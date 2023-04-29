Cuộc sống hiện tại của 'bé Xuân Mai' như thế nào sau gần 20 năm định cư tại Mỹ?

Hậu trường 29/04/2023 12:09

Không ít lần, netizen tò mò về cuộc sống hiện tại của 'bé Xuân Mai' năm nào giờ ra sao.

Xuân Mai là một ngôi sao nhí một thời, nổi đình nổi đám những năm 2000 với những ca khúc như Con Cò Bé Bé, Chị Ong Nâu, Con Heo Đất,... Đến nay, nhiều trẻ nhỏ vẫn còn nghe nhạc của cô, thế nên "bé Xuân Mai" như một thương hiệu của nữ ca sĩ.

Cuộc sống hiện tại của 'bé Xuân Mai' như thế nào sau gần 20 năm định cư tại Mỹ? - Ảnh 1
"Bé Xuân Mai" trở thành thương hiệu của nữ ca sĩ đến tận bây giờ - Ảnh: Internet

Đến năm 7 tuổi, Xuân Mai sang Mỹ để tập trung cho việc học. Việc cô vắng bóng khỏi làng giải trí khiến không ít khán giả tiếc nuối. Để đáp lại tình cảm người hâm mộ, vào năm 2009, Xuân Mai cho ra mắt MV Nỗi Nhớ Đóng Băng. 

Trái ngược với sự mong đợi, nhiều netizen không khỏi ngỡ ngàng trước diện mạo có phần mũm mĩm, khác xa hình ảnh "bé Xuân Mai" nhỏ nhắn từng cất thanh ca khúc Con Cò Bé Bé. Giọng hát của cô lúc đó cũng thay đổi hẳn. Cũng từ đó, Xuân Mai không còn ra mắt bất kỳ sản phẩm âm nhạc nào.

Cuộc sống hiện tại của 'bé Xuân Mai' như thế nào sau gần 20 năm định cư tại Mỹ? - Ảnh 2
Trong MV Nỗi Nhớ Đóng Băng, nhiều netizen không khỏi ngỡ ngàng trước diện mạo có phần mũm mĩm, khác xa hình ảnh "bé Xuân Mai" nhỏ nhắn từng cất thanh ca khúc Con Cò Bé Bé - Ảnh: Internet

Đến năm 2016, nữ ca sĩ khiến khán giả bất ngờ khi kết hôn và làm mẹ ở tuổi 21. Sau 2 năm (tức năm 2018), Xuân Mai tiếp tục hạ sinh nhóc tỳ thứ hai. Lúc này, cô quay trở lại showbiz với vai trò hoàn toàn mới, là diễn viên. Xuân Mai tham gia phim truyền hình Cali Mùa Hoa Vàng, được nhiều khán giả khen ngợi trước lối diễn xuất tự nhiên. Tuy nhiên cô cũng nhận không ít lời "cay đắng" bởi ngoại hình tăng cân quá đà. Cũng khó có thể trách được vì lúc này, Xuân Mai đã là mẹ hai con.

Cuộc sống hiện tại của 'bé Xuân Mai' như thế nào sau gần 20 năm định cư tại Mỹ? - Ảnh 3
Năm 2016, nữ ca sĩ khiến khán giả bất ngờ khi kết hôn và làm mẹ ở tuổi 21 - Ảnh: FBNV
Cuộc sống hiện tại của 'bé Xuân Mai' như thế nào sau gần 20 năm định cư tại Mỹ? - Ảnh 4
Vào năm 2018 khi comeback showbiz với vai trò diễn xuất, trong phim Cali Mùa Hoa Vàng, bên cạnh lối diễn tự nhiên được nhiều người khen ngợi thì không ít người buông lời cay đắng về ngoại hình của Xuân Mai - Ảnh: Internet

Đến cuối năm 2018, Xuân Mai sinh thêm một bé gái, là con thứ ba của cô. Nhiều khán giả bày tỏ quan ngại, cho rằng việc sinh nở liên tục như thế sẽ rất nguy hiểm và khó khăn cho người mẹ. Tuy nhiên, một người bạn của cô từng chia sẻ rằng việc sinh con liên tiếp trong ba năm có thể làm gia đình vất vả nhưng sau này sẽ đỡ cực hơn trong việc đưa đón bé đi học.

Cuộc sống hiện tại của 'bé Xuân Mai' như thế nào sau gần 20 năm định cư tại Mỹ? - Ảnh 5
Hình ảnh mới nhất về gia đình Xuân Mai - Ảnh: FBNV

Thời điểm hiện tại, Xuân Mai đang có cuộc sống hạnh phúc cùng chồng và ba nhóc tỳ tại Mỹ. Qua những hình ảnh đăng tải, có thể thấy nữ ca sĩ có phần mũm mĩm hơn trước, làn da lộ vết đồi mồi, dấu ấn thời gian hiện rõ trên gương mặt. Bài viết gần nhất được cô đăng tải rơi vào tháng 5/2022, khoe món quà của con trai tặng mẹ nhân dịp Ngày của Mẹ.

Cuộc sống hiện tại của 'bé Xuân Mai' như thế nào sau gần 20 năm định cư tại Mỹ? - Ảnh 6
Cuộc sống hiện tại của 'bé Xuân Mai' như thế nào sau gần 20 năm định cư tại Mỹ? - Ảnh 7
Hình ảnh về gia đình Xuân Mai - Ảnh: FBNV

Xuân Mai cũng thường chia sẻ khoảnh khắc đời thường, đăng clip hát hò trên các trang mạng xã hội. Dù không được đầu tư chỉn chu song lượt tương tác của kênh vẫn vô cùng lớn. Có thể thấy trải qua ba lần sinh nở, dù không còn được mặn mà như thuở ban đầu song thần sắc của Xuân Mai vẫn vô cùng rạng ngời, tươi tắn.

Cuộc sống hiện tại của 'bé Xuân Mai' như thế nào sau gần 20 năm định cư tại Mỹ? - Ảnh 8
uân Mai với thần sắc rạng ngời, tươi tắn khi xuất hiện trên mạng xã hội - Ảnh: FBNV

Trương Hoàng Xuân Mai thường được biết đến với nghệ danh Xuân Mai, là một nữ ca sĩ kiêm diễn viên truyền hình người Việt Nam. Cô bước chân vào lĩnh vực ca hát từ khi còn rất nhỏ, năm 2 tuổi cô đã đi biểu diễn và bán khá chạy với loạt album & liveshow đầu tay "Con cò bé bé" dưới định dạng VCD. Kế tiếp những năm sau đó cho đến khi cô 6 tuổi, Xuân Mai nổi lên như một thần đồng âm nhạc, tên tuổi của Xuân Mai không những được các em nhỏ chú ý mà cả các bậc phụ huynh cũng biết đến.

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