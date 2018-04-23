Đã lâu không đi hát, Hồ Văn Cường khiến toàn bộ khán giả ngỡ ngàng khi xuất hiện trở lại

Hậu trường 23/04/2018 15:56

Bẵng đi một thời gian, Hồ Văn Cường "lột xác" trở thành chàng thư sinh điển trai khiến ai cũng bất ngờ.

Chương trình Thần tượng Việt Nam nhí 2016 để lại nhiều ấn tượng mạnh mẽ trong lòng khán giả, đặc biệt là giọng ca "ngọt như mía lùi" của cậu bé nghèo Hồ Văn Cường. Thời điểm đó, con nuôi Phi Nhung được nhớ đến với vẻ ngoài giản dị, làn da nâu bóng cùng gương mặt khắc khổ. 

Tuy nhiên, sau 2 năm gia nhập showbiz, Hồ Văn Cường đã "lột xác" trở thành một chàng trai thư sinh. Xuất hiện tại chương trình ca nhạc "Bến bờ Yêu thương" diễn ra tối 22.4 tại Sân vận động Cần Thơ, giọng ca nhí ngày nào khiến tất cả khán giả ngỡ ngàng với diện mạo mới. Có thể thấy, Hồ Văn Cường thay đổi gần như hoàn toàn từ gương mặt cho đến vóc dáng. Không chỉ khoe vẻ điển trai, quán quân Vietnam Idol Kids 2016 còn chứng tỏ khả năng làm chủ sân khấu cực đỉnh.

Đã lâu không đi hát, Hồ Văn Cường khiến toàn bộ khán giả ngỡ ngàng khi xuất hiện trở lại - Ảnh 1
Hồ Văn Cương 'lột xác' thành một chàng trai thư sinh - Ảnh: Internet
Đã lâu không đi hát, Hồ Văn Cường khiến toàn bộ khán giả ngỡ ngàng khi xuất hiện trở lại - Ảnh 2
Đã lâu không đi hát, Hồ Văn Cường khiến toàn bộ khán giả ngỡ ngàng khi xuất hiện trở lại - Ảnh 3
Hồ Văn Cường ngày càng trưởng thành trong giọng hát lẫn ngoại hình - Ảnh: Internet
Đã lâu không đi hát, Hồ Văn Cường khiến toàn bộ khán giả ngỡ ngàng khi xuất hiện trở lại - Ảnh 4
Diện mạo Hồ Văn Cường thay đổi rất nhiều - Ảnh: Internet
Đã lâu không đi hát, Hồ Văn Cường khiến toàn bộ khán giả ngỡ ngàng khi xuất hiện trở lại - Ảnh 5
Đã lâu không đi hát, Hồ Văn Cường khiến toàn bộ khán giả ngỡ ngàng khi xuất hiện trở lại - Ảnh 6
Cậu bé Hồ Văn Cường nhút nhát thời đi thi Vietnam Idol Kids - Ảnh: Internet
Phi Nhung: "Hồ Văn Cường không dám ngồi gần tôi"

Phi Nhung: "Hồ Văn Cường không dám ngồi gần tôi"

Nữ ca sĩ thừa nhận con nuôi đang bước vào tuổi dậy thì nên khó dạy. Tuy nhiên, Hồ Văn Cường rất ngoan, ngoài giờ học em còn phụ giúp mẹ chăm các em.

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