Đàm Vĩnh Hưng gặp tai nạn trên sân khấu, lộ ảnh băng bó khắp đầu

Hậu trường 09/01/2020 11:10

Khi biểu diễn ở một tụ điểm giải trí, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã gặp sự cố và phải đến bệnh viện để băng bó vết thương.

Trên trang cá nhân, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng khiến mọi người lo lắng khi đăng tải loạt ảnh đầu bị chảy máu. Theo chia sẻ, "Ông hoàng nhạc Việt" gặp sự cố khi tham gia biểu diễn tại một quán bar ở Hải Phòng. Dù đổ máu trong lúc đang hát nhưng nam ca sĩ vẫn biểu diễn hết mình rồi mới đến bệnh viện để băng bó vết thương.

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Đàm Vĩnh Hưng gặp tai nạn nghề nghiệp khi chạy show...
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... dù vậy, anh vẫn cố gắng hoàn thành tiết mục biểu diễn - Ảnh: FB

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Nam ca sĩ không khâu vết thương lại vì phải cạo tóc nên đành băng bó theo cách này - Ảnh: FB
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Hiện nam ca sĩ đã bay về Sài Gòn sau sự cố đáng tiếc - Ảnh: FB

Ban đầu, anh định im lặng nhưng vì biết khó giấu được mọi người nên đành kể lại: "Sinh nghề tử nghiệp là có thật! Định im luôn! Nhưng không giấu được các fans và người thân, vì lúc đó có nhiều livestream nên ai cũng thấy máu...".

Mr Đàm cho biết, nguyên nhân sự việc là do thiết kế sân khấu không hợp lý, thiếu an toàn: "Trang trí sân khấu không ra cái đám ôn gì! Chả hiểu trường phái gì! Nhìn tưởng nguyên cỗ máy đồng hồ cũ thấp tè lè, ca sĩ, dancer hay MC gì muốn ra ngoài phải chui qua cái máy chém này! Xui như tôi là bị dính và máu cứ thế phun ra thôi!".

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Những vật trang trí trên sân khấu không đảm bảo an toàn và Mr Đàm đã trở thành nạn nhân - Ảnh: FB

Tiếp đó, Đàm Vĩnh Hưng không quên trấn an và cảm ơn mọi người đã quan tâm. Sau khi đến bệnh viện băng bó vết thương, nam ca sĩ đã về lại TP. Hồ Chí Minh để kịp đi chụp bộ ảnh xuân.

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