Cuộc sống hiện tại của 'hotgirl siêu vòng 1' từng gây náo loạn cõi mạng: Lấy chồng đại gia, an phận làm vợ hiền dâu thảo

Hậu trường 10/05/2022 14:06

Mai Thỏ từng bị chỉ trích, lên án vì thực hiện nhiều bộ ảnh khoe thân nhức mắt. Tuy nhiên, cô hiện tại có cuộc sống bình yên, không ồn ào.

Mai Thỏ tên thật là Bùi Như Mai sinh năm 1991. Cô được xem là một trong những hot girl đời đầu của showbiz Việt. Bên cạnh những cái tên như Thủy Top, Elly Trần, Mai Thỏ là một "hot girl" được biết đến với "vòng 1" đồ sộ và những bộ ảnh gợi cảm ồn ào một thời. 

Không chỉ gây chú ý bằng những bộ ảnh kiệm vải, Mai Thỏ còn có nhiều phát ngôn sốc. "Chả quan tâm đến kích thước não làm gì vì não thì không thể bơm còn ngực thì có thể bơm", "Não to không quan trọng bằng ngực khủng"... là những câu nói "để đời" của Mai Thỏ. 

Cuộc sống hiện tại của 'hotgirl siêu vòng 1' từng gây náo loạn cõi mạng: Lấy chồng đại gia, an phận làm vợ hiền dâu thảo - Ảnh 1
Mai Thỏ được biết đến với danh xưng hotgirl "vòng 1 khủng". Ảnh: Internet

Lợi thế ngoại hình giúp Mai Thỏ có nhiều công việc trong ngành giải trí. Thời điểm nổi tiếng, cô rất đắt show sự kiện, MC, diễn viên. Một thời gian sau, Mai Thỏ bất ngờ thay đổi 180 độ với hình tượng "thục nữ" hơn đồng thời thay đổi định hướng trong sự nghiệp, tập trung cho việc học tập.

Khi đang hoạt động sôi nổi trong giới giải trí, Mai Thỏ bất ngờ lên xe hoa vào tháng 5/2014. Ông xã Mai Thỏ hơn cô 7 tuổi, là doanh nhân có tiếng tại Hà Nội và có niềm đam mê với xe motor phân khối lớn. Trước khi kết hôn, cặp đôi đã có gần 4 năm yêu nhau. 

Sau khi lập gia đình, Mai Thỏ rút lui khỏi showbiz. Cuối năm 2014, cô sinh con gái đầu lòng Suri. 5 năm sau, cựu hotgirl sinh thêm con trai Bill. 

Cuộc sống hiện tại của 'hotgirl siêu vòng 1' từng gây náo loạn cõi mạng: Lấy chồng đại gia, an phận làm vợ hiền dâu thảo - Ảnh 2
Cựu hotgirl hạ sinh hai nhóc tỳ đủ "nếp tẻ" cho chồng đại gia. Ảnh: Internet

Dù đã là mẹ 2 con nhưng Mai Thỏ vẫn giữ vững vẻ nóng bỏng đầy cuốn hút. Trên trang cá nhân, Mai Thỏ thường chia sẻ những hình ảnh gợi cảm của mình. 

Giữa năm 2019, Mai Thỏ chia sẻ đoạn tin nhắn bị gạ đi khách với giá 10000 USD/đêm. Trước sự việc này, người đẹp cho biết: "Từ trước đến nay những người nói yêu hoặc thích tôi đều trải qua một thời gian tìm hiểu rất dài mới dám nói chứ không phải cái đùng một cái nói thích như vậy. Nếu ai cứ xử như thế tôi cũng không trân trọng họ". Ngoài ra, Mai Thỏ cũng tuyên bố "tặng 10 tỷ" cho ai có hình ảnh hoặc bằng chứng cô đi khách. 

Cuộc sống hiện tại của 'hotgirl siêu vòng 1' từng gây náo loạn cõi mạng: Lấy chồng đại gia, an phận làm vợ hiền dâu thảo - Ảnh 3
Dù quá khứ từng gây tranh cãi vì phong cách ăn mặc phản cảm, nhưng hạnh phúc gia đình viên mãn của Mai Thỏ là điều không thể phủ nhận. Ảnh: FBNV

 

Cựu hotgirl may mắn khi có ông xã thấu hiểu và tôn trọng sở thích cá nhân của cô. Anh không phàn nàn hay kiểm soát vợ về vấn đề ăn mặc. Mai Thỏ cho biết, cô tự hào vì có người chồng tâm lý, hiểu chuyện, cùng quan điểm sống và có suy nghĩ thoáng. Đặc biệt, chồng cô là người giúp vợ thực hiện những bộ ảnh và phụ vợ chăm con. 

Dù có chồng giàu có, nhưng Mai Thỏ không dựa dẫm mà luôn phấn đấu làm việc để tự chủ về tài chính. Hiện tại, cô đang làm việc cho một kênh truyền hình, song song hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực làm đẹp.

Trong một cuộc phỏng vấn, Mai Thỏ cho biết thời gian đã cô trưởng thành và chín chắn trong suy nghĩ nên sẽ không quay lại showbiz với tư cách một “hot girl” nữa. Cô muốn mọi người nhìn nhận mình là một doanh nhân thành đạt.

Cuộc sống hiện tại của 'hotgirl siêu vòng 1' từng gây náo loạn cõi mạng: Lấy chồng đại gia, an phận làm vợ hiền dâu thảo - Ảnh 4
Cuộc sống giàu sang của Mai Thỏ sau khi vắng bóng tại showbiz. Ảnh: Internet

Trước ý kiến cho rằng, Mai Thỏ có cuộc sống sung túc, thảnh thơi như hiện tại đều nhờ chồng đại gia, cựu hotgirl chia sẻ trên Dân Việt: "Có vẻ như suy nghĩ 'hot girl' hay chân dài thường sẽ lấy đại gia. Cũng đúng, tôi lấy được chồng đại gia. Nhưng đại gia ở đây không những về tiền bạc mà là đại gia về tình yêu, sự sẻ chia và đồng cảm. Anh ấy cho tôi quá nhiều yêu thương, nên tôi cũng phải bù đắp lại cho anh ấy. Đó là lí do tôi tạm dừng hoạt động nghệ thuật. Nhưng vì tính tôi rất độc lập, không muốn phụ thuộc vào bất cứ ai nên tôi muốn chủ động đi làm việc và lao động, tiêu đồng tiền do chính mình làm ra nên từ lúc lấy chồng tới giờ tôi không hề phụ thuộc vào chồng về tài chính". 

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