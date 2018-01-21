Duy Mạnh: Trường Giang mượn sóng trực tiếp để nghịch ngợm, khiến báo chí quan tâm

Hậu trường 21/01/2018 14:48

Ca sĩ Duy Mạnh bất ngờ chia sẻ quan điểm của mình về việc Trường Giang cầu hôn Nhã Phương trên sóng truyền hình.

Những ngày qua, dư luận vẫn chưa hết xôn xao về việc Trường Giang bất ngờ cầu hôn Nhã Phương tại lễ trao giải Mai Vàng 2017. Bên cạnh những ý kiến ủng hộ thì nam danh hài cũng nhận không ít "gạch đá" của dư luận vì cho rằng anh làm quá lố, “cướp sóng” truyền hình trực tiếp.

Duy Mạnh: Trường Giang mượn sóng trực tiếp để nghịch ngợm, khiến báo chí quan tâm - Ảnh 1

Gương mặt gượng gạo của Nhã Phương khi được Trường Giang bất ngờ cầu hôn - Ảnh: Internet

Ngoài khán giả, rất nhiều nghệ sĩ đình đám trong showbiz Việt cũng lên tiếng về sự việc, mới đây nhất là ca sĩ Duy Mạnh.

Khi được một fan hỏi về việc Trường Giang cầu hôn bạn gái trên sóng truyền hình trực tiếp, Duy Mạnh không ngần ngại chia sẻ: “Chú thấy cậu ý hay! Giải cái gì! Lên truyền hình mượn sóng trực tiếp nghịch ngợm tí cho thiên hạ xôn xao. Có câu chuyện để nói, được báo quan tâm còn hơn nhận giải”. 

Duy Mạnh: Trường Giang mượn sóng trực tiếp để nghịch ngợm, khiến báo chí quan tâm - Ảnh 2

Ca sĩ Duy Mạnh nổi tiếng là người thẳng tính, không ngại va chạm - Ảnh: FBNV

Duy Mạnh: Trường Giang mượn sóng trực tiếp để nghịch ngợm, khiến báo chí quan tâm - Ảnh 3
Nam ca sĩ cho rằng hành động của Trường Giang là rất hay, có thể khiến công chúng chú ý hơn cả khi được giải thưởng - Ảnh: FBNV
Duy Mạnh: Trường Giang mượn sóng trực tiếp để nghịch ngợm, khiến báo chí quan tâm - Ảnh 4

Fan hài hước trả lời bình luận của Duy Mạnh - Ảnh: FBNV

Trường Giang và Nhã Phương vui vẻ quay quảng cáo sau màn cầu hôn gây sốt?

Trường Giang và Nhã Phương vui vẻ quay quảng cáo sau màn cầu hôn gây sốt?

Qua hình ảnh mới nhất, nhiều người cho rằng Trường Giang và Nhã Phương đang ở xứ sở chùa Vàng sau màn cầu hôn gây tranh cãi.

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