Cuối cùng Trường Giang cũng có phát ngôn đầu tiên sau màn cầu hôn táo bạo trên sóng truyền hình

Hậu trường 22/01/2018 10:42

Sau nhiều ngày im lặng, cách đây ít phút, Trường Giang vừa chính thức lên tiếng xin lỗi về màn cầu hôn bất ngờ tại lễ trao giải Mai Vàng tối 18/1.

Trước sự chỉ trích và "ném đá" của nhiều khán giả và nghệ sĩ Việt về hành động “cướp sóng” truyền hình trực tiếp tại lễ trao giải Mai Vàng vừa qua, Trường Giang vẫn kiên quyết giữ im lặng.

Tuy nhiên, sau nhiều ngày suy nghĩ và ổn định tinh thần thì mới đây, trên trang fanpage chính thức, Trường Giang vừa lên tiếng gửi lời xin lỗi khán giả và đài truyền hình VTV.

Cuối cùng Trường Giang cũng có phát ngôn đầu tiên sau màn cầu hôn táo bạo trên sóng truyền hình - Ảnh 1

Thư xin lỗi của Trường Giang được chia sẻ cách đây ít phút - Ảnh: Facebook

Anh viết: “Qua những xúc cảm của lễ trao giải Mai Vàng, bình tĩnh lại, tôi thấy mình có lỗi quá. Có lỗi với VTV, với khán giả của VTV và khán giả của Mai Vàng. Tôi trong một sự thiếu kiềm chế vì nhiều cảm xúc cộng hưởng: từ việc được giải Mai Vàng, đến việc muốn cầu hôn người yêu mình từ lâu nên đã làm ảnh hưởng tới sóng truyền hình trực tiếp của giải Mai Vàng trên kênh truyền hình VTV9. Tôi xin được chân thành xin lỗi khán giả, xin lỗi ban tổ chức giải Mai Vàng, xin lỗi đài VTV9”.

Cuối cùng Trường Giang cũng có phát ngôn đầu tiên sau màn cầu hôn táo bạo trên sóng truyền hình - Ảnh 2

Vụ việc Trường Giang cầu hôn Nhã Phương trên sóng truyền hình khiến công chúng tranh cãi trong nhiều ngày qua - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, nam danh hài không quên gửi lời xin lỗi của mình đến Quý Bình, Noo Phước Thịnh và Vũ Cát Tường. Đồng thời, bạn trai Nhã Phương cũng ghi nhận những lời chia sẻ, góp ý, chê trách và rút ra bài học sâu sắc cho bản thân.

“Tôi cũng muốn được gửi lời xin lỗi tới MC Quý Bình, tới các cô bác, anh chị mấy ngày qua đã phiền lòng vì hành vi của tôi mà bày tỏ thái độ trên Facebook hoặc báo chí, mong các cô bác, các anh chị rộng lòng tha thứ. Tôi đã đọc tất cả những ý kiến, cả sự chia sẻ, cả lời chê trách để âm thầm nhận lấy bài học cho mình. Để chắc chắn không bao giờ cho phép mình làm ảnh hưởng tới nhiều người như thế này, một lần nữa. Tôi cũng xin lỗi Noo Phước Thịnh và Vũ Cát Tường, vì tôi mà phần trao giải cho các bạn không được lên sóng. Một lần nữa, xin lỗi mọi người vì tất cả!”, Trường Giang chia sẻ.

Cuối cùng Trường Giang cũng có phát ngôn đầu tiên sau màn cầu hôn táo bạo trên sóng truyền hình - Ảnh 3

Cuối cùng Trường Giang cũng có phát ngôn đầu tiên sau màn cầu hôn táo bạo trên sóng truyền hình - Ảnh 4

Bên cạnh một số ý kiến chỉ trích, Trường Giang cũng nhận được nhiều sự đồng cảm của cộng đồng mạng - Ảnh: Facebook

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Ca sĩ Duy Mạnh bất ngờ chia sẻ quan điểm của mình về việc Trường Giang cầu hôn Nhã Phương trên sóng truyền hình.

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