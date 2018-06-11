Cường Đô la công khai 'khóa môi' bạn gái mới, Hồ Ngọc Hà bình thản làm việc này

Mới đây, khi dẫn bạn trai Cường Đô la về quê giỗ bố, chân dài xứ Lạng đã ngẫu hứng livestream giới thiệu về món bánh đặc sản quê hương. Cả hai xưng hô vợ chồng cực ngọt ngào trước sự chứng kiến của đông đảo cư dân mạng. Chưa hết, “đại gia phố núi” còn công khai “khóa môi” Đàm Thu Trang ngay trong cuộc trò chuyện.

Cường Đô la khiến dư luận xôn xao khi công khai hôn bạn gái mới - Ảnh: FBNV

Cặp đôi vô tư thể hiện tình cảm- Ảnh: FBNV

Khi một dân mạng bất ngờ nhắc đến tên Hồ Ngọc Hà, Cường Đô la trả lời hết sức nhẹ nhàng và yêu cầu không nhắc đến tên vợ cũ vì Hà Hồ không có mặt ở đây.