Đã lâu không đi hát, Hồ Văn Cường khiến toàn bộ khán giả ngỡ ngàng khi xuất hiện trở lại

Bẵng đi một thời gian, Hồ Văn Cường "lột xác" trở thành chàng thư sinh điển trai khiến ai cũng bất ngờ.
- Hồ Văn Cường từng nghèo đến mức không có bánh chưng, bánh tét ăn ngày Tết
- Hồ Văn Cường có cát sê khủng nhưng bố mẹ lại có cách tiêu tiền khiến fan giật mình thế này đây
Chương trình Thần tượng Việt Nam nhí 2016 để lại nhiều ấn tượng mạnh mẽ trong lòng khán giả, đặc biệt là giọng ca "ngọt như mía lùi" của cậu bé nghèo Hồ Văn Cường. Thời điểm đó, con nuôi Phi Nhung được nhớ đến với vẻ ngoài giản dị, làn da nâu bóng cùng gương mặt khắc khổ.
Tuy nhiên, sau 2 năm gia nhập showbiz, Hồ Văn Cường đã "lột xác" trở thành một chàng trai thư sinh. Xuất hiện tại chương trình ca nhạc "Bến bờ Yêu thương" diễn ra tối 22.4 tại Sân vận động Cần Thơ, giọng ca nhí ngày nào khiến tất cả khán giả ngỡ ngàng với diện mạo mới. Có thể thấy, Hồ Văn Cường thay đổi gần như hoàn toàn từ gương mặt cho đến vóc dáng. Không chỉ khoe vẻ điển trai, quán quân Vietnam Idol Kids 2016 còn chứng tỏ khả năng làm chủ sân khấu cực đỉnh.