Cường Đô la công khai 'khóa môi' bạn gái mới, Hồ Ngọc Hà bình thản làm việc này

Dân mạng đang tích cực theo dõi động thái mới nhất của Hà Hồ khi Cường Đô la công khai hôn Đàm Thu Trang và xưng vợ chồng tình cảm.
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Mới đây, khi dẫn bạn trai Cường Đô la về quê giỗ bố, chân dài xứ Lạng đã ngẫu hứng livestream giới thiệu về món bánh đặc sản quê hương. Cả hai xưng hô vợ chồng cực ngọt ngào trước sự chứng kiến của đông đảo cư dân mạng. Chưa hết, “đại gia phố núi” còn công khai “khóa môi” Đàm Thu Trang ngay trong cuộc trò chuyện.
Khi một dân mạng bất ngờ nhắc đến tên Hồ Ngọc Hà, Cường Đô la trả lời hết sức nhẹ nhàng và yêu cầu không nhắc đến tên vợ cũ vì Hà Hồ không có mặt ở đây.
Động thái mới nhất của Cường Đô la và Đàm Thu Trang khiến nhiều người hâm mộ không khỏi tò mò về phản ứng của "Nữ hoàng giải trí". Tuy nhiên, dường như Hồ Ngọc Hà không quan tâm lắm đến chuyện tình cảm của "đại gia phố núi". Cô vừa chia sẻ khoảnh khắc ăn mặc lộng lẫy tham gia chương trình Thay lời muốn nói. Nữ ca sĩ nhận được nhiều lời khen khi thể hiện hàng loạt ca khúc tình cảm như: Cả một trời thương nhớ, Bang bang...