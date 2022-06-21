Cuộc sống hiện tại của những cựu biên tập viên VTV đình đám một thời giờ ra sao?

Hậu trường 21/06/2022 14:23

Mặc dù không còn dẫn dắt các chương trình của VTV, song những cựu biên tập viên này lại đảm nhận những vị trí vô cùng quan trọng ở thời điểm hiện tại.

Khi nhắc đến những thế hệ 8X, 9X thì không thể không biết tới các chương trình truyền hình, bản tin Thời sự phát sóng trên đài truyền hình Việt Nam (VTV). Dù ở hiện tại, khi công nghệ thông tin dần phủ sóng khắp mọi nơi, khiến cho lượng người xem truyền hình cũng dần ít hơn, song những hình ảnh về các gameshow, đặc biệt hơn là biên tập/MC của VTV vẫn còn in sâu trong tâm trí của nhiều thế hệ.

Trải qua nhiều năm sau khi rời xa màn ảnh nhỏ, những biên tập viên/MC đình đám của VTV hiện tại đã thay đổi rất nhiều, họ đảm nhận các chức vụ quan trọng liên quan đến lĩnh vực truyền hình.

Tạ Bích Loan

Đầu tiên, không thể bỏ qua nhà báo Tạ Bích Loan (SN 1968) là người từng rất nổi tiếng với những chương trình Bảy Sắc Cầu Vồng, Đường Lên Đỉnh Olympia, Người Đương Thời, Khởi Nghiệp,.. Năm 2007, nhà báo được giao vị trí Trưởng ban thanh thiếu niên VTV6 và đảm nhận vị trí này suốt 10 năm liền. Bắt đầu từ năm 2017, Tạ Bích Loan là Trưởng ban Sản xuất các chương trình Giải trí (VTV3), thay nhà báo Lại Văn Sâm.

Cuộc sống hiện tại của những cựu biên tập viên VTV đình đám một thời giờ ra sao? - Ảnh 1

 Vào năm 2017, Tạ Bích Loan kiêm nhiệm thêm chức Trưởng bộ môn Phát thanh và Truyền hình thuộc Khoa Báo chí và Truyền thông, ĐH KHXH&VN (ĐH QGHN). Cũng trong năm này, nhà báo được tạp chí Forbes Việt Nam bình chọn là một trong 50 phụ nữ có ảnh hưởng nhất tại Việt Nam.

Cuộc sống hiện tại của những cựu biên tập viên VTV đình đám một thời giờ ra sao? - Ảnh 2

 Nhà báo Tạ Bích Loan vẫn được biết đến là người cực kỳ kín tiếng chuyện đời tư. Công chúng chỉ biết rằng cô có mái ấm hạnh phúc với người bạn đời từ khi còn là nghiên cứu sinh ở Nga và có 2 người con, một gái một trai. Dù sao thì Tạ Bích Loan cũng là một trong những người phụ nữ quyền lực của VTV ở thời điểm hiện tại.

Lê Quang Minh

Nhà báo Lê Quang Minh là gương mặt quen thuộc đối với nhiều khán giả thế hệ 8X, 9X.... Thường xuyên xuất hiện và dẫn dắt các chương trình Thời sự của VTV.

Cuộc sống hiện tại của những cựu biên tập viên VTV đình đám một thời giờ ra sao? - Ảnh 3

 

Sở hữu ngoại hình điển trai, luôn xuất hiện chỉn chu cùng giọng nói trầm ấm, nhà báo Lê Quang Minh đã tạo nên "thương hiệu" riêng của mình khi đồng hành cùng các chương trình thời sự, đặc biệt là các chương trình Thời sự 19 giờ trong suốt 15 năm từ năm 2000 - 2015.

Cuộc sống hiện tại của những cựu biên tập viên VTV đình đám một thời giờ ra sao? - Ảnh 4

 Sau 15 năm dẫn dắt các chương trình của VTV, nhà báo Lê Quang Minh dần đảm nhận nhiều nhiệm vụ quản lí khác nhau. Vào cuối năm 2021, nhà báo Lê Quang Minh được bổ nhiệm vị trí Tổng giám đốc Truyền hình Quốc hội Việt Nam.

Diễm Quỳnh

Diễm Quỳnh được biết đến với vai trò là phóng viên, biên tập viên, MC nổi tiếng của nhiều chương trình VTV. Cô từng dẫn chương trình cho nhiều gameshow nổi tiếng như Trò Chơi Âm Nhạc, Tạp Chí MTV  làm giám khảo các cuộc thi.

Cuộc sống hiện tại của những cựu biên tập viên VTV đình đám một thời giờ ra sao? - Ảnh 5

 Từng có khoảng thời gian dài xuất hiện trên sóng truyền hình với nhiều vai trò khác nhau như MC, ban giám khảo... tuy nhiên khi đảm nhiệm vị trí quản lý, nhà báo Diễm Quỳnh ít xuất hiện trên sóng hơn.

Cuộc sống hiện tại của những cựu biên tập viên VTV đình đám một thời giờ ra sao? - Ảnh 6

 Kể từ ngày 1/10/2021 nhà báo - MC Diễm Quỳnh đã được bổ nhiệm làm Giám đốc Trung tâm Sản xuất phim truyền hình - VFC trực thuộc Đài Truyền hình Việt Nam. 

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