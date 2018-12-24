Đàm Vĩnh Hưng tự tay trang trí biệt thự 60 tỷ đón Giáng sinh, sử dụng toàn phụ kiện ngoại nhập

Hậu trường 24/12/2018 16:04

Cũng như những năm trước, Đàm Vĩnh Hưng không ngại chi số tiền khủng để trang trí hoành tráng cho lễ Giáng sinh 2018.

Cuối năm là thời điểm các nghệ bận rộn chạy show trong nước lẫn ngoài nước. Đàm Vĩnh Hưng cũng không ngoại lệ nhưng anh vẫn cố gắng dành thời gian trang hoàng nhà cửa cho dịp Giáng sinh. Mới đây, 'Ông hoàng nhạc Việt' đã chia sẻ lên trang cá nhân loạt ảnh đang cùng anh em trang trí cây thông Noel trong nhà, hang đá ngoài vườn và lắp hệ thống đèn sáng lấp lánh từ ngoài ngõ cho tới trong nhà.

Khác những năm trước, năm nay Đàm Vĩnh Hưng mua rất nhiều phụ kiện nhập ngoại nên căn nhà trông sang chảnh và khác lạ hơn hẳn so với những nơi khác. Đứng từ xa, biệt thự 60 tỷ của "Ông hoàng nhạc Việt" trông rực rỡ và sang trọng như ở trời Tây khiến ai cũng thích thú. Tuy Đàm Vĩnh Hưng không tiết lộ chi phí nhưng nhiều người nhận định tổng tiền để trang trí cho căn biệt thự không dưới 100 triệu đồng.

Đàm Vĩnh Hưng tự tay trang trí biệt thự 60 tỷ đón Giáng sinh, sử dụng toàn phụ kiện ngoại nhập - Ảnh 1
Biệt thự 60 tỷ của Đàm Vĩnh Hưng đẹp lộng lẫy trước thềm Giáng sinh - Ảnh: Internet
Đàm Vĩnh Hưng tự tay trang trí biệt thự 60 tỷ đón Giáng sinh, sử dụng toàn phụ kiện ngoại nhập - Ảnh 2
Đàm Vĩnh Hưng tự tay trang trí biệt thự 60 tỷ đón Giáng sinh, sử dụng toàn phụ kiện ngoại nhập - Ảnh 3
Đàm Vĩnh Hưng đã đặt mua các phụ kiện từ nước ngoài về để trang trí cho căn nhà của mình - Ảnh: Internet
Đàm Vĩnh Hưng tự tay trang trí biệt thự 60 tỷ đón Giáng sinh, sử dụng toàn phụ kiện ngoại nhập - Ảnh 4
Đàm Vĩnh Hưng tự tay trang trí biệt thự 60 tỷ đón Giáng sinh, sử dụng toàn phụ kiện ngoại nhập - Ảnh 5
Đàm Vĩnh Hưng tự tay trang trí biệt thự 60 tỷ đón Giáng sinh, sử dụng toàn phụ kiện ngoại nhập - Ảnh 6
Nam ca sĩ tự tay trang trí những phần quan trọng, chỉ nhờ mọi người hỗ trợ phần bưng bê đồ đạc - Ảnh: Internet
Đàm Vĩnh Hưng tự tay trang trí biệt thự 60 tỷ đón Giáng sinh, sử dụng toàn phụ kiện ngoại nhập - Ảnh 7
Đàm Vĩnh Hưng tự tay trang trí biệt thự 60 tỷ đón Giáng sinh, sử dụng toàn phụ kiện ngoại nhập - Ảnh 8
Đàm Vĩnh Hưng tự tay trang trí biệt thự 60 tỷ đón Giáng sinh, sử dụng toàn phụ kiện ngoại nhập - Ảnh 9
Đàm Vĩnh Hưng tự tay trang trí biệt thự 60 tỷ đón Giáng sinh, sử dụng toàn phụ kiện ngoại nhập - Ảnh 10
Đàm Vĩnh Hưng rất coi trọng ngày lễ Giáng sinh, năm nào anh cũng trang hoàng lộng lẫy cho căn biệt thự đắt đỏ của mình - Ảnh: Internet

Có thể nói, Đàm Vĩnh Hưng là nghệ sĩ chịu chi nhất showbiz cho khoản trang trí dịp Giáng sinh. Năm ngoái, sau khi trang hoàng xong nhà cửa anh đã đón nhiều hàng xóm và bạn bè đến chụp hình và chia vui. Dù bận rộn với lịch trình dày đặc cuối năm nhưng "Ông hoàng nhạc Việt" cho rằng Noel là ngày lễ tuyệt vời nhất trong năm và không được bỏ qua.

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