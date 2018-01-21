Nóng: Sau màn cầu hôn chấn động của Trường Giang, Nhã Phương lần đầu lên tiếng

Giữ im lặng sau màn cầu hôn bất ngờ của Trường Giang trên sóng truyền hình trực tiếp, mới đây Nhã Phương đã có phát ngôn đầu tiên.

Màn “cướp sóng” để cầu hôn của Trường Giang tại lễ trao giải Mai Vàng 2017 vừa qua vẫn đang là đề tài nóng trên mạng. Sự việc tạo ra nhiều luồng ý kiến khen chê trái chiều từ dư luận lẫn giới nghệ sĩ.

Trường Giang cầu hôn Nhã Phương tại lễ trao giải Mai Vàng - Ảnh: Internet

Điều khiến khán giả hiếu kỳ chính là thái độ gượng gạo của Nhã Phương khi được bạn trai cầu hôn. Không chỉ vậy, nữ diễn viên còn giữ im lặng suốt nhiều ngày liền. Điều này khiến người hâm mộ tỏ ra khá lo lắng cho thần tượng. Bên cạnh đó, không ít lời đồn đoán rằng cặp đôi đã chia tay. Tuy nhiên cách đây ít giờ, trên trang fanpage chính thức, nữ diễn viên Tuổi thanh xuân bất ngờ chia sẻ hình ảnh rạng rỡ của mình kèm dòng trạng thái cảm ơn đến fan.

Cô viết: “Cuối tuần an nhiên nhé cả nhà. Phương xin cảm ơn những lời nhắn nhủ hỏi thăm của mọi người. Vì số lượng tin nhắn và bình luận nhiều quá nên Phương không thể trả lời hết được, tuy nhiên mọi yêu thương nhắn gửi của cả nhà Phương đều đã đọc hết. Yêu cả nhà”.

Sau nhiều ngày im lặng, Nhã Phương đã có phát ngôn đầu tiên - Ảnh: Facebook

Trong bài viết, nữ diễn viên tỏ ra vô cùng bình thản. Cô chỉ gửi lời cảm ơn sự quan tâm của fan mà không hề đề cập đến màn cầu hôn bất ngờ của Trường Giang. Mặc dù vậy, người hâm mộ cảm thấy khá yên lòng. Nhiều người suy đoán rằng mối quan hệ của cặp đôi vẫn rất tốt đẹp nên nữ diễn viên mới phản ứng nhẹ nhàng như vậy.

Cô nhận được rất nhiều lời động viên của fan - Ảnh: Facebook

Duy Mạnh: Trường Giang mượn sóng trực tiếp để nghịch ngợm, khiến báo chí quan tâm Ca sĩ Duy Mạnh bất ngờ chia sẻ quan điểm của mình về việc Trường Giang cầu hôn Nhã Phương trên sóng truyền hình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nong-sau-man-cau-hon-chan-dong-cua-truong-giang-nha-phuong-lan-dau-len-tieng-267647.html