U22 Việt Nam giành HCV, Đàm Vĩnh Hưng nêu đề xuất bất ngờ tới HLV Park Hang Seo

Hậu trường 11/12/2019 16:39

Biết ơn những gì HLV Park Hang Seo đã làm cho nền bóng đá nước nhà, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ nêu đề xuất đặc biệt tới người thầy Hàn Quốc.

Hòa vào không khí chiến thắng sục sôi của người hâm mộ cả nước, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã quyết định xuống đường ăn mừng sau trận chung kết giữa U22 Việt Nam và Indonesia tối qua. Cách ăn mừng của "ông hoàng nhạc Việt" cũng vô cùng ấn tượng. Nam ca sĩ cùng người bạn thân Vũ Hà "đi bão" bằng xích lô cho đến gần sáng.

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Đàm Vĩnh Hưng và Vũ Hà xuống phố hòa chung vào dòng người ăn mừng - Ảnh: FB
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Hình ảnh của hai nghệ sĩ khiến người hâm mộ phấn khích - Ảnh: FB

Mới đây, Đàm Vĩnh Hưng còn đưa ra hai đề xuất đặc biệt sau khi Việt Nam giành cả 2 huy chương vàng bóng đá nam và nữ tại SEA Games 30. Cụ thể, nam ca sĩ viết viết:

"Mọi thứ đã yên. Riêng tui vẫn còn mong 2 điều hơi táo bạo xí:

Một là, toàn thể nhân dân và nhà nuớc Việt Nam trân trọng gửi lời mời ngài Park nhập thêm quốc tịch Việt Nam. Tôi tự nghĩ ra điều này là muốn gửi đến ông lời biết ơn và lòng trân trọng cao nhất! Hai là đội tuyển bóng đá nam sẽ có 1 hành động thật đẹp - đẹp nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam, đẹp vô tiền khoáng hậu dành cho bóng đá nữ Việt Nam.

Cám ơn chàng trai xung phong đạp xe xích lô đêm qua! Cám ơn những trái tim Việt Nam đã hòa cùng tui và Vũ Hà kéo đoàn người dài quá thể, và hò reo cả đêm!".

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Sau 60 năm, đây là lần đầu tiên đội tuyển bóng đá nam Việt Nam giành huy chương vàng tại SEA Games - Ảnh: FB

Sau khi đăng tải, bài viết của Đàm Vĩnh Hưng nhận được sự chú ý của đông đảo cư dân mạng.

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Từ khóa:   Đàm Vĩnh Hưng Park Hang Seo SEA Games 30

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