doãn Quốc Đam nên tìm người người kế nhiệm chuyên nhận vai đánh phụ nữ trên màn ảnh. Bởi lẽ không chỉ trong Hành Trình Công Lý mà ở rất nhiều dự án phim trước đó, nam diễn viên này cũng thường xuyên ra tay với phái yếu.

Đàn anh trong nghề tiết lộ bí mật động trời về Phương Oanh, từng bị cho 'ăn đòn' nhiều lần vì lý do này? - Ảnh 3
Buổi họp báo ra mắt bộ phim Hành Trình Công Lý tại Hà Nội - Ảnh: Internet

Được biết, trong bộ phim Hành Trình Công Lý không phải bộ phim đầu tiên Doãn Quốc Đam vào vai có cảnh đánh phụ nữ. Trước đó, anh chàng từng đánh My Sói (Thu Quỳnh) rất nhiều lần trong Quỳnh Búp Bê. Khi được Thu Quỳnh hỏi mình có phải người phụ nữ đầu tiên bị Doãn Quốc Đam đánh không, nam diễn viên đã phủ nhận.

Theo đó, Doãn Quốc Đam tiết lộ người đầu tiên anh cho “ăn đòn” trên màn ảnh chính là Phương Oanh. Khi đó, cả 2 đang hợp tác trong bộ phim truyền hình Lặng Yên Dưới Vực Sâu năm 2017. “Quỳnh Búp Bê còn sau Lặng Yên Dưới Vực Sâu, Phương Oanh chính là nạn nhân đầu tiên. Phương Oanh sau đến Thu Quỳnh… nhiều lắm”.

Đàn anh trong nghề tiết lộ bí mật động trời về Phương Oanh, từng bị cho 'ăn đòn' nhiều lần vì lý do này? - Ảnh 4
Phương Oanh người đầu tiên Doãn Quốc Đam cho “ăn đòn” trên màn ảnh - Ảnh: Internet

Chia sẻ của nam diễn viên khiến mọi người có mặt tại buổi họp báo ra mắt bộ phim Hành Trình Công Lý đều phải phì cười.

 Hiện tại, cuộc chiến tình ái giữa Shark Bình - Lan Hương - Phương Oanh vẫn chưa đi đến hồi kết. Các khán giả vẫn hóng chờ những thông tin tiếp theo từ vụ việc trên.

Bị chỉ trích không quan tâm các con chỉ bênh vực 'người tình' Phương Oanh, Shark Bình bất ngờ làm một điều 'hoành tráng' cùng các con khiến ai cũng ngỡ ngàng?

Bị chỉ trích không quan tâm các con chỉ bênh vực 'người tình' Phương Oanh, Shark Bình bất ngờ làm một điều 'hoành tráng' cùng các con khiến ai cũng ngỡ ngàng?

Sau thời gian bị chỉ trích dữ dội vì không quan tâm các con bằng ‘người tình’, Shark Bình đã bất ngờ làm một điều này cùng các con.

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Từ khóa:   Phương Oanh Doãn Quốc Đam vbiz

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