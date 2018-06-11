Cường Đô la công khai 'khóa môi' bạn gái mới, Hồ Ngọc Hà bình thản làm việc này

Hậu trường 11/06/2018 14:29

Dân mạng đang tích cực theo dõi động thái mới nhất của Hà Hồ khi Cường Đô la công khai hôn Đàm Thu Trang và xưng vợ chồng tình cảm.

Mới đây, khi dẫn bạn trai Cường Đô la về quê giỗ bố, chân dài xứ Lạng đã ngẫu hứng livestream giới thiệu về món bánh đặc sản quê hương. Cả hai xưng hô vợ chồng cực ngọt ngào trước sự chứng kiến của đông đảo cư dân mạng. Chưa hết, “đại gia phố núi” còn công khai “khóa môi” Đàm Thu Trang ngay trong cuộc trò chuyện.

Cường Đô la công khai 'khóa môi' bạn gái mới, Hồ Ngọc Hà bình thản làm việc này - Ảnh 1
Cường Đô la khiến dư luận xôn xao khi công khai hôn bạn gái mới - Ảnh: FBNV
Cường Đô la công khai 'khóa môi' bạn gái mới, Hồ Ngọc Hà bình thản làm việc này - Ảnh 2
Cặp đôi vô tư thể hiện tình cảm- Ảnh: FBNV

Khi một dân mạng bất ngờ nhắc đến tên Hồ Ngọc Hà, Cường Đô la trả lời hết sức nhẹ nhàng và yêu cầu không nhắc đến tên vợ cũ vì Hà Hồ không có mặt ở đây.

Động thái mới nhất của Cường Đô la và Đàm Thu Trang khiến nhiều người hâm mộ không khỏi tò mò về phản ứng của "Nữ hoàng giải trí". Tuy nhiên, dường như Hồ Ngọc Hà không quan tâm lắm đến chuyện tình cảm của "đại gia phố núi". Cô vừa chia sẻ khoảnh khắc ăn mặc lộng lẫy tham gia chương trình Thay lời muốn nói. Nữ ca sĩ nhận được nhiều lời khen khi thể hiện hàng loạt ca khúc tình cảm như: Cả một trời thương nhớ, Bang bang...

Cường Đô la công khai 'khóa môi' bạn gái mới, Hồ Ngọc Hà bình thản làm việc này - Ảnh 3
Hà Hồ bình thản chia sẻ hình ảnh xinh đẹp của mình trên mạng xã hội sau khi Cường Đô la xưng 'vợ chồng' với Đàm Thu Trang - Ảnh: FBNV
Cường Đô la công khai 'khóa môi' bạn gái mới, Hồ Ngọc Hà bình thản làm việc này - Ảnh 4
Không chỉ xuất hiện với nhan sắc quyến rũ...
Cường Đô la công khai 'khóa môi' bạn gái mới, Hồ Ngọc Hà bình thản làm việc này - Ảnh 5
...Hồ ngọc Hà còn nhận được vô số lời khen khi thể hiện thành công hàng loạt ca khúc đình đám - Ảnh: FBNV
Cường Đô la công khai 'khóa môi' bạn gái mới, Hồ Ngọc Hà bình thản làm việc này - Ảnh 6
Có vẻ như Hà Hồ đã không hề bận tâm đến chuyện tình cảm cá nhân của chồng cũ - Ảnh: FBNV

Clip: Cường Đô la 'khóa môi' Đàm Thu Trang đầy nóng bỏng, công khai xưng vợ chồng

Clip: Cường Đô la 'khóa môi' Đàm Thu Trang đầy nóng bỏng, công khai xưng vợ chồng

Cùng bạn trai về Lạng Sơn nhân dịp giỗ bố, Đàm Thu Trang và Cường Đô la đã công khai “khóa môi” nhau cực ngọt trong lúc livestream giới thiệu món bánh quê nhà.

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